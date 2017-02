Heart အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဒီတပတ္ English American Style Idioms က႑မွာ ေဖေဖၚဝါရီလ (၁၄) ရက္ေန ့မွာက်ေရာက္ခဲ့တဲ့ Valentine’s Day နဲ ့ လုိက္ဖက္တဲ့ အသည္းႏွလံုး (Heart) ကို အေျခခံအီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Heart and soul, Eat your heart out နဲ႔ Lose heart တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

(၁) Heart and Soul

Heart (အသည္းႏွလံုး)၊ and (ႏွင့္)၊ soul (အသက္ဝိညာဥ္) ျဖစ္ၿပီး စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ လံုးေကာက္အဓိပၸါယ္က အသည္းႏွလံုးနဲ႔ ဝိညာဥ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ဒီေနရာမွာ အသည္းႏွလုံးေရာ၊ အသက္ေရာဆိုေတာ့ ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ ရာႏႈန္းျပည့္ ေမတၱာခံစားခ်က္ ဒါမွမဟုတ္ အခရာအက်ဆံုးကို ရည္ညႊန္းေျပာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးအႏႈန္း ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

Mr. and Mrs. Smith just celebrated their golden wedding anniversary. They are happily married and love each other with heart and soul.

Mr. နဲ႔ Mrs. Smith တို႔ ဇနီးေမာင္ႏံွ ဟာ သူတုိ႔ရဲ ႔ ေရႊရတုမဂၤလာပြဲကို မၾကာမီကပဲ ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကတယ္။ သူတုိ႔ အိမ္ေထာင္ေရးကလည္း စိတ္ခ်မ္းသာစရာ ျဖစ္သလို၊ တဦးအေပၚတဦးလည္း အသက္တမွ် ခ်စ္ၾကတယ္။

(၂) Eat your heart out

Eat (စားတာ)၊ your (သင္ရဲ ႔)၊ heart (အသည္းႏွလံုး)၊ out က ဒီေနရာမွာ ႀကိယာဝိေသသန (Adverb) အျဖစ္ သံုးထားၿပီး ကုန္ခမ္းသြားတဲ့ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တုိက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က သင္ရဲ ႔အသည္းႏွလုံးကို ကုန္သြားေအာင္စားပစ္လုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္က စိတ္ထဲမွာ နာနာက်ည္းက်ည္း ခံစားရတာ၊ သိပ္ကုိဝမ္းနည္းေၾကကြဲတာ၊ မနာလိုသဝန္တိုျဖစ္လြန္းလို႔ ရင္ထဲမွာမခံခ်ိမခံသာျဖစ္တာ၊ မရႏုိင္တာကို ေဆြးတေျမ့ေျမ့နဲ႔ ျဖစ္တာစသျဖင့္ ခံစားရတဲ့စိတ္ကုိဆုိလုိတာျဖစ္ပါတယ္။ တခါတရံလည္း လူတဦးဦးကို မခံမရပ္ႏိုင္ျဖစ္ေစဖုိ႔ ေျပာတဲ့ေနရာမွာလည္း ဒီအီဒီယံကိုသံုးႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ မင္းမနာလုိ ျဖစ္ရင္လဲျဖစ္ေပါ့။ Sorry ပါဘဲ၊ မင္းေတာ့ ေဆြးဖုိ႔ပဲရွိတယ္ ဆိုတဲ့သေဘာမ်ဳိးနဲ႔ ေျပာတာမ်ဳိး ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီအသံုးနဲ့ပတ္သက္တဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

Eat your heart out my friend. Our team won the first prize!

မင္း မခံခ်င္ေအာင္ ေျပာရအံုးမယ္ သူငယ္ခ်င္းေရ။ ငါတို႔အသင္းက ပထမဆု ရလိုက္တယ္။

Eat your heart out ရဲ ႔ အီဒီယံအဓိပၸါယ္ ေနာက္တမ်ုိးကေတာ့ အခ်စ္ေရးမေျပလည္လို ့စိတ္သိပ္ဆင္းရဲေနတာ၊ အသည္းကြဲလို႔ ေဆြးတေျမ့ေျမ့ ခံစားရတာကို ဆုိလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးရဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

Mary left John for another guy. So John’s eating his heart out wondering what he did wrong.

Mary က ေနာက္တေယာက္ေတြ႔လို႔ John ကို ပစ္သြားတယ္ေလ။ John က သူ ဘာမ်ားအမွားလုပ္မိပါလိမ့္လို႔ ေတြးၿပီး ေဆြးၿပီးက်န္ေနေလရဲ ့။

(၃) Lose heart

Lose (ဆံုးရႈံးတာ)၊ heart (အသည္းႏွလံုး) ျဖစ္ၿပီး စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တုိက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က အသည္းႏွလံုး ဆံုးရႈံးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္က Heart ကို ဒီေနရာမွာ စိတ္ဓါတ္အျဖစ္၊ သတိၱအျဖစ္ ရည္ညႊန္းသံုးတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ Lose heart က စိတ္ဓါတ္က်တာ၊ အားေလ်ာ့တာ၊ အားမရွိတာ၊ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ ေလ်ာ့နည္းလာတာကို ဆိုလိုပါတယ္။ အလုပ္က ျဖဳတ္ခံရတဲ့ လူတဦးကို အားေပးတဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

Please don’t lose heart, keep trying. There will be other chances to get a better job.

မင္း စိတ္ဓါတ္မက်ပါနဲ႔။ ဆက္လက္ႀကိဳးစားပါ။ ပိုေကာင္းတဲ့အလုပ္ရဖို႔ တျခားအခြင့္အလမ္းေတြလည္း ေပၚလာမွာပါ။

Lose heart ဆိုတဲ့ အသံုးမွာ your ကို ထည့္သံုးၿပီး Lose your heart လို႔ သံုးရင္ အဓိပၸါယ္က ေျပာင္းသြားပါတယ္။ ကိုယ့္အသည္းႏွလုံးကို တျခားလူတဦးကို ေပးလိုက္တာဆိုေတာ့ အဲဒီလူအေပၚ ေမတၱာရွိိတာ ျဖစ္ႏိုင္သလို၊ တခုခုကို စြဲမက္ခံုမင္ ႏွစ္သက္တာကိုလည္း ရည္ညႊန္းပါတယ္။ ဒီအသံုးရဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

Joe lost his heart to Mary ten years ago when he saw her at a party. They soon got married and now they have three kids!

လြန္ခဲ့တဲ့ (၁၀) ႏွစ္က Mary ကို Joe က ပါတီတခုမွာ စေတြ႔စဥ္ကပဲ သူ႔အေပၚ ျမင္ျမင္ခ်င္း ေမတၱာရွိခဲ့တယ္။ မၾကာမီမွာပဲ သူတုိ႔ လက္ထပ္လိုက္ၾကၿပီး အခုဆိုရင္ သားသမီး (၃) ေယာက္ေတာင္ ရေနၿပီ။

ဒီတပတ္ တင္ျပခဲ့တဲ့ အီဒီယံအသံုးေတြက Heart and soul, Eat your heart out နဲ႔ Lose heart တို႔ျဖစ္ပါတယ္။