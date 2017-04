မ်က္ေမွာက္ႏိုင္ငံေရးေလာကမွာ အသံုးမ်ားေနတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဒီတပတ္ English American Style Idioms က႑မွာ မ်က္ေမွာက္ႏိုင္ငံေရးေလာကမွာ အသံုးမ်ားေနတဲ့ အီဒီယံအသံုးတခ်ိဳ ့ျဖစ္တဲ့ Change one’s tune, Flip flop နဲ႔ Tit for tat တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

(၁) Change one’s tune

Change (ေျပာင္းတာ)၊ one’s (တဦးတေယာက္ရဲ ႔)၊ tune (ေတးသြား) ျဖစ္ျပီး စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က လူတဦးတေယာက္ရဲ ႔ ေတးသြားကို ေျပာင္းတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးရဲ ႔ အီဒီယံအဓိပၸါယ္က ျမန္မာမွာ အနီးစပ္ဆံုး ကေလသံေျပာင္းတဲ့သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ ေလသံေျပာင္းတယ္ဆိုကတည္းက အေၾကာင္းတခုခုေၾကာင့္ ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္တခုခုေၾကာင့္၊ ေျပာတာဆုိတာ၊ ထင္တာျမင္တာ၊ ျပဳမႈေနထိုင္တဲ့ ပံုစံမ်ဳိး၊ စိတ္ေျပာင္းတာမ်ဳိးကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံေရးေလာကမွာ သတင္းမီဒီယာေတြက သမၼတ Trump ကို ရည္စူးၿပီး သံုးခဲ့ၾကတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ NATO ေခၚ ေျမာက္အတၱလန္တိတ္ မဟာမိတ္အဖြဲ႔က ေခတ္ကုန္ၿပီလို႔ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီက သမၼတ Trump ေျပာခဲ့ေပမယ့္ သူ သမၼတ ျဖစ္လာၿပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ NATO ေခတ္က မကုန္ေသးဘူးလို႔ ေျပာင္းလဲၿပီး ေျပာတာမ်ဳိး၊ တရုတ္က အေမရိကန္ရဲ ႔ ေစ်းကြက္ကို မတရားတဲ့ ကုန္သြယ္ေရးနည္းေတြနဲ႔ ယူေနတယ္လို႔ တခ်ိန္က ေျပာခဲ့ေပမယ့္လို႔ တရုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ပင္ (Xi Jinping) အေမရိကန္ခရီးစဥ္အၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးဟာ သိပ္ကိုအားေကာင္းေနတယ္လုိ႔ သမၼတ Trump က ေျပာတာမ်ဳိးလို ေျပာင္းလဲတဲ့ ေျပာဆိုခ်က္ေတြကို သတင္းမီဒီယာေတြက Trump Changes Tune လို႔ ရည္ညႊန္းသံုးခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးအႏႈန္း ရဲ့ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

Maung Maung changed his tune when he realized he was talking to the Director.

ေမာင္ေမာင္က သူနဲ႔ စကားေျပာေနတဲ့လူက ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ျဖစ္တယ္ဆိုတာလည္းသိေရာ ေလသံလဲ ေျပာင္းသြားေတာ့တာဘဲ။

(၂) Flip flop

Flip (လွန္လိုက္တာ)၊ flop (ျပန္က်လာတာ) ျဖစ္ျပီး စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က လွန္လိုက္ၿပီးေတာ့ ျပန္က်တာ ျဖစ္ပါတယ္။ Flip flop ကုိ ေနာက္ျပန္ဂၽြမ္းထိုးတာလို႔လည္း အဓိပၸါယ္ယူႏုိင္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကို အေမရိကန္မွာ စတင္သံုးခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အီဒီယံအဓိပၸါယ္ကေတာ့ အျမင္ေျပာင္းတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာအသံုးမွာေတာ့ ဗေလာင္းဗလဲႏိုင္တာ၊ အခုတမ်ဳိး ေနာက္တမ်ဳိး ျဖစ္တယ္ဆိုၿပီးေတာ့ အနီးစပ္ဆံုးအသံုးနဲ႔ တူတယ္လို႔ ဆိုရမွာပါ။ စိတ္္ေျပာင္းလြယ္တာ၊ တခုေျပာၿပီး ေနာက္တခါၾကေတာ့ အဲဒါမဟုတ္ေတာ့ဘဲ ေနာက္ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္သြားတာမ်ဳိးကို ဆုိလုိတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုမ်ဳိး အေျခအေနမ်ဳိးမွာ Flip flop ကို ရည္ညႊန္းသံုးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံေရးေလာကမွာေတာ့ သမၼတ Trump က ဒီအသံုးကို NATO ၊ တရုတ္၊ ရုရွား၊ ဆီးရီးယား စသျဖင့္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သူ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားစဥ္ကာလကနဲ႔ အခု သမၼတ ျဖစ္လာၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ ရပ္တည္ခ်က္ေတြဟာ ေျပာင္းလဲေနတာကို ေတြ႔ရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ သတင္းမီဒီယာေတြက President Trump flip flops ဆုိုၿပီး ေခါင္းႀကီးေတြမွာ ေထာက္ျပေရးသားၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးအႏႈန္း ရဲ့ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

We often see politicians flip flop their positions after they were elected.

ႏိုင္ငံေရးသမားေတြဟာ ေရြးေကာက္ခံရၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ ရပ္တည္ခ်က္ေတြ ေျပာင္းျကတာကို မၾကာခဏ ေတြ႔ရတယ္။

(၃) Tit for tat

Tit for tat စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က တဘက္နဲ႔တဘက္၊ တဦးနဲ႔တဦး အျပန္အလွန္ ရိုက္ၾကတဲ့အသံကို ရည္ညႊန္းေျပာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ Tit for tat စကားက Dutch စကားက ျဖစ္ၿပီးေတာ့ This for that အဓိပၸါယ္ ရတယ္လို႔ လည္း ဆုိပါတယ္။ တနည္း Blow for blow စကားလုိ၊ သူကလာခ်ရင္၊ ကိုယ္ကလည္း ျပန္ခ်မယ္ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Tit for tat အီဒီယံအဓိပၸါယ္က လက္တံု႔ျပန္တာ၊ ျမန္မာမွာေတာ့ သူက နားကိုက္၊ ကိုယ္က ပါးျပန္ကိုက္တာ၊ ဘတျပန္ က်ားတျပန္ အစရွိတဲ့ စကားပံုေတြနဲ႔ ဆင္တူတယ္လို႔ ဆုိရမွာပါ။ ဒီအသံုးကို အေမရိကန္ နဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယားၾကား ၿပီးခဲ့တဲ့ သတင္းပတ္က တင္းမာမႈေတြ တုိးလာစဥ္မွာ အေမရိကန္က ေလယာဥ္တင္ စစ္သေဘၤာႀကီး ေစလႊတ္ခဲ့တာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေျမာက္ကိုရီးယားက ဒါဟာ ရန္စရာေရာက္တယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ႏ်ဴကလီးယား စမ္းသပ္ေဖာက္ခြဲမယ္၊ လက္ဦးေအာင္ ျပန္ခ်မယ္ဆိုၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ရာမွာ စစ္ပဲျဖစ္ေတာ့မလားဆိုၿပီး ေဒသတြင္းမွာ စိုးရိမ္စိတ္ေတြ ထြက္ေပၚလာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္လည္း တရုတ္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဝမ္ရီ (Wang Yi) က ေျမာက္ကိုရီးယား နဲ႔ အေမရိကန္တုိ႔ဟာ တဘက္နဲ႔တဘက္ Tit for tat အျပန္အလွန္ ရန္ေစာင္ေနၾကတာကို ရပ္ဖို႔ေျပာရာမွာ Tit for tat အီဒီယံကို သံုးခဲ့တဲ့အတြက္ သတင္းမီဒီယာေတြက ဒါကို ကုိးကားေဖၚျပခဲ့ျကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးအႏႈန္း ရဲ့ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

The army and the ethnic armed groups should not be engaged in tit for tat attacks.

စစ္တပ္နဲ႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုေတြၾကား သူဘက္ကလာတုိက္လုိ ့၊ ကုိယ့္ဘက္ကျပန္တုိက္တာမျဖစ္သင့္ေတာ့ဘူး။

ဒီသတင္းပတ္ တင္ျပခဲ့တဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းေတြက Change one’s tune, Flip flop နဲ႔ Tit for tat တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။