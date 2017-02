ပုပ္ရဟန္းအထူးကိုယ္စားလွယ္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္နဲ႕ေတြ႔ဆံု

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္လူနည္းစုေတြအေပၚ ရက္ရက္စက္စက္ ျပဳမူေနတယ္လို႔ ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီးက ဗာတီကန္နန္းေတာ္ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းပြဲမွာ ေဝဖန္လိုက္ခ်ိန္မွာပဲ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးရဲ႕ အထူးကိုယ္စားလွယ္က ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သူမေနအိမ္မွာ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္အေရးအပါအဝင္ ဗာတီကန္နန္းေတာ္နဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆက္သြယ္ေရး သံအမတ္ ထားရွိေရး အဓိက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဗာတီကန္နန္းေတာ္က ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီးရဲ႕ အထူးကုိယ္စားလွယ္ Archbishop Paul Tschang in-Nam နဲ႔ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို ႔ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကတာ နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေတြ႔ဆံုပြဲမွာ ကိုယ္တုိင္ ပါဝင္ခဲ့တဲ့ ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး ရဲ႕ ကာဒီနယ္လ္ ရဟန္းမင္းအမတ္အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ပထမဆံုး ခန္႔အပ္ျခင္းခံထားရသူ ကာဒီနယ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဆရာေတာ္ Charles Bo ကို မဆုမြန္က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။

ကာဒီနယ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဆရာေတာ္ Charles Bo။ ။ ဆရာေတာ္ Charles Boပါ ကာဒီနယ္ပါ။

မဆုမြန္။ ။ ဟုတ္ကဲ့ပါ။ ဗာတီကန္က အထူးကိုယ္စားလွယ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဆရာေတာ္ Charles Bo တို႔လည္း လိုက္သြားတယ္ဆိုေတာ့ အဓိက ဘယ္လို အေၾကာင္းအရာေတြ ေဆြးေႏြးသလဲဆိုတာ ေျပာျပေပးပါလားရွင္။

ကာဒီနယ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဆရာေတာ္ Charles Bo။ ။ အဓိကေတာ့ ဆရာေတာ္ ကာဒီနယ္ Charles Bo နဲ႔ ဘန္ေကာက္မွာ သီတင္းသံုးေနတဲ့ Vatican Holy See က Archbishop Paul Tschang in-Nam ကိုရီးယားေပါ့ေနာ္ သူနဲ႔ ေနာက္ ျမန္မာျပည္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားရဲ႕ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဘုုန္းေတာ္ၾကီး Father ေမာရစ္ေရာ Father ညြန္႔ေဝေရာ ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးတဲ့အခ်က္ကေတာ့ အဓိကေတာ့ ၂ ႏွစ္ -၃ ႏွွစ္ေလာက္ရွိပါၿပီ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုေျပာထားတာ Vatican Holy See နဲ႔ ျမန္မာျပည္နဲ႔ သံအမတ္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးၾကတာေလေနာ္၊ Vatican သံအမတ္ဆိုတာ သံ႐ံုးဆိုေတာ့ တကမာၻလံုုးမွာ ၁၇၂ ႏိုင္ငံနဲ႔ အဆက္အသြယ္ရွိတယ္ေလ အဲလိုရွိတယ္ဆုိေတာ့ ျမန္မာျပည္လည္း မရွိေသးတဲ့အခါမွာ ရွိဖို႔ရန္အတြက္ဆိုၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။

မဆုမြန္။ ။ အဲ့ဒီ့ေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္က ျမန္မာျပည္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဘာေတြ မ်ား ျပန္ ေဆြးေႏြး ပါသလဲရွင္။

ကာဒီနယ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဆရာေတာ္ Charles Bo။ ။ ျမန္မာျပည္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေတာ့ ခုနက Vatican နဲ႔ ျမန္မာျပည္နဲ႔ အျပန္အလွန္အက်ိဳးျပဳႏိုင္ဖို႔ အတြက္ အထူးသျဖင့္ ၂ ဘက္စလုံးကေနၿပီးေတာ့ အက်ိဳးရွိၿပီးေတာ့၂ ဘက္စလုံးကေနၿပီးေတာ့အၾကံျပဳႏိုင္ဖို႔ ႏိုင္ငံေရး၊ ဘာသာေရး အထူးသျဖင့္ ျမန္မာျပည္မွာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္နဲ႔ ဘာသာေပါင္းစံုကို ကိုးကြယ္ႏိုင္ဖို႔ နဲ႔ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ကို အားလံုးကို မခြဲျခားပဲနဲ႔ အေရးေပးႏိုင္ဖို႔ ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးတယ္ေပါ့၊ အဲဒီ ေဆြးေႏြးတဲ့အထဲမွာလည္း ဒီျပည္တြင္းမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြေပါ့ေနာ္ ရခိုင္မွာပဲျဖစ္ေနေန ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ မွာပဲျဖစ္ေနေန စစ္ဆိုတာ ဘယ္ေတာ့မွ ေကာင္းႏိုင္တဲ့အရာမဟုတ္ဘူး တိုက္ခိုက္ေနတဲ့လူေတြက တရားေသာစစ္လို႔ေျပာေပမယ့္၊ စစ္ဆိုတာ ဘယ္စစ္မွ မတရားဘူး အဲဒါဆိုေတာ့ ၾကားမွာ ျပည္သူျပည္သားေတြ၊ အမ်ိဳးသမီးေတြ ကေလးေတြ ဒုကၡေရာက္ ေနတယ္ အဲဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ျမန္မာျပည္မွာလည္း တျပည္လံုး အေနနဲ႔ အျမန္ဆံုး စစ္မ်ားရပ္စဲၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ အဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေျပာၾကေသးပါတယ္။

မဆုမြန္။ ။ မေန႔က ဗာတီကန္နန္းေတာ္မွာ စုေဝးျပဳလုပ္တဲ့ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းပြဲမွာ ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး ဖရန္႔စစ္က ျမန္မာျပည္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အဓိက ဆုေတာင္းေပးဖို႔ ဆိုၿပီး ေျပာသြားတာ ရွိပါတယ္။ ျမန္မာျပည္က ႐ိုဟင္ဂ်ာ မူဆလင္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့။ ဆုိေတာ့ ဆရာေတာ္တို႔ ေတြ႔ဆံုတဲ့အခါမွာ ဗာတီကန္ဘက္က သတင္းစကားပါးလုိက္တာမ်ိဳး ခုနကေျပာသလို ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီးရဲ႕ ဒီထည့္သြင္းဆုေတာင္းေပးတဲ့ ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးခဲ့တာမ်ိဳးေရာ ရွိပါသလား ဆရာေတာ္။

ကာဒီနယ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဆရာေတာ္ Charles Bo။ ။ မေန႔ကေတာ့ အဲဒီသတင္း က သိပ္မတက္ေသးေတာ့ ဆုေတာင္းေပးတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေတာ့ မေန႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေဆြးေႏြးတဲ့အထဲမွာေတာ့ မေျပာျဖစ္ခဲ့ဘူး။ ေျပာတာက ဘယ္တုန္းကေျပာသလဲဆိုေတာ့ Christmas message မွာ ျမန္မာျပည္မွာ အထူးသျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ေရာ ရခိုင္ျပည္နယ္ေရာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့အရာေတြေပၚမွာ အထူးသျဖင့္ လူမႈေရးအရ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ၀ိုင္း၀န္းၿပီးေတာ့ on the Human Basic Need ေတြကို ၀ိုင္းကူညီဖို႔နဲ႔ မတူညီတဲ့ ယံုၾကည္ျခင္းထဲမွာ မတူညီတဲ့ လူမ်ိဳးထဲမွာေပါ့ေနာ္ မွ်မွ်တတနဲ႔ အတူတူေနထိုင္ႏိုင္ၾကဖို႔ ဆိုတဲ့ လက္ရွိျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ဖို႔ဆိုတဲ့ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက Christmas message မွာတခါေျပာခဲ့တယ္၊ ဇန္န၀ါရီလ အစမွာလည္းပဲ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက သံအမတ္ေတြနဲ႔ စုရံုးတဲ့အခါမွာလည္း ဒီ သံအမတ္ေတြကို ျမန္မာျပည္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး နာမည္ပါ ထုတ္ေဖာ္ၿပီးေတာ့ေပါ့ေနာ္ ျမန္မာျပည္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းႏိုင္ဖို႔ရန္အတြက္ ဆိုၿပီးေတာ့ တခါေျပာခဲ့ပါတယ္။ မေန႔ကလည္း တခါေပါ့ေနာ္ general audiences ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းပြဲမွာ သူကိုယ္တိုင္ ရခိုင္ျပည္မွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ဟာေတြ ဒုကၡသည္ေတြအတြက္ အထူးဆုေတာင္းေပးၾကဖို႔ေပါ့ေနာ္ ၊ ျမန္မာျပည္လည္း လက္မခံ၊ Bangladesh ကလည္း လက္မခံ ၊ ေနရာမဲ့ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ေနတဲ့ လူေတြအတြက္ အထူးသတိရ ဆုေတာင္းေပးၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံျခားကလူေတြအားလံုး International community ေတြနဲ႔ ၀ိုင္း၀န္းၿပီးေတာ့ ကူညီေပးၾကရန္အတြက္ ရဟန္းမင္းၾကီးက အားေပးခဲ့တယ္ေပါ့။

မဆုမြန္။ ။ ဟုတ္ကဲ့ပါ ဆရာေတာ္။ အဲ့ဒီ့ေတာ့ ဗာတီကန္နန္းေတာ္နဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးလုပ္ငန္းေတြကိုလည္း ဆက္ၿပီးေတာ့ လုပ္သြားမယ္ဆိုေတာ့ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘာေတြမ်ား ေဆြးေႏြးျဖစ္ခဲ့ပါသလဲ ဆရာေတာ္။

ကာဒီနယ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဆရာေတာ္ Charles Bo။ ။ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ပထမဦးဆံုးအေနနဲ႔ Vatican Holy Seeသံအမတ္ကို ျမန္မာျပည္မွာ ထားႏိုင္ဖို႔ေပါ့ေနာ္ အဲလိုထားတယ္ဆိုရင္ ျမန္မာျပည္နဲ႔ Vatican နဲ႔က ပိုမိုၿပီးေတာ့ အၾကံေပးစရာ အက်ိဳးျပဳစရာ လုပ္ႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္တယ္၊ ပထမဦးဆံုးအခ်က္ကေတာ့ ျမန္မာျပည္အစိုးရအေနနဲ႔ကေတာ့ Vatican သံအမတ္ကို ရန္ကုန္မွာျဖစ္ျဖစ္ ျမန္မာျပည္မွာ ထားႏိုင္ဖို႔ ကို ပထမဦးဆံုးေဆာင္ရြက္ၿပီးေတာ့ တျခား ဒါၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ လိုအပ္သမွ်ကိုလည္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ ဖို႔ ရွိပါတယ္။

မဆုမြန္။ ။အခုေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဗာတီကန္က အထူးကိုယ္စားလွယ္ အပါအဝင္ ဆရာေတာ္တို႔ပါ ေတြ႔ဆံုခဲ့တဲ့ ေဆြးေႏြးမႈအေပၚမွာ ေက်နပ္အားရမႈရွိပါသလား။ ေဆြးေႏြးပြဲကေန ေရွ႕ဆက္ၿပီးေတာ့ ဘယ္လိုလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ဆက္သြားမယ္ ဆိုတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကိုေရာ ခ်ႏုိင္ခဲ့ပါသလား ဆရာေတာ္။

ကာဒီနယ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဆရာေတာ္ Charles Bo။ ။ ေဆြးေႏြးတဲ့အပိုင္းမွာ ၾကည့္ရမယ္ဆိုရင္ အေတာ့္ကိုပဲ အားရစရာေကာင္းတယ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔လည္း ဒီ ဗာတီကန္နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ သံအမတ္ ဆက္သြယ္ေရး နဲ႔ ရံုးထားဖို႔ ကိစၥကို သူ႔အေနနဲ႔ အျမန္ဆံုး ေဆာင္ရြက္ေပးမယ္ဆိုၿပီးေတာ့ သူ အားရပါးရနဲ႔ ေျပာသြားတယ္၊ ေကာင္းမြန္စြာ ၀မ္းသာစြာနဲ႔ ခံစားရတယ္ေပါ့ေနာ္၊ အျမန္ဆံုးလည္းျဖစ္လာႏိုင္မယ္လို႔ ဆရာေတာ္အေနနဲ႔ ယံုၾကည္တယ္ေလ။

မဆုမြန္။ ။ ဟုတ္ကဲ့ဆရာေတာ္ ေျဖေပးတာ ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္ရွင့္။

ကာဒီနယ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဆရာေတာ္ Charles Bo။ ။ ေကာင္းၿပီ Thank you ေနာ္။

ဗာတီကန္ အထူးကိုယ္စားလွယ္နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ေတြ႔ဆံုပြဲမွာ ကိုယ္တုိင္ ပါဝင္ခဲ့တဲ့ ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီးရဲ႕ ကာဒီနယ္လ္ ရဟန္းမင္းအမတ္အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ပထမဆံုး ခန္႔အပ္ျခင္းခံထားရသူ ကာဒီနယ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဆရာေတာ္ Charles Boကို မဆုမြန္က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဗာတီကန္အထူးကိုယ္စားလွယ္တို႔ၾကား ဗာတီကန္နဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံၾကား သံတမန္ဆက္သြယ္ေရးထူေထာင္ေရး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေနမႈေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အျမင္ခ်င္း ဖလွယ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္ဆုိတာကို ျမန္မာသမၼတ႐ံုးေျပာခြင့္ရ ဦးေဇာ္ေဌးကလည္း ဗီြအိုေအျမန္မာပိုင္းကို အတည္ျပဳေျပာပါတယ္။