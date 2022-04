[[Zawgyi/Unicode]]



စစ္က်န္လက္နက္ရွင္းလင္းေရးပံ့ပိုးမႈ လုံၿခဳံေရးနဲ႔ စာနာမႈအကူ တိုးတက္ (ကန္လက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရးအႀကီးအကဲ)အာ႐ွ ပိစိဖိတ္ေဒသမွာ အေမရိကန္က စစ္က်န္လက္နက္ေတြနဲ႔ ေျမျမွဳပ္မိုင္း႐ွင္းလင္းေရးလုပ္ေနတဲ့ကိစၥေတြကို Jerry Guilbert က ဒီကေန႔ တယ္လီဖုန္းကေနတဆင့္ သတင္းေထာက္ေတြကို ႐ွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အျပည့္အစံု ရန္ကုန္ကလာတဲ့သတင္းကို မဆုျမတ္မြန္က တင္ျပေပးထားပါတယ္။

ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္မွာ စစ္က်န္လက္နက္နဲ႔ ေျမျမွဳပ္မိုင္း႐ွင္းလင္းေရးအစီအစဥ္ေတြ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက လုပ္ေပးေနေၾကာင္း ဧၿပီ ၄ ရက္ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အာ႐ွ ဖိစိဖိတ္ေဒသမွာ လက္နက္ ႐ွင္းလင္း ေလွ်ာ့ခ်ေရးအစီအစဥ္ေတြကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနရဲ႕ လက္နက္႐ွင္းလင္းေရးနဲ႔ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္အႀကီးအကဲ Jerry Guilbert က ဒီေန႔ သတင္းေထာက္ေတြကို တယ္လီဖုန္းေပၚကေန ႐ွင္းျပခဲ့ပါတယ္။ စစ္ပြဲ ပဋိပကၡေတြၿပီးဆံုးသြားသည့္တိုင္ စစ္က်န္လက္နက္ေတြနဲ႔ ေျမျမွဳပ္မိုင္းအႏၱရာယ္ေတြဟာ ဆယ္စုႏွစ္နဲ႔ခ်ီ ဆက္လက္က်န္႐ွိေနႏိုင္ေသးတဲ့အတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ႐ွင္းလင္းေရးအစီအစဥ္ေတြကို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ကတည္းကေဆာင္႐ြက္ေနတယ္လို႔ အႀကီးအကဲ Guilbert ကေျပာပါတယ္။ စုစုေပါင္း ေဒၚလာ ၄ ဘီလ်ံေက်ာ္ သံုးစြဲကူညီ႐ွင္းလင္းေနတဲ့ အစီအစဥ္ေတြထဲမွာ အာ႐ွ ပိစိဖိတ္ေဒသမွာလည္း အေလးထားလုပ္ေနတ့ဲအေၾကာင္း ခုလိုေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

"အေရွ႕ေတာင္အာရွနဲ႔ Pacific ကြၽန္းေဒသေတြက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ မိုင္းရွင္းလင္းေရး အားထုတ္ေဆာင္႐ြက္မႈေတြဟာ အေမရိကန္အတြက္ အၿမဲအေရးႀကီးသလို ေဒသတြင္းမွာ မေပါက္ကြဲေသးတဲ့စစ္က်န္လက္နက္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနတဲ့အေျခအေနေၾကာင့္ ဦးစားေပးလုပ္ေနတဲ့ ကိစၥတခုျဖစ္ပါတယ္။"

ေျမျမွဳပ္မိုင္းေတြ၊ မေပါက္ကြဲေသးတဲ့ စစ္က်န္လက္နက္ေတြနားမွာ ေနထိုင္ေနၾကတဲ့ အရပ္သားျပည္သူေတြဟာ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြ လုပ္ေနရင္းနဲ႔ကို မိုင္းနင္းမိတဲ့အတြက္ ေသရာပါ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရမႈေတြ၊ အသက္ေသဆံုးမႈေတြအထိ ျဖစ္ၾကရတာကို သူက ေထာက္ျပပါတယ္။ အေမရိကန္အေနနဲ႔ အဲဒီလက္နက္ေတြ ဖယ္႐ွား႐ွင္းလင္းႏိုင္ဖုိ႔ အကူအညီေပးတဲ့အခါ အိမ္႐ွင္ႏိုင္ငံေတြအေနနဲ႔ လက္နက္ေတြ ႐ွင္းလင္းဖယ္႐ွားတဲ့ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ႐ွိလာေအာင္ အဓိက ေဆာင္႐ြက္တယ္လို႔ အခုလို သူက ႐ွင္းျပပါတယ္။

"က်ေနာ္တို႔ လက္နက္ရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းလုပ္တဲ့အခါ ရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို အိမ္ရွင္ မိတ္ဖက္အစိုးရေတြ ဦးေဆာင္က ဦးေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ႏိုင္ငံမွာ ဘယ္ဟာကို ဦးစားေပးရွင္းလင္းမလဲဆိုတာ သိႏိုင္စြမ္းရွိေအာင္ က်ေနာ္တို႔က ကူညီခ်င္တဲ့အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို ႏိုင္ငံေတြကိုယ္တိုင္ ဘယ္ဟာကို ဦးစားေပးရွင္းလင္းမလဲဆိုတာကို ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီးၿပီဆိုမွ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီေပးသူေတြက အဲဒီဦးစားေပး အစီအစဥ္ေတြကို အေသအခ်ာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေအာင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ကူညီေပးပါတယ္။"

ႏိုင္ငံတကာကေပးေနတဲ့ အကူအညီေတြကို လိုအပ္ေနတဲ့ႏိုင္ငံေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေပးႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ညွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ေပးေနတာနဲ႔ပတ္သက္လို႔လည္း ခုလို သူက ႐ွင္းျပခဲ့ပါတယ္။

"ဘယ္ေနရာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံေတြမွာ မိုင္းရွင္းလင္းေရး စင္တာေတြတည္ေထာင္ေစပါတယ္။ အလိုအပ္ဆုံးေနရာေတြဆီကို ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈေတြ တကယ္ေရာက္ႏိုင္ဖို႔ ဒီလိုလုပ္တာက အထိေရာက္ဆုံးျဖစ္ပါတယ္။"

အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနရဲ႕ လက္နက္႐ွင္းလင္းေရးနဲ႔ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္အႀကီးအကဲ Jerry Guilbert ျဖစ္ပါတယ္။ ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန႔က က်ေရာက္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာ ေျမျမွဳပ္မိုင္းဆိုင္ရာ အသိပညာေပးေရးေန႔အထိ္မ္းအမွတ္နဲ႔ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနက ကမာၻေျမေပၚမွာ လံုၿခံဳစြာ လမ္းေလွ်ာက္ႏုိင္ေရးလို႔ အဓိပၸါယ္ရမယ့္ To Walk the Earth in Safety (2022) ဆိုတဲ့ အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာ အာ႐ွ ပိစိဖိတ္မွာ ျမန္မာအပါအဝင္ ႏိုင္ငံ ၇ ခုမွာ အေမရိကန္အကူအညီေပးေနတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကိုလည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ေဖာ္ျပခ်က္ေတြအရ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းထားတဲ့ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္မွာေတာ့ အေမရိကန္ရဲ႕ လက္နက္႐ွင္းလင္းေရး အကူအညီေတြ လံုးဝ မ႐ွိခဲ့ေပမယ့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ကေတာ့ အကူအညီေတြ ေပးခဲ့တာကို ေတ႔ြရပါတယ္။

အာ႐ွေဒသမွာ လက္နက္႐ွင္းလင္းေရးအတြက္ အေမရိကန္ရဲ႕ အကူအညီအမ်ားဆံုး ရ႐ွိတာက လာအိုႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအမ်ားဆံုးက ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ၾကာေအာင္ ျပည္တြင္းစစ္နဲ႔ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေတြ႐ွိေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေျမျမွဳပ္မုိင္းအႏၱရာယ္ဟာ စိုးရိမ္စရာျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ေျမျမွဳပ္မိုင္း ပေပ်ာက္ေရးေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ အဖဲြ႔ေတြကလည္း ေထာက္ျပေနပါတယ္။

စစ်ကျန်လက်နက်ရှင်းလင်းရေးပံ့ပိုးမှု လုံခြုံရေးနဲ့ စာနာမှုအကူ တိုးတက် (ကန်လက်နက်ဖျက်သိမ်းရေးအကြီးအကဲ)



ကမ္ဘာတဝန်း အရပ်သားပြည်သူတွေရဲ့ လုံခြုံရေး၊ တည်ငြိမ်ရေးတိုးတက်စေဖို့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက စစ်လက်နက် ဖျက် သိမ်းရေးနဲ့ မြေမြှုပ်မိုင်းရှင်းလင်းရေးအစီအစဉ်တွေကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်လို့ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဌာနရဲ့ လက်နက်ရှင်းလင်းရေးနဲ့ လျှော့ချရေးဆိုင်ရာ အစီအစဉ်အကြီးအကဲက ပြောလိုက်ပါတယ်။ အာရှ ပိစိဖိတ်ဒေသမှာ အမေရိကန်က စစ်ကျန်လက်နက်တွေနဲ့ မြေမြှုပ်မိုင်းရှင်းလင်းရေးလုပ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကို Jerry Guilbert က ဒီကနေ့ တယ်လီဖုန်းကနေတဆင့် သတင်းထောက်တွေကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အပြည့်အစုံ ရန်ကုန်ကလာတဲ့သတင်းကို မဆုမြတ်မွန်က တင်ပြပေးထားပါတယ်။

ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၀ ကျော်မှာ စစ်ကျန်လက်နက်နဲ့ မြေမြှုပ်မိုင်းရှင်းလင်းရေးအစီအစဉ်တွေ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက လုပ်ပေးနေကြောင်း ဧပြီ ၄ ရက် အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးနောက် အာရှ ဖိစိဖိတ်ဒေသမှာ လက်နက် ရှင်းလင်း လျှော့ချရေးအစီအစဉ်တွေကို အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဌာနရဲ့ လက်နက်ရှင်းလင်းရေးနဲ့ လျှော့ချရေးဆိုင်ရာ အစီအစဉ်အကြီးအကဲ Jerry Guilbert က ဒီနေ့ သတင်းထောက်တွေကို တယ်လီဖုန်းပေါ်ကနေ ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ စစ်ပွဲ ပဋိပက္ခတွေပြီးဆုံးသွားသည့်တိုင် စစ်ကျန်လက်နက်တွေနဲ့ မြေမြှုပ်မိုင်းအန္တရာယ်တွေဟာ ဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီ ဆက်လက်ကျန်ရှိနေနိုင်သေးတဲ့အတွက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ရှင်းလင်းရေးအစီအစဉ်တွေကို ၁၉၉၃ ခုနှစ်ကတည်းကဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ အကြီးအကဲ Guilbert ကပြောပါတယ်။ စုစုပေါင်း ဒေါ်လာ ၄ ဘီလျံကျော် သုံးစွဲကူညီရှင်းလင်းနေတဲ့ အစီအစဉ်တွေထဲမှာ အာရှ ပိစိဖိတ်ဒေသမှာလည်း အလေးထားလုပ်နေတဲ့အကြောင်း ခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

"အရှေ့တောင်အာရှနဲ့ Pacific ကျွန်းဒေသတွေက အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ မိုင်းရှင်းလင်းရေး အားထုတ်ဆောင်ရွက်မှုတွေဟာ အမေရိကန်အတွက် အမြဲအရေးကြီးသလို ဒေသတွင်းမှာ မပေါက်ကွဲသေးတဲ့စစ်ကျန်လက်နက်တွေ အများကြီးရှိနေတဲ့အခြေအနေကြောင့် ဦးစားပေးလုပ်နေတဲ့ ကိစ္စတခုဖြစ်ပါတယ်။"

မြေမြှုပ်မိုင်းတွေ၊ မပေါက်ကွဲသေးတဲ့ စစ်ကျန်လက်နက်တွေနားမှာ နေထိုင်နေကြတဲ့ အရပ်သားပြည်သူတွေဟာ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ လုပ်နေရင်းနဲ့ကို မိုင်းနင်းမိတဲ့အတွက် သေရာပါ ထိခိုက် ဒဏ်ရာရမှုတွေ၊ အသက်သေဆုံးမှုတွေအထိ ဖြစ်ကြရတာကို သူက ထောက်ပြပါတယ်။ အမေရိကန်အနေနဲ့ အဲဒီလက်နက်တွေ ဖယ်ရှားရှင်းလင်းနိုင်ဖို့ အကူအညီပေးတဲ့အခါ အိမ်ရှင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ လက်နက်တွေ ရှင်းလင်းဖယ်ရှားတဲ့ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုရှိလာအောင် အဓိက ဆောင်ရွက်တယ်လို့ အခုလို သူက ရှင်းပြပါတယ်။

"ကျနော်တို့ လက်နက်ရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အခါ ရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကို အိမ်ရှင် မိတ်ဖက်အစိုးရတွေ ဦးဆောင်က ဦးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နိုင်ငံမှာ ဘယ်ဟာကို ဦးစားပေးရှင်းလင်းမလဲဆိုတာ သိနိုင်စွမ်းရှိအောင် ကျနော်တို့က ကူညီချင်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို နိုင်ငံတွေကိုယ်တိုင် ဘယ်ဟာကို ဦးစားပေးရှင်းလင်းမလဲဆိုတာကို ရွေးချယ်ပြီးပြီဆိုမှ နိုင်ငံတကာ အကူအညီပေးသူတွေက အဲဒီဦးစားပေး အစီအစဉ်တွေကို အသေအချာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်အောင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ကူညီပေးပါတယ်။"

နိုင်ငံတကာကပေးနေတဲ့ အကူအညီတွေကို လိုအပ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေကို ထိထိရောက်ရောက် ပေးနိုင်ဖို့အတွက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးနေတာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း ခုလို သူက ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။

"ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် အိမ်ရှင်နိုင်ငံတွေမှာ မိုင်းရှင်းလင်းရေး စင်တာတွေတည်ထောင်စေပါတယ်။ အလိုအပ်ဆုံးနေရာတွေဆီကို နိုင်ငံတကာရဲ့ ထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေ တကယ်ရောက်နိုင်ဖို့ ဒီလိုလုပ်တာက အထိရောက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။"

အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဌာနရဲ့ လက်နက်ရှင်းလင်းရေးနဲ့ လျှော့ချရေးဆိုင်ရာ အစီအစဉ်အကြီးအကဲ Jerry Guilbert ဖြစ်ပါတယ်။ ဧပြီလ ၄ ရက်နေ့က ကျရောက်တဲ့ နိုင်ငံတကာ မြေမြှုပ်မိုင်းဆိုင်ရာ အသိပညာပေးရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်နဲ့ နိုင်ငံခြားရေးဌာနက ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာ လုံခြုံစွာ လမ်းလျှောက်နိုင်ရေးလို့ အဓိပ္ပါယ်ရမယ့် To Walk the Earth in Safety (2022) ဆိုတဲ့ အစီရင်ခံစာကို ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ အာရှ ပိစိဖိတ်မှာ မြန်မာအပါအဝင် နိုင်ငံ ၇ ခုမှာ အမေရိကန်အကူအညီပေးနေတဲ့ အချက်အလက်တွေကိုလည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဖော်ပြချက်တွေအရ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းထားတဲ့ ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှာတော့ အမေရိကန်ရဲ့ လက်နက်ရှင်းလင်းရေး အကူအညီတွေ လုံးဝ မရှိခဲ့ပေမယ့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်ကတော့ အကူအညီတွေ ပေးခဲ့တာကို တေ့ွရပါတယ်။

အာရှဒေသမှာ လက်နက်ရှင်းလင်းရေးအတွက် အမေရိကန်ရဲ့ အကူအညီအများဆုံး ရရှိတာက လာအိုနိုင်ငံဖြစ်ပြီး ဒုတိယအများဆုံးက ဗီယက်နမ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေရှိနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မြေမြှုပ်မိုင်းအန္တရာယ်ဟာ စိုးရိမ်စရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကို မြေမြှုပ်မိုင်း ပပျောက်ရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့ အဖွဲ့တွေကလည်း ထောက်ပြနေပါတယ်။

=============