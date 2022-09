Ooredoo ကုမၸဏီကို စကၤာပူအေျခစိုက္ ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီကိုေရာင္း

[[Zawgyi/Unicode]]

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္ပတ္ေနတဲ့ ေအာ္ရီဒူး ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြကို စကၤာပူအေျခစိုက္ Nine Communications Pte. Ltd ကို အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅၇၆ သန္းနဲ႔ ေရာင္းခ်ဖို႔ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္ၿပီလို႔ ကာတာအေျခစိုက္ ေအာ္ရီဒူးကုမၸဏီက ဒီကေန႔ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔မွာ ေျပာပါတယ္။



ျမန္မာႏိုင္ငံကေန ထြက္ခြာရတဲ့အေၾကာင္းရင္းကို ကုမၸဏီကေျပာၾကားျခင္းမရွိေပမယ့္ အာဏာသိမ္းမႈ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ပိုင္း သုံးစြဲသူအေရအတြက္ ေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း TeleGeography သုေတသန အခ်က္အလက္ေတြအရ သိရပါတယ္။



ေအာ္ရီဒူးကုမၸဏီဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တတိယအႀကီးဆုံး ဖုန္းကုမၸဏီျဖစ္ၿပီး အာဏာမသိမ္းမီ ၂၀၂၀ တုန္းက သုံးစြဲသူ ၁၅ သန္းနီးနီးရွိခဲ့ရာက အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း ၈ သန္းေက်ာ္ (၈.၃) အထိ ေလ်ာ့က်သြားတယ္လို႔ ေအာ္ရီဒူးကုမၸဏီက ေျပာပါတယ္။



ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွာ အာဏာသိမ္းမႈ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ပိုင္း ေနာ္ေဝးအေျခစိုက္ တယ္လီေနာ ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီက ျမန္မာႏိုင္ငံကေန အရင္ဆုံး ထြက္ခြာသြားခဲ့တာပါ။



ဒီ ေအာ္ရီဒူးကုမၸဏီကိုဝယ္လိုက္တဲ့ Nine Communications ကုမၸဏီပိုင္ဆိုင္မႈမွာ ျမန္မာလူမ်ိဳးနာမည္ ပါေနပါတယ္။ စကၤာပူအေျခစိုက္ ဒီ Nine Communications ကုမၸဏီကို ဦးဉာဏ္ဝင္းနဲ႔ Link Family Office တို႔ ဖက္စပ္ပိုင္တယ္လို႔ အခု Ooredoo ရဲ႕ သေဘာတူေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထဲမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။



တယ္လီေနာ ထြက္သြားၿပီးတဲ့ေနာက္ ဆက္သြယ္ေရးနယ္ပယ္မွာ ေအာ္ရီဒူး ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီဟာ အမ်ားစုႏိုင္ငံျခားပိုင္ ေနာက္ဆုံး ကုမၸဏီျဖစ္ပါတယ္။ တယ္လီေနာကုမၸဏီကိုေတာ့ ေ႐ႊဗ်ိဳင္းျဖဴကုမၸဏီနဲ႔ လက္ဘႏြန္အေျခစိုက္ M1 ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုမၸဏီတို႔က လႊဲေျပာင္းဝယ္ယူသြားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

#Ooredoo #ေအာ္ရီဒူး #ဆက္သြယ္ေရး

===============

[[Unicode]]

Ooredoo ကုမ္ပဏီကို စင်္ကာပူအခြေစိုက် ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီကိုရောင်း

မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်ပတ်နေတဲ့ အော်ရီဒူး ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီရဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို စင်္ကာပူအခြေစိုက် Nine Communications Pte. Ltd ကို အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၅၇၆ သန်းနဲ့ ရောင်းချဖို့ သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပြီလို့ ကာတာအခြေစိုက် အော်ရီဒူးကုမ္ပဏီက ဒီကနေ့ စက်တင်ဘာ ၈ ရက်နေ့မှာ ပြောပါတယ်။



မြန်မာနိုင်ငံကနေ ထွက်ခွာရတဲ့အကြောင်းရင်းကို ကုမ္ပဏီကပြောကြားခြင်းမရှိပေမယ့် အာဏာသိမ်းမှု ဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်း သုံးစွဲသူအရေအတွက် လျော့ကျခဲ့ကြောင်း TeleGeography သုတေသန အချက်အလက်တွေအရ သိရပါတယ်။



အော်ရီဒူးကုမ္ပဏီဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တတိယအကြီးဆုံး ဖုန်းကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး အာဏာမသိမ်းမီ ၂၀၂၀ တုန်းက သုံးစွဲသူ ၁၅ သန်းနီးနီးရှိခဲ့ရာက အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း ၈ သန်းကျော် (၈.၃) အထိ လျော့ကျသွားတယ်လို့ အော်ရီဒူးကုမ္ပဏီက ပြောပါတယ်။



ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှာ အာဏာသိမ်းမှု ဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်း နော်ဝေးအခြေစိုက် တယ်လီနော ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီက မြန်မာနိုင်ငံကနေ အရင်ဆုံး ထွက်ခွာသွားခဲ့တာပါ။



ဒီ အော်ရီဒူးကုမ္ပဏီကိုဝယ်လိုက်တဲ့ Nine Communications ကုမ္ပဏီပိုင်ဆိုင်မှုမှာ မြန်မာလူမျိုးနာမည် ပါနေပါတယ်။ စင်္ကာပူအခြေစိုက် ဒီ Nine Communications ကုမ္ပဏီကို ဦးဉာဏ်ဝင်းနဲ့ Link Family Office တို့ ဖက်စပ်ပိုင်တယ်လို့ အခု Ooredoo ရဲ့ သဘောတူကြောင်း ကြေညာချက်ထဲမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။



တယ်လီနော ထွက်သွားပြီးတဲ့နောက် ဆက်သွယ်ရေးနယ်ပယ်မှာ အော်ရီဒူး ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီဟာ အများစုနိုင်ငံခြားပိုင် နောက်ဆုံး ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်။ တယ်လီနောကုမ္ပဏီကိုတော့ ရွှေဗျိုင်းဖြူကုမ္ပဏီနဲ့ လက်ဘနွန်အခြေစိုက် M1 ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီတို့က လွှဲပြောင်းဝယ်ယူသွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။

#Ooredoo #အော်ရီဒူး #ဆက်သွယ်ရေး

===============