သမၼတ Donald Trump က်မ္းသစၥာက်ိန္ပြဲ မိန္႔ခြန္းရဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဒီတပတ္ English American Style Idioms က႑မွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ ႔ (၄၅) ဦးေျမာက္ သမၼတ Donald Trump ဇန္နဝါရီလ (၂၀) ရက္ေန႔က က်မ္းသစၥာက်ိန္ပြဲမွာႏိုင္ငံကို ေျပာၾကားတဲ့မိန္႔ခြန္းမွာ သံုးႏႈန္းခဲ့တဲ့ အီဒီယံအသံုးတခ်ိဳ့ ျဖစ္တဲ့ Get the job done, Let you down, Speak one’s mind, Think big, All talk and no action နဲ႔ Empty talk တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

(၁) Get the job done

Get (တခုခုကို ျဖစ္ေအာင္လုပ္တာ)၊ the job (အလုပ္)၊ done (ၿပီးစီးေအာင္လုပ္တာ) ျဖစ္ျပီး၊ စကားစုတစုလံုးရဲ ႔ တုိက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က အလုပ္ကို ၿပီးစီးေအာင္လုပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္ကလည္း သိပ္မကြာလွပါဘူး။ လုပ္ရမယ့္တာဝန္၊ လုပ္ရမယ့္အလုပ္ကို ေအာင္ျမင္ၿပီးစီးေအာင္၊ မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္တာကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သမၼတထရမ့္ သူ႔မိန္႔ခြန္းမွာ သံုးႏႈန္းခဲ့တာကို ေလ့လာျကည့္ရေအာင္ပါ။

We will face challenges, we will confront hardships, but we will get the job done.

က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ အကဲစမ္းမွုေတြကို ရင္ဆိုင္ရမယ္။ အခက္အခဲေတြကို ျကံဳေတြ ့ရမယ္။ ဒါေပမဲ့ လုပ္ရမယ့္အလုပ္ကိုေတာ့ မျဖစ္မေန ၿပီးစီးေအာင္လုပ္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

(၂) Let you down

Let (တခုခုကို ျဖစ္ေစတာ)၊ you (သင္)၊ down (ေအာက္) ဆိုေတာ့ စကားစုတစုလံုးရဲ ႔ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ သင့္ကို ေအာက္ကိုခ်လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္က လူတဦးဦးကို စိတ္ပ်က္ေအာင္လုပ္တာ၊ လုပ္ေပးပါမယ္လို႔ ကတိေပးထားေပမယ့္ တကယ္မလုပ္ေပးတာ၊ လူတဦး ေမွ်ာ္လင့္ထားတာ ျဖစ္မလာဘဲ၊ စိတ္ဓါတ္က်ေစတာ၊ တခုခုနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ေျပာတဲ့အတိုင္း မလုပ္တဲ့အတြက္ အားမကိုးရတာ၊ စိတ္မခ်ရတာမ်ဳိးကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သမၼတထရမ့္ ေျပာခဲ့တာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

I will fight for you with every breath in my body and I will never ever let you down.

က်ေနာ့္အေနနဲ႔ အသက္ ရွိေနသေရြ ႔ ႏုိင္ငံအတြက္ ရုန္းကန္ေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး ၊ ႏုိင္ငံကုိ စိတ္ဓါတ္က်ေအာင္ဘယ္ေတာ့မွလုပ္မွာမဟုတ္ပါဘူး။

(၃) Speak one’s mind

Speak (ေျပာတာ)၊ one’s mind (လူတဦးရဲ့အေတြး) ဆိုေတာ့ စကားစုတစုလံုးရဲ ႔ တုိက္ရိုက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ လူတဦးရဲ ့အေတြးေတြထဲမွာ ရွိတာကို ေျပာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္ကလည္း သိပ္မကြာလွပါဘူး။ ကိုယ့္စိတ္ထဲမွာ ခံစားရတာကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ထုတ္ေျပာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းေတာ့ ရင္ထဲမွာမထားဘဲ ကိုယ္ခံစားရတာကို ထုတ္ေျပာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သမၼတထရမ့္ ေျပာဆိုခဲ့တာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

We must speak our minds openly, debate our disagreements honestly, but always pursue solidarity.

က်ေနာ္တုိ႔အေနနဲ႔ စိတ္ထဲရွိတာကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ထုတ္ေျပာၾကရမယ္။ မတူတာေတြကို ေစတနာအရင္းမွန္နဲ႔ အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးၾကရမယ္။ ဒါေပမဲ့ ေသြးစည္းခိုင္မာမႈ ရွိဖို႔ကေတာ့ အၿမဲႀကိဳးစားသြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

(၄) Think big

Think (စဥ္းစားတာ)၊ big (ႀကီးမားတာ) ဆိုေတာ့ စကားစုတစုလံုးရဲ ႔ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က ႀကီးႀကီးမားမား စဥ္းစားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးရဲ ႔ အီဒီယံအဓိပၸါယ္ကေတာ့ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ထားရာမွာ ျမင့္မားဖုိ႔၊ ကိုယ့္ေရွ ႔ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ႀကီးမားဖုိ႔ကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ အီဒီယံအသံုးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သမၼတထရမ့္ ေျပာဆိုခဲ့တာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

Finally, we must think big and dream even bigger.

ေနာက္ဆံုးေျပာခ်င္တာက က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ စဥ္းစားေတြးေခၚရာမွာအေမ်ွာ္အျမင္ျကီးမားဖုိ့လုိ္သလို၊ ျဖစ္ခ်င္တာကုိရည္မွန္းရာမွာလဲ ပိုလုိေတာင္ ျမင့္ျမင့္မားမား မွန္းျကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

(၅) All talk and no action

All talk (အေျပာခ်ည္းသက္သက္)၊ no action (လက္ေတြ႔ေဖာ္ေဆာင္မႈမရွိတာ) ျဖစ္ၿပီး စကားစုတစုလံုးရဲ ႔ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က အေျပာႀကီးသက္သက္ျဖစ္ၿပီး လက္ေတြ႔မလုပ္ေဆာင္တာမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္ကလည္း သိပ္မကြာလွပါဘူး။ စကားေတြခ်ည္းေျပာ၊ ကတိေတြခ်ည္းေပးၿပီး လက္ေတြ႔က်ေတာ့ ဘာမွမလုပ္ေပးတာ၊ ေလခ်ည္းပဲ ပစ္ၿပီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးမႈမရွိတာ။ က်မတို႔ ျမန္မာဘန္းစကားမွာေတာ့ အရႊီးေကာင္းၿပီးေတာ့ လက္ေတြ႔မွာေတာ့ ဘာမွမျဖစ္လာတာကို ဆုိလုိတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သမၼတထရမ့္ ေျပာခဲ့တာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

We will no longer accept politicians who are all talk and no action.

လုပ္ေပးပါမယ္လို႔ ကတိေတြေပး၊ အေျပာေကာင္းၿပီး လက္ေတြ႔မွာေတာ့ ဘာမွ လုပ္ေပးျခင္းမရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြကို က်ေနာ္တုိ႔ လက္ခံေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး။

(၆) Empty talk

Empty (ဗလာ၊ ဘာမွမရွိတာ)၊ talk (ေျပာဆိုစကား) ဆုိေတာ့ စကားစုတစုရဲ ႔ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က ေျပာတဲ့စကားေတြက ဗလာစကားျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ အဓိပၸါယ္မရွိ ေလးနက္မႈမရွိတဲ့ စကားမ်ဳိး၊ အက်ဳိးမရွိတဲ့စကားမ်ဳိး၊ ေလလံုးထြား ၿဖီးျဖန္းတဲ့စကားမ်ဳိး၊ စကားအပိုေတြ ေျပာတာကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်မတုိ့ျမန္မာဘန္းစကားမွာအေရမရအဖတ္မရစကားေတြလုိ့ဆုိရမွာပါ။ Empty Talk အသုံးကုိ သမတထရမ့္ သူ့မိန့္ခြန္းမွာ ေျပာခဲ့တာကုိေလ့လာျကည့္ရေအာင္ပါ။

The time for empty talk is over.

အဓိပၸါယ္မရွိတဲ့ စကားမ်ုိးေျပာတဲ့အခ်ိ္န္ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။

သမၼတထရမ့္ရဲ့က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆုိပြဲ (Inauguration) မွာ ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ မိန္႔ခြန္းကေန ေကာက္ႏွုတ္တင္ျပခဲ့တဲ့ အီဒီယံအသံုးေတြကေတာ့ Get the job done, Let you down, Speak one’s mind , Think big, All talk and no action နဲ႔ Empty talk တို႔ျဖစ္ျကပါတယ္။