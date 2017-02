တိုက္အျဖစ္ သတ္မွတ္သင့္တဲ႔ ေရေအာက္ကုန္းေျမ

Pacific သမုဒၵရာေတာင္ပိုင္းမွာ ေရျမဳပ္ေနတဲ့ ကုန္းေျမႀကီးကို ၈ ခုေျမာက္ကမာၻတိုက္ႀကီး အျဖစ္သတ္မွတ္သင့္တယ္လို႔ သိပၸံပညာ႐ွင္ေတြက ေျပာလိုက္ၾကပါတယ္။ New Zealand ႏိုင္ငံရဲ႕ ေအာက္မွာ ေရလႊမ္းခံေနရတဲ့ ေနရာႀကီးက Australia တုိက္ရဲ႕ ၃ ပံု ၂ ပံုေလာက္႐ွိၿပီး စတုရန္းကီလိုမီတာ ၅ သန္းေလာက္က်ယ္ဝန္းတယ္လို႔ သုေတသီေတြက အေမရိကန္ဘူမိေဗဒဂ်ာနယ္ Geological Society ထဲမွာ စာတမ္းေဖာ္ျပထားပါတယ္။

Zealandia လုိ႔နာမည္ေပးထားတဲ့ အဲဒီေျမေနရာႀကီးရဲ႕ ၆% ကပဲ ေရေပၚေရာက္ေနၿပီး New Zealand ႏိုင္ငံ New Caledonia နဲ႔တျခား ကၽြန္းေသးေလးေတြအျဖစ္ တည္႐ွိေနၾကပါတယ္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ New Zealand ကို Australia တိုက္ထဲမွာ ထည့္သြင္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေျမႀကီးဟာ ေရေအာက္မွာေရာက္ေနေပမဲ့ ကမာၻ႔တိုက္ႀကီးေတြအျဖစ္ သတ္မွတ္လို႔ရတဲ့ လိုအပ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ျပည့္မွီတယ္လို႔ သိပၸံပညာ႐ွင္ေတြက ေျပာပါတယ္။