ျမန္မာ့စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ တိုးတက္လာႏုိင္လို႔ အာရွဖြ႔ံၿဖိဳးမႈဘဏ္ သံုးသပ္

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏႈန္းက အရင္ႏွစ္ေတြကထက္တိုးတက္လာႏိုင္မယ္လို႔ အာရွဖြ႔ံၿဖိဳးဘဏ္ ADB က သံုးသပ္လိုက္သလို စီးပြားေရးပညာရွင္ေတြ ဘက္ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏႈန္းက တိုးတက္လာဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကပါတယ္။ အခုလိုတိုးတက္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ကအစိုးရအေနနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္တာမွာ မလိုလားအပ္တဲ့ သတ္မွတ္စည္မ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းေတြကိုေျဖေလ်ာ့ဖို႔၊ ေနာက္ဝန္ႀကီးဌာနတခုနဲ႔တခု ေပါင္းစပ္လုပ္ကိုင္ မႈအားနည္းတာေတြကို ျပင္ဆင္ဖို႔ လိုတယ္လို႔ ေထာက္ျပထားပါတယ္။ ဒီသတင္းကို ဗီြအိုေအျမန္မာပိုင္းကေမခကေပးပို႔ထားပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏႈန္းက အရင္ႏွစ္ေတြကထက္တိုးတက္လာႏိုင္မယ္လို႔ အာရွဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဘဏ္ဘက္က ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းကထုတ္ျပန္ထားတဲ့ Asia Development Outlook 2017 အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားတာပါ။ အစီရင္ခံစာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ တိုးတက္မႈႏႈန္း ၆.၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိခဲ့ေပမယ့္ အခုႏွစ္ ၂၀၁၇မွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံတိုးတက္မႈႏႈန္း ၇ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္တိုးလာမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ တိုးတက္မႈႏႈန္းက ၇.၃% ထိရွိခဲ့ ပါတယ္။

ဒီအစီအရင္္ ခံစာေဖာ္ျပခ်က္အရ ၇ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးတက္လာဖို႔အတြက္ဆိုရင္ အစိုးရအေနနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္တာမွာ မလိုလားအပ္တဲ့ စည္မ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းေတြကိုေျဖေလ်ာ့ဖို႔၊ ေနာက္ဝန္ႀကီးဌာနတခုနဲ႔တခု ေပါင္းစပ္လုပ္ကိုင္ မႈအားနည္းတာေတြကို ျပင္ဆင္ဖို႔၊ စီးပြားေရးေပၚလစီပိုင္း ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပေပးဖို႔ လိုတယ္လို႔ အာရွဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဘဏ္က ေထာက္ျပထားပါတယ္။

စီးပြားေရးပညာရွင္ေတြ ဘက္ကေတာ့ အစိုးရအေနနဲ႔ ဒီအစီအရင္္ ခံစာမွာေဖာ္ျပထားတဲ့ အစိုးရဘက္က ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြကို ပိုမိုအာရံုစိုက္ျပဳျပင္မွသာ တိုးတက္လာႏ္ိုင္မယ္လို႔ သံုးသပ္ၾကပါတယ္။ လက္ရွိ NLD အစိုးရလက္ထက္မွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အတြင္းစီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္းက ထင္သေလာက္တိုးတက္တာမရွိေသးသလို လိုေငြျပမႈေတြဟာလည္း စာရင္းေတြအရအရင္ႏွစ္ေတြထက္ပိုမ်ားခဲ့ပါတယ္။

ဒီအေျခအေနေတြ ျဖစ္ေပၚလာတာနဲ႔ပတ္သတ္လို႔ စီးပြားေရးပညာရွင္ ဦးခင္ေမာင္ညိဳ (ေဘာဂေဗဒ) ကေတာ့ အစိုးရနဲ႔ လုပ္ငန္းရွင္ပိုင္းခ်ိတ္ဆက္မႈ အားနည္းတာ ေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လို႔ ေထာက္ျပသြားပါတယ္။

"စီးပြားေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ကေတာ့ အာ႐ံုစိုက္တာကိုက အစုိးရဘက္က အာ႐ံုမစိုက္ႏုိင္ဘူး လို႔ေတာင္မွ အဲ့လိုခံစားမိတယ္။ လုပ္ငန္းရွင္မဟုတ္ဘူးေနာ္ ဆရာက ပညာရွင္တေယာက္ အေနနဲ႔ ေျပာတာ။ ဘယ္ေနရာေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံပါ ဘယ္ေနရာေတြမွာဆို အခြန္သက္သာမယ္ဆိုတာေတြေတာ့ ထုတ္တယ္။ ေနာက္တခါ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဥပေဒေတြထုတ္တယ္။ သို႔ေသာ္ အဲ့တာေတြကို လုပ္ငန္းရွင္ေတြက သိပ္ၿပီးေတာ့ တိတိက်က် သိၾကပံုမေပၚဘူးျဖစ္ေနတယ္ အခုအခ်ိန္အထိကေတာ့။ ဆရာအေနနဲ႔ကေျပာရရင္ေတာ့ အစိုးရ ဘာျဖစ္ခ်င္တယ္ ဘာလုပ္ခ်င္တယ္ ဆိုတာနဲ႔ လုပ္ငန္းရွင္ေတြဘက္က ဘာျဖစ္ခ်င္တယ္ ဘာလုပ္ခ်င္တယ္ဆိုတာနဲ႔က နည္းနည္း ဆြဲေစ့ဖို႔လိုတယ္။"

ဒီလို စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္းက်ေနေပမယ့္ လာမယ့္ ႏွစ္ေတြမွာ အစိုးရအေနနဲ႔က ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္လာတာမို႔ စီးပြားေရးဦးေမာ့လာႏိုင္မယ္လို႔ သူကထင္ျမင္ ယူဆထားပါတယ္။

" အခုကေတာ့ in the pipeline, in the process ေပါ့။ လွ်ပ္စစ္ေတြလုပ္တယ္ ဘာေတြလည္း လုပ္ေနတယ္ေပါ့ လုပ္ေနတဲ့ဟာေတြ လုပ္ၿပီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီ အသီးအပြင့္ခံစားရၿပီဆိုလို႔ကေတာ့ တိုးတက္မႈအရွိန္အဟုန္ ျမန္ဆန္လာႏုိင္ပါတယ္။"

လက္ရွိအစိုးရဘက္က ေသြးေအးေနတဲ့ စီးပြားေရးရင္းႏွီးမႈ ပိုင္းတိုးတက္လာေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္တာ၊ နည္းဥပေဒကို ျပဌာန္းတာေတြ ဆက္တိုက္ ဆိုသလို ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို လုပ္ေဆာင္ေနတာေတြ ရွိေနပါတယ္။ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈပိုင္းမွာ ဆက္လက္ေျဖေလ်ာ့ေပးဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေန တာနဲ႔ပတ္သတ္လို႔ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က အႀကီးတန္း အရာရွိတဦးကအခုလို ေျပာျပပါတယ္။

" အခုဥပေဒအရဆိုရင္ေတာ့ မၾကာခင္မွာ ဧၿပီလထဲ သို႔မဟုတ္ ေမလထဲမွာ ျပည္နယ္နဲ႔တုိင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မတီေတြ ဖြဲ႔လိုက္မယ္။ ပုဒ္မ အရဆိုရင္ အဓိကအေၾကာင္းအရာသံုးခု တင္ရမယ္။ က်န္တာက ျပည္နယ္နဲ႔တုိင္းမွာ တင္လို႔ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပည္နယ္နဲ႔တုိင္းမွာက်ေတာ့ Foreign direct investment (FDI)ဆိုရင္ ေဒၚလာငါးသန္းတို႔ ၿပီးလို႔ရွိရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုရင္ က်ပ္သန္းေျခာက္ေထာင္တို႔ အဲ့တာေတြကို သူက အဲ့အထိဆိုရင္ ျပည္နယ္တိုင္းနဲ႔တင္ၿပီးတယ္။ အဲ့လိုမ်ိဳး လုပ္ပိုင္ခြင့္လည္း ခြဲေပးထားတယ္။"

ဒီျပင္မၾကာခင္မွာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာက႑ေတြခြဲကာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ပိုင္းကို ခြင့္ျပဳသြားဖို႔ရွိတယ္လို႔လည္း အဲဒီအရာရွိက ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

"Investment လုပ္ဖို႔ Process ေနာက္ Registration လုပ္ဖို႔ Process ကို ေလယာဥ္ပ်ံနဲ႔ လုပ္ေပးမယ္။ ဒါေပမဲ့ ဥပေဒက ဘာကို အဓိက Focus ထားလဲဆိုေတာ့ ေနာက္ပိုင္း သူတို႔လုပ္ငန္းစတင္ေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ သူတို႔ ဒီဥပေဒပါအတိုင္း လုိက္နာမႈရွိမရွိ သူတို႔ Proposal အတိုင္း လိုက္နာမႈရွိမရွိ။ Monitor နဲ႔ evaluation အဓိက လုပ္မယ္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွွံသူကို အကာအကြယ္ေပးတဲ့ဥပေဒေတြကို ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းေတြနဲ႔ လုပ္ေပးတယ္။ ေနာက္ၿပီးလို႔ရွိရင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွွံသူကို သူတို႔ရဲ႕အခက္အခဲေတြကိုဗ်ာ ကူညီေပါင္းစပ္ေျဖရွင္းေပးတဲ့ လည္းပါတယ္ခင္ဗ်။ Notification ေလးေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းမႈပဲ က်န္ေတာ့တယ္။"

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏႈန္းက အရင္ႏွစ္ေတြကထက္တိုးတက္လာႏိုင္မယ္လို႔ အစီရင္ခံစာေတြက ေဖာ္ျပထားၾကေပမယ့္ အစိုးရကဒါကိုေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ပါ့မလားဆို တာကေတာ့ ဆက္လက္ၾကည္႔ရႈရဦးမယ္လို႔ လုပ္ငန္းရွင္ေတြဘက္ကေတာ့ သံုးသပ္ေနၾကပါတယ္။ ဒီျပင္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔က ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဥပေဒေတြျပင္ရံုတင္ မဟုတ္ဘဲ ေငြေၾကးပိုင္းလည္ပတ္စီးဆင္းမႈကိုလည္း တည္ၿငိမ္ေအာင္လုပ္ဖို႔ လိုေနတယ္လို႔ေထာက္ျပေနၾကပါတယ္။