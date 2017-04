အေမရိကန္ဗံုးဒဏ္ IS ၃၆ ေယာက္ေသဆံုး။

အာဖဂန္နစၥတန္ႏုိင္ငံမွာ အေမရိကန္ဘက္က ႀကီးမားတဲ့ ဗုံးတလုံး မေန႔ၾကာသပေတးေန႔က ႀကဲခ်တုိက္ခုိက္ခဲ့တာေၾကာင့္ IS အဖဲြ႔၀င္ ၃၆ ေယာက္ေသဆုံးၿပီး၊ လက္နက္ေတြအမ်ားအျပား ပ်က္စီးသြားခဲ့တယ္လို႔ အာဖဂန္နစၥတန္ႏုိင္ငံဘက္က ေျပာလိုက္ပါတယ္။ ဒီတုိက္ခုိက္မႈအတြင္း အရပ္သားေသဆုံးမႈမရွိဘူးလို႔လည္း အာဖဂန္ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနကက ဒီကေန႔ ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ေၾကျငာခ်က္ထဲမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အာဖဂန္နစၥတန္နုိင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း Nangargar ခ႐ိုင္မွာ IS စစ္ေသြးၾကြေတြ ခိုလံုေနတဲ့ ဥမင္လိုဏ္ေခါင္းတခုရွိရာကို အေမရိကန္ စစ္ေလယာဥ္တစီးကေန မေန႔က ၾကာသပေတးေန႔ကပဲ အေလးခ်ိန္ ကီလိုဂရမ္ ၁ ေသာင္းရွိတဲ့ အၾကီးဆံုး ဗံုးတလံုး က်ဲခ်ခဲ့ပါတယ္။ ပစ္ဖူးသမွ် အႏုျမဴဗံုးမဟုတ္တဲ့ ဗံုးေတြထဲမွာ အၾကီးဆံုးျဖစ္ျပီး the mother of all bombs လို႔ ေျပာၾကပါတယ္။

ဒီတိုက္ခိုက္မႈကို အာဖဂန္လံုျခံဳေရးနဲ႔ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာတပ္ဖြဲ႔ေတြနဲ႔အတူ ပူးေပါင္းျပီး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ တာျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း အာဖဂန္သမၼတ Ashraf Ghani ႐ံုးကလည္း သီးျခား ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ အာဖဂန္တပ္ဖြဲ႔ေတြ အေနနဲ႔ ေျမာက္အတၱလန္တိတ္စာခ်ဳပ္ ေနတိုး ရဲ႕ အေရးေပၚ တံု႔ျပန္ကိုင္တြယ္ေရးအဖြဲ႔ေတြနဲ႔အတူ ပူးေပါင္းျပီး အၾကမ္းဖက္ဖြဲ႔ေတြကို တိုက္ခိုက္ ေခ်မႈန္းေနတဲ့အေၾကာင္းလည္း အဲဒီေၾကညာခ်က္ထဲမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဒီေလေၾကာင္း တိုက္ခိုက္မႈဟာ အာဖဂန္လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ေတြရဲ႕ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ေရး လုပ္ငန္းေတြကို ေထာက္ပံ့ကူညီဖို႔ ရည္ရြယ္ျပီး ဒီတိုက္ခိုက္မႈအတြင္း အရပ္သား ထိခိုက္ေသဆံုးမႈမရွိေအာင္ အထူး သတိထား ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္းလည္း သမၼတ Ghani ရဲ႕ ႐ံုး တြီတာ စာမ်က္ႏွာမွာ ၾကာသပေတး ေန႔က ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒီတုိက္ခိုက္မႈဟာ IS စစ္ေသြးၾကြေတြအတြက္ေတာ့ ၾကီးမားတဲ့ ဆံုး႐ံႈးမႈၾကီးျဖစ္ေစခဲ့တယ္လို႔ အာဖဂန္အစိုးရ အရာရွိေတြက ေျပာပါတယ္။