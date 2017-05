One Belt One Road ႐ုရွားစိတ္ဝင္စား

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕ေတာ္မွာ တနဂၤေႏြေန႔စတင္မယ့္ Belt and Road Forum ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲကို ႐ု႐ွားသမၼတ Vladimir Putin လည္း တက္ေရာက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အာ႐ွ၊ အေ႐ွ႕အလယ္ပိုင္း၊ အာဖရိကနဲ႔ ဥေရာပကို ကုန္းလမ္း၊ ေရးလမ္းနဲ႔ ဆက္သြယ္မယ့္ တ႐ုတ္ရဲ႕ One Belt -One Road ေခတ္သစ္ ပိုးလမ္းမႀကီး စီမံကိန္းမွာ ႐ု႐ွားကလည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖုိ႔နဲ႔ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းသစ္ေတြဖြင့္ႏိုင္ဖုိ႔လိုလားေနတယ္လို႔ ေလ့လာသူေတြက ေျပာပါတယ္။

တ႐ုတ္က ေဒၚလာဘီလ်ံသန္းခ်ီအကုန္ခံလုပ္ေနတဲ့ ဒီစီမံကိန္းႀကီးနဲ႔ပါတ္သက္လို႔ အေသးစိတ္တိတိက်က်မသိရေသးသလို ေရ႐ွည္အက်ဳိးေတြက ဘယ္လို႐ွိမလဲ ဆိုတာလည္း မသိရေသးေပမဲ့ ႐ု႐ွားကေတာ့ အဓိက ေငြေၾကးအက်ဳိးအျမတ္အတြက္ ပါဝင္လိမ့္မယ္လို႔ ေမာ္စကိုၿမိဳ႕ေတာ္မွာ႐ွိတဲ့ သံုးသပ္သူေတြက ေျပာပါတယ္။

ယူကရိန္းကို စစ္ေရးက်ဴးေက်ာ္မႈေၾကာင့္ ႐ု႐ွားအစိုးရအေပၚ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြက ပိတ္ဆို႔ဒဏ္ခတ္ထားခ်ိန္မွာ ႐ု႐ွားအစိုးရအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ စီးပြားေရးအနာဂါတ္အတြက္ အေ႐ွ႕ဖက္ကိုအာ႐ံုစိုက္တဲ့ မူဝါဒေျပာင္းႏိုင္တယ္လို႔ ႐ု႐ွားတာဝန္႐ွိသူတခ်ဳိ႕နဲ႔ ေလ့လာသူေတြက ေျပာပါတယ္။

တနဂၤေႏြနဲ႔ တနလၤာေန႔ေတြမွာက်င္းပမယ့္ Forum မွာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္လက္မွတ္ေရးထုိးဖုိ႔႐ိွတယ္လို႔ တ႐ုတ္တာဝန္႐ွိသူေတြက ေျပာပါတယ္။ Belt and Road Forum ကိုတက္ေရာက္ၾကမယ့္ထဲမွာ ႐ု႐ွားဦးေဆာင္တဲ့ အာ႐ွဥေရာပ စီးပြားေရးသမဂၢ၊ EAEU ကိုတည္ေထာင္သူေတြထဲမွာပါတဲ့ Belarus နဲ႔ Kazakhstan ေခါင္းေဆာင္ေတြလည္း တက္ေရာက္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

အရင္ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုက ခဲြထြက္သြားတဲ့ႏိုင္ငံေတြၾကား စီးပြားေရး တသားတည္းျဖစ္ေအာင္ EAEU ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ တည္ေထာင္ခဲ့ေပမဲ့ ႐ု႐ွားအစိုးရက ပထဝီႏိုင္ငံေရးအသာရေအာင္န႔ဲ ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္ဖုိ႔ ဒီအဖဲြ႔ကို အသံုးခ်သလို၊ တျခားအဖဲြ႔ဝင္ႏိုင္ငံေတြကလည္း စီးပြားဆက္ဆံေရးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ခ်င္တဲ့ဆႏၵ မ႐ွိသေလာက္ျဖစ္တယ္လုိ႔ အကဲခတ္တခ်ဳိ႕ကေဝဖန္ၾကပါတယ္။