Trump က်မ္းက်ိန္ပဲြ ဆႏၵျပမႈေတြရွိမည္

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ့ အေရြးေကာက္ခံ သမၼတ Donald Trump သမၼတအျဖစ္ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုပြဲက်င္းပဖုိ႔ သီတင္းတပါတ္ပဲ လိုေတာ့ခ်ိန္မွာ ဝါရွင္တန္ ဒီစီ ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ေတာ့ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပပြဲ မ်ိဳးစံု က်င္းပဖို႔ စီစဥ္ေနၾကပါတယ္။

ခရစ္ယန္ တရားေဟာဆရာ Al Sharpton ဦးေဆာင္တဲ့ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြက "We Shall Not Be Moved" လို႔ေခၚတဲ့ အခိုင္အမာ ရပ္တည္ၾကပါစို႔ - ခ်ီတက္လမ္းေလွ်ာက္ပြဲကို လုပ္ေဆာင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲေတြအခါခါ က်င္းပၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းလဲတာေတြ ရွိေပမယ့္ အရပ္ဖက္လူထု အခြင့္အေရးေတြ၊ မဲေပးပိုင္ခြင့္ေတြကို ကာကြယ္ဖုိ႔၊ ႏိုင္ငံသားအားလံုး က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈရဖို႔၊ အခြင့္ေရးတန္းတူရဖုိ႔ ကိစၥေတြမွာ မယိမ္းမယိုင္ ရပ္တည္ေတာင္းဆိုဖို႔ လိုေနတဲ့အေၾကာင္း သူကေျပာၾကားခဲ့တာပါ။

၁၉၅၀- ၆၀ ႏွစ္ေတြအတြင္း လူ႔အခြင့္ေရး တိုးတက္လာဖို႔နဲ႔ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈခ်ဳပ္ၿငိမ္းဖုိ႔ မေမာမပမ္း ရြက္ေဆာင္ခဲ့သူ Dr. Martin Luther King Jr ေအာက္ေမ့ဖြယ္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ အားလပ္ရပ္ က်င္းပတဲ့ ေန႔မွာ သူတုိ႔ရဲ့ ခ်ီတက္ဆႏၵျပပြဲကိုျပဳလုပ္မွာပါ။

စေနေန႔ ညေနပိုင္းမွာေတာ့ ေရြးေျပာင္းအေျခခ်သူေတြနဲ႔ လူနဲစုရပိုင္ခြင့္ အေရးလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ "Here to Stay" အဖြဲ႔က ဝါရွင္တန္ ခရစ္ယန္ ဘုရာေက်ာင္းမွာ ဆႏၵျပၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။