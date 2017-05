အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီးရဲ ႔ အျမင္သံုးသပ္ခ်က္

ဒီတပတ္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးရာ ေဆြးေႏြးခန္းအစီအစဥ္မွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ တက္တက္ၾကြၾကြ ဆက္ဆံေနဆဲျဖစ္ၿပီ၊ အကူအညီေတြကိုလည္း အရင္အတုိင္းပဲ ဆက္ၿပီးေပးေနပါတယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး Scot Marcial က ေျပာပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးကို ျပန္လည္စတင္ေဆာင္ရြက္ေနေပမယ့္ စစ္လက္နက္ေရာင္းခ်တာမ်ဳိး မလုပ္ေသးဘူးလို႔ ဆုိပါတယ္။ သံအမတ္ႀကီး Scot Marcial ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ ႔ သံအမတ္ႀကီးေနအိမ္မွာ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္းက ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားပါတယ္။

ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္း ။ ။ သံအမတ္ႀကီးနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ဌာန ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းတာ ဒီတႀကိမ္ဟာ (၃) လအတြင္း ဒုတိယအႀကိမ္ပါ။ ပထမအႀကိမ္မွာတုန္းက အေမရိကန္မွာ အစိုးရသစ္တက္တာ တစ္လေလာက္ပဲ ရွိပါေသးတယ္။ အခုေတာ့ (၃) လေလာက္ ရွိသြားပါၿပီ။ ဆိုေတာ့ အေမရိကန္အစိုးရသစ္ရဲ ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ မူဝါဒကို ေက်းဇူးျပဳၿပီး ေျပာျပေပးပါလား။ မူဝါဒ ေျပာင္းသြားပါလား။ ပိုၿပီး တက္ၾကြလာပါသလား။ ဒါမွမဟုတ္ တျခားႏိုင္ငံေတြ၊ တျခားကိစၥေတြထက္ အာရံုစိုက္မႈ ေလ်ာ့သြားပါလား။

Mr. Scot Marcial ။ ။ မူဝါဒက တကယ္တမ္း ေျပာင္းမသြားပါဘူး။ ျမန္မာအမ်ဳိးသားအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ သတင္းပတ္ကပဲ အေမရိကန္ကို သြားေရာက္ၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံျခားေရးအပါအဝင္ တျခားတာဝန္ရွိသူမ်ားနဲ႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါေသးတယ္။ ျမန္မာလူထုနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ႀကိဳးပမ္းမႈတရပ္လံုးကို ဆက္ၿပီးေတာ့ အားေပးသြားမယ္ဆိုတဲ့ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ ႔ ခိုင္မာတဲ့ သံဓိဌာန္ကို သူတုိ႔ကို ထပ္ၿပီးေတာ့ အာမခံေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဆက္ဆံေရး ဘယ္ေလာက္အေရးႀကီးတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေအာင္ျမင္တာကို က်ေနာ္တုိ႔ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ျမင္ခ်င္တယ္ဆိုတာကို အေလးထား ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဆိုေတာ့ ဒါက မေျပာင္းလဲပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ ဆက္ၿပီးေတာ့ တက္တက္ၾကြၾကြ လုပ္ေနဆဲပါ။ ၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္က်န္တဲ့ ကာလမွာ အစိုးရအသံုးစရိတ္ကို ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးလုိက္တာ က်ေနာ္ သိပ္ကိုေက်နပ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့မွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ က်ေနာ္တို႔ရဲ ႔ အေရးပါတတဲ့ အေထာက္အပံ့ကို ဒီအတိုင္း ဆက္ထားၿပီး၊ ျဖတ္ေတာက္တာ မရွိပါဘူး။ Pece Corp လုပ္အားေပး အစီအစဥ္ကို စလုပ္ေနပါၿပီ။

ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္း ။ ။ အသံုးစရိတ္နဲ႔ အကူအညီအစီအစဥ္ေတြ နဂိုအတိုင္း ဆက္ရွိသြားမယ္ဆိုတာ သတင္းေကာင္းပါပဲ။ ေမလ (၄) ရက္ေန႔တုန္းက ေနျပည္ေတာ္မွာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၊ လူမႈ႔ဖူလံုေရး ကယ္ဆယ္ေရး နဲ႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဌာန ဝန္ႀကီး၊ ေမာင္းေတာအျဖစ္အပ်က္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး၊ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒တုိ႔နဲ႔ သံအမတ္ႀကီး ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေတြ႔ဆံုပြဲေတြမွာ အဓိက ဘာေတြေဆြးေႏြးခဲ့တယ္ဆိုတာ ေျပာျပႏုိင္မလား။

Mr. Scot Marcial ။ ။ အေၾကာင္းရပ္မ်ဳိးစံုကို ေဆြးေႏြးဖုိ႔အတြက္ ေနျပည္ေတာ္ကို က်ေနာ္ သတင္းပတ္စဥ္တုိင္းလိုလို သြားၿပီးေတာ့ အစိုးရတာဝန္ရွိသူေတြ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုပါတယ္။ အၿမဲတမ္းလိုလို အာရံုစိုက္ ေျပာဆုိတာက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို အားေပးပံ့ပိုးဖုိ႔၊ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ဘယ္လိုဆက္ၿပီးေတာ့ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မယ္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးကို ဘယ္လို ဆက္ၿပီးေတာ့ တည္ေဆာက္မယ္ဆိုတာေတြပါ။ သံတမန္ကင္းေျပာဆုိတာေတြအေပၚ အေသးစိတ္ေတာ့ မေျပာခ်င္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဥပမာအားျဖင့္ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒နဲ႔ဆုိရင္ စီးပြားေရးကိစၥ၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းကိစၥလို ကိစၥေတြကို ေျပာျဖစ္ပါတယ္။ သိပ္ကိုလက္တြဲလုပ္ေဆာင္ဖို႔ေကာင္းတဲ့ လူမႈ႔ဖူလံုေရးဝန္ႀကီးနဲ႔ေတာ့ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ရင္ဆုိင္ႏိုင္စြမ္းရွိဖို႔ရာ သူနဲ႔သူ႔ဝန္ႀကီးဌာနက လုပ္ေဆာင္ေနတာလို႔ ကိစၥေတြကို ေျပာျဖစ္ပါတယ္။ ေမာင္းေတာအျဖစ္အပ်က္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴးနဲ႔ဆုိရင္ ေကာ္မရွင္က မၾကာခင္ထုတ္ျပန္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ အစီရင္ခံစာအေၾကာင္း က်ေနာ္ ေမးပါတယ္။ ဒီအေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈ အမ်ားအျပား ရွိေနၿပီးေတာ့ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈနဲ႔ တာဝန္ယူမႈရွိမႈ ျမန္မာႏိုင္ငံက ႀကိဳးစားအားထုတ္ေနတာရဲ ႔ တစိတ္တပိုင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႔ က်ေနာ္ အႀကိမ္ႀကိမ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေတြ႔ဖူးခဲ့ၿပီးေတာ့ ဒီတႀကိမ္ကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေၾကာင္းေတြ ေျပာဆုိျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဦးတည္တဲ့ တုိးတက္မႈေတြရေအာင္ ဘယ္လိုဆက္လုပ္သြားမယ္ဆိုတဲ့အေပၚ သူ႔ရဲ ႔အျမင္ကို ေမးခဲ့ပါတယ္။

ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္း ။ ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေၾကာင္း ေျပာတယ္ဆိုေတာ့ လက္ရွိ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တရပ္လံုးမွာ အေမရိကန္ရဲ ႔ အခန္းက႑က ဘယ္လိုမ်ား ရွိပါလဲ။

Mr. Scot Marcial ။ ။ က်ေနာ္တို႔ လုိခ်င္တာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရတာကို က်ေနာ္တို႔ ျမင္ခ်င္ပါတယ္။ သက္ဆိုင္သူေတြ အမ်ားႀကီးပါေနၿပီေတာ့ ပဋိပကၡ ျဖစ္ေနတာ သိပ္ၾကာေနၿပီ ျဖစ္တာေၾကာင့္ လံုေလာက္တဲ့ ယံုၾကည္မႈ မရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ကိုပဲ ဒါက ခက္ခဲတယ္ဆိုတာ က်ေနာ္တို႔ သိပါတယ္။ ဒါဟာ ျမန္မာ့လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုတာကို က်ေနာ္တုိ႔ စိတ္ထဲမွာ အၿမဲမွတ္ထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႔ ဝင္စြက္ဖက္တာမ်ဳိး မလုပ္ခ်င္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ တခါတေလ နည္းလမ္းပိုင္း အေထာက္အကူျပဳတာလုိ က်ေနာ္တုိ႔ ကူညီႏိုင္တာေတြကို ကူညီပါတယ္။ ဥပမာ ဖယ္ဒရယ္ဝါဒနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ကိစၥရပ္ေတြဟာ ဘာေတြဆိုတာေတြကို အဖြဲ႔ေတြ နားလည္ေစဖို႔ ကူညီပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ျမင္တာက ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အဆင့္ႀကီးတခုကို ရေအာင္လုပ္ဖို႔ ဒါဟာ တကယ့္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းတခု ျဖစ္တယ္ဆုိတာပါ။ ဒါဟာ ခက္ခဲၿပီးေတာ့ တခါတေလမွာ အဖြဲ႔ေတြအေနနဲ႔ ေက်ာခိုင္းထြက္သြားဖို႔ လြယ္ကူတယ္ဆိုတာ က်ေနာ္တုိ႔ သိပါတယ္။ ျမန္မာလူထု တကယ္ပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေစဖို႔အတြက္ ဒီအခ်ိန္ဟာ ေက်ာခိုင္းမသြားဘဲနဲ႔ သံဓိဌာန္နဲ႔ ႀကိဳးပမ္းမႈကို ႏွစ္ဆတိုးၿပီးေတာ့ လုပ္ရမယ္အခ်ိန္ျဖစ္တယ္လို႔ က်ေနာ္တုိ႔ ထင္ပါတယ္။

ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္း ။ ။ စစ္ဘက္ခ်င္း ဆက္ဆံေရးကေရာ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ဘယ္လို ရွိပါလဲ။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို Standard Army တခု ျဖစ္လာေစဖုိ႔ အေမရိကန္ရဲ ႔ ကူညီေပးဖို႔ ရွိတာေတြ၊ လက္ရွိ ကူညီေနတာေတြက ဘာေတြမ်ား ရွိပါလဲ။

Mr. Scot Marcial ။ ။ ခင္မ်ားေျပာတဲ့အတိုင္းပါပဲ ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈ အားလံုးကို ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ရုတ္သိမ္းၿပီးပါၿပီ။ စစ္ဘက္နဲ႔ ဆက္ဆံေရးကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ဒီမွာလုပ္ေနတာ အမ်ားစုလိုပါပဲ။ ဆက္္လုပ္ေနတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ႀကိဳးစားၿပီးေတာ့ အားေပးပံ့ပိုးဖုိ႔၊ ဒီမိုကေရစီ ျပည့္ဝၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာဝေျပာတဲ့ ႏိုင္ငံတခုအျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ဆက္လုပ္ေနတာကို ကူညီဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ ဆိုေတာ့ ျမန္မာစစ္ဘက္နဲ႔ က်ေနာ္တိို႔ ထိေတြ႔ဆက္ဆံပါတယ္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ဟာဝိုင္ရီျပည္နယ္ကို ျမန္မာစစ္ဘက္အရာရွိေတြကို ေခၚၿပီးေတာ့ အစီအစဥ္ေတြမွာ ပါဝင္ေစတာမ်ဳိးတို႔ကို လုပ္ေနတာေတြ အေတာ္မ်ားမ်ား ရွိပါတယ္။ စစ္ဘက္သာ မကပါဘူး။ စစ္ဘက္နဲ႔ အရပ္ဘက္ တာဝန္ရွိသူေတြကို အတူတြဲၿပီးေတာ့ ေခၚယူတာမ်ဳိးလည္း မၾကာခဏ ရွိပါတယ္။ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ကယ္ဆယ္ေရးကေန၊ စစ္ဘက္အရပ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးအထိ အေၾကာင္းအရာမ်ဳိးစံုကို ေဆြးေႏြးေျပာဆိုၾကပါတယ္။ မၾကာခင္ကဆုိရင္ ပဋိပကၡ အေျခအေနမ်ဳိးမွာ သတင္းမီဒီယာနဲ႔ ဘယ္လို ဆက္ဆံလုပ္ကိုင္မယ္ဆိုတဲ့ အစီအစဥ္မ်ဳိး လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါဆိုရင္ စစ္ဘက္တခုတည္းအတြက္ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ စစ္ဘက္ကလည္း ပါဝင္ခဲ့တာပါ။ မၾကာခင္ကပဲ စစ္သေဘၤာတစင္း ႏွစ္ (၅၀) အတြင္း ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ လာခဲ့ပါတယ္။ ဆိုေတာ့ သင့္ေတာ္တဲ့ နယ္ပယ္ေတြမွာ စစ္ဘက္နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ ဆက္ၿပီးေတာ့ စမ္းစစ္ေနပါတယ္။ နားလည္မႈ တုိးျမွင့္မႈသာမက အရပ္ဘက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာရွိတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အေရးပါၿပီးေတာ့ အထူးအေလးစားခံရတဲ့အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ ဆက္ရွိေနဖုိ႔ ဦးတည္လုပ္ေဆာင္တဲ့ ေနရာမွာ ေနာက္ထပ္တုိးတက္မႈရေအာင္ အားေပးမႈ ျဖစ္ပါတယ္။

ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္း ။ ။ ရခိုင္၊ ရွမ္းနဲ႔ ကခ်င္ေဒသေတြမွာ ကုလသမဂၢ အခ်က္အလက္ စံုစမ္းရွာေဖြေရးအဖြဲ႔ လႊတ္ဖို႔ကိစၥကို အေမရိကန္ကလည္း ေထာက္ခံခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာအစိုးရကေတာ့ ဒါကိုပယ္ခ်ထားပါတယ္။ သံအမတ္ႀကီး စိတ္ပ်က္မိပါလား။

Mr. Scot Marcial ။ ။ ပဋိပကၡ ရွိလာတဲ့အခါတိုိင္းမွုုာ မွ်တၿပီးေတာ့ လြတ္လပ္တဲ့ ယံုၾကည္ရေလာက္တဲ့ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ တခုလုပ္ဖို႔ အေရးႀကီးတယ္ဆိုတာကို အေစာပိုင္းကတည္းကိုက က်ေနာ္တို႔ ေျပာလာတာပါ။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရရင္ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုုင္းကို ေက်နပ္ေစဖုိ႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာလူထု ေက်နပ္ေစဖုိ႔ပါ။ အခ်က္အလက္ေတြက ဘာေတြ၊ ဘယ္လို ျဖစ္ပ်က္ေနတယ္ဆုိတာ ျမန္မာလူထု သိသင့္ပါတယ္။

ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္း ။ ။ ေရွ ႔ေနႀကီးဦးကိုနီနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ေမးပါရေစ။ သံအမတ္ႀကီး သူကို ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ သိခဲ့မယ္လုိ႔ က်ေနာ္ယူဆပါတယ္။ သူနဲ႔ ပတ္သက္လို႔၊ သူလုပ္ခဲ့တာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔၊ သူလုပ္ႀကံခံရမႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဒီလူသတ္မႈကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေနတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တစံုလံုးအေပၚ သံအမတ္ႀကီးရဲ ႔အျမင္ကို သိပါရေစ။

Mr. Scot Marcial ။ ။ ပထမဆံုးကေတာ့ သူ႔ႏုိင္ငံအတြက္ တကယ့္အလုပ္ေတြကို သူ လုပ္ခဲ့တယ္လို႔ က်ေနာ္ ထင္ပါတယ္။ ေရွ ႔ေနတဦးအျဖစ္ေကာ၊ ဒီမုိကေရစီကို အခုိင္အမာေထာက္ခံသူ တဦးအျဖစ္နဲ႔ပါ သိပ္ကိုအေရးပါတဲ့ အခန္းက႑မွာ ပါဝင္ခဲ့တယ္လို႔ က်ေနာ္ ထင္ပါတယ္။ ပိုၿပီးေတာ့ အားေကာင္းတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ သာယာဝေျပာတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံအျဖစ္ တည္ေဆာက္ဖို႔ ႀကိဳးစားသူေတြအထဲမွာ သူလည္း ပါဝင္ပါတယ္။ ဒီလိုလူမ်ဳိး အလံုအေလာက္ရွိတယ္ဆိုတာ ဘယ္ေတာ့မွ မျဖစ္ပါဘူး။ သူတုိ႔ႏုိင္ငံ ေရွ ႔ကိုတုိိးတက္ဖို႔ တကယ္ကို ျမွဳပ္ႏံွလုပ္ေဆာင္တဲ့ ဒီလိုလူမ်ဳိးေတြ ႏုိင္ငံတိုင္းမွာရွိဖို႔ လိုပါတယ္။ ဆိုေတာ့ ဒါဟာ ႀကီးမားတဲ့ ေၾကကြဲဖြယ္ ဆံုးရႈံးမႈတခုပါ။ တစံုတေယာက္က သူကိုသတ္ဖုိ႔ ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာ သိပ္ကိုဆိုးရြားပါတယ္။ ဒီလုပ္ရပ္ဟာ သူနဲ႔ သူ႔မိသားစုကိုသာ မကဘဲနဲ႔ ျမန္မာလူထုအတြက္ပါ ထိခိုက္ေစပါတယ္။ သူအသတ္ခံရတဲ့အေပၚမွာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေနတာေတြကို က်ေနာ္ သိပါတယ္။ စာနယ္ဇင္းေတြမွာ ပါတာကလြဲၿပီးေတာ့လဲ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္ က်ေနာ္မွာ မရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ သူလုပ္ေနခဲ့တာေတြကို ဆက္လုပ္မယ့္လူေတြ ဒီႏိုင္ငံမွာ အမ်ားႀကီးရွိတယ္ဆိုတာ က်ေနာ္ သိပါတယ္။

ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္း ။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တႏုိင္ငံလံုးအေနနဲ႔ တာဝန္ရိွသူေတြအပိုင္းသာမက၊ လူထုပိုင္းကိုပါ ဆုိလုိပါတယ္။ ဒီႏုိင္ငံဟာ မတူကြဲျပားတဲ့ ဘာသာေတြၾကား၊ ယံုၾကည္မႈေတြၾကား၊ ဟန္ခ်က္ညီညႊတ္ေစဖုိ႔နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ဖို႔ရာ အလံုအေလာက္ အားထုတ္လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔ သံအမတ္ႀကီး ယူဆပါသလား။

Mr. Scot Marcial ။ ။ က်ေနာ္ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ က်ေနာ့္ႏုိင္ငံအပါအဝင္ ႏိုင္ငံအားလံုးမွာ ဘာေတြပဲ က်ေနာ္တို႔ လုပ္ေနပါေစ ပိုၿပီးလုပ္ဖို႔ အၿမဲလုိအပ္ပါတယ္။ ဒါက ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္လည္း မွန္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ဆိုရင္ ဟန္ခ်က္ညီေစဖို႔ တည္ေဆာက္ခြင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မရခဲ့တာေၾကာင့္ ေနာက္က်ၿပီးမွ စတင္ရတာပါ။ ဟန္ခ်က္ညီညႊတ္ေအာင္ တည္ေဆာက္ဖို႔ဆိုရင္ တဦးနဲ႔တဦး သိေအာင္လုပ္တာနဲ႔ စရမွာ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ အတူတကြ လုုပ္ေဆာင္ရပါလိမ့္မယ္။ လူတုိင္းဟန္ခ်က္ညီညႊတ္ေအာင္ ေနရမယ္ဆိုၿပီးေတာ့ အစိုးရ ညႊန္ၾကားလို႔ မရတာေၾကာင့္ ဒီအတိုင္းေနရင္ေတာ့ ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အစိုးရပါဖုိ႔ လုိအပ္ေနတာကေတာ့ အေသအခ်ာပါ။ ဒါ့အျပင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဝင္အားလံုးပါဖို႔လည္း လုိပါတယ္။ ဘာသာကြဲသူေတြကိုပဲျဖစ္ျဖစ္၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုေတြကိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံၿပီးေတာ့ တဦးအေပၚတဦး သိရွိနားလည္ေအာင္ ပညာေရးနဲ႔ တက္ၾကြစြာ ႀကိဳးပမ္းမႈေတြကတဆင့္ လုပ္ရပါလိမ့္မယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံဆုိရင္ သိပ္ကိုကြဲလြဲစံုလင္တဲ့ ႏုိင္ငံပါ။ ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံ ျဖစ္လာတာ ႏွစ္ေပါင္း (၂၄၀) ရွိပါၿပီ။ က်ေနာ္တို႔ ဆက္လုပ္ေနရတုန္းပါ။ ခရီးရွည္ႀကီးကို ဆက္ၿပီးေတာ့ သြားရပါအံုးမယ္။ ဒါဟာ ဘယ္ေတာ့ မဆံုးႏုိင္တဲ့ ရင္ဆုိင္မႈမ်ဳိးပါ။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ့္ရဲ ႔တာဝန္ယူမႈက ဒီလုိႀကိဳးပမ္းမႈကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစတယ္ဆိုတာ လူတုိင္းနားလည္ဖုိ႔က သိပ္ကိုအေရးႀကီးပါတယ္။ ျဖစ္လာဖို႔ အစိုးရကို ထိုင္ေစာင့္ေနရံု မဟုတ္ဘဲနဲ႔ အေမရိကန္မွာလုိပဲ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာလည္း လူတုိင္းရဲ ႔ အခန္းက႑ ရွိေနပါတယ္။

ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္း ။ ။ နိဂံုးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ ႔ အေျပာင္းအလဲေတြကို ဒီႏွစ္ပိုင္းေတြအတြင္း သံအမတ္ႀကီး ေတြ႔ထားရပါၿပီ။ ႏုိင္ငံရဲ ႔ လက္ရွိအေျခအေနအေပၚ သံအမတ္ႀကီးရဲ ႔ ပုဂၢိဳလ္ေရးအျမင္ ဘယ္လို ရွိပါလဲ။ တပါတီအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္၊ စစ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္ေတြမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနခဲ့ရၿပီေနာက္ အခုဆိုရင္ အရပ္သားအမ်ားစု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျဖစ္ေနၿပီလို႔ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံရဲ ႔ လက္ရွိအေနအထားအေပၚ သံအမတ္ႀကီး ဘယ္လို ယူဆပါလဲ။

Mr. Scot Marcial ။ ။ ပထမဦးဆံုး ေျပာခ်င္တာက ဒီမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရတာကို က်ေနာ္သိပ္ကို စိတ္အားတက္ၾကြပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာၿပီးတဲ့ေနာက္ ဒီတိုင္းျပည္ဟာ ႀကီးမားတဲ့ တုိးတက္မႈရဖို႔ အခြင့္အလမ္း ရွိေနပါၿပီ။ ေျဖရွင္းရမယ့္ကိစၥ အေတာ္မ်ားမ်ားကို ရင္ဆုိင္ေနရပါတယ္။ အခ်ဳိ ႔ကိစၥေတြထဲမွာ သိပ္ကိုရႈပ္ေထြးတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္လို လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းၾကား၊ တင္းမာမႈကိစၥ တခ်ဳိ ႔ေတြပါသလို၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈလုိ၊ အေျခခံအေဆာက္အအံု မျပည့္စံုတာလို၊ ပညာေရးအားနည္းတာလို ကိစၥေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဒါေတြကို တကယ္ကို ေျဖရွင္းဖို႔ခက္တဲ့ ျပႆနာေတြပါ။ ညတြင္းခ်င္းလည္း ေျဖရွင္းလို႔ မရႏုိင္ပါဘူး။ ဒီျပႆနာအားလံုးကို ခ်က္ခ်င္းေျဖရွင္းလုိ႔ မရႏုိင္ဘူးဆိုတာ က်ေနာ္ လက္ေတြ႔က်က် ျမင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ေမာင္းႏွင္မႈေတြ၊ တိုးတက္မႈရဖို႔ တကယ့္ကို အျပင္းအထန္ ႀကိဳးစားေနတဲ့ အစိုးရအဖြဲ႔ထဲကေရာ၊ ျပင္ပကပါ သံဓိဌာန္ခိုင္မာသူေတြကို က်ေနာ္ ေတြ႔ေနရပါတယ္။ ဒါက က်ေနာ့္ကို အေကာင္းျမင္ေစပါတယ္။ ဆိုေတာ့ အျပင္းအထန္ အားထုတ္လုပ္ေဆာင္လုပ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ၿပီးေတာ့၊ အတားအဆီးေတြလည္း မၾကာခဏ ရွိပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာလူထုဟာ ဒီလုပ္ငန္းအတြက္ တကယ့္ကို အခုိင္အမာ ပိုင္းျဖတ္ထားတယ္လုိ႔ က်ေနာ္ ေမွ်ာ္လင့္ယူဆပါတယ္။ ဒီအျမင္ကို က်ေနာ္ဆက္ၿပီးေတာ့ ကိုင္ဆြဲထားမွာပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ဆက္ၿပီးေတာ့ တုိးတက္ေအာင္ လုပ္သြားမယ္လို႔ က်ေနာ္ ယူဆပါတယ္။

ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္း ။ ။ Thank you so much Mr. Ambassador.