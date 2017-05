အစားအေသာက္ အေလအလြင့္ျပႆနာကို ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ Mobile Application ေတြဖန္တီးၿပီး ေျဖ႐ွင္းလာၾကပါတယ္။ ၿဗိတိန္၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီ၊ ဒိန္းမတ္အပါအဝင္ ဥေရာပႏိုင္ငံ ၆ ခုမွာ အသံုးမ်ားေနတဲ့ Too Good To Go ဆိုတဲ့ App အပါအဝင္ အစားအေသာက္ အေလအလြင့္ျပႆနာကို ကူညီေျဖ႐ွင္းေပးေနတဲ့ Mobile App ေတြအေၾကာင္း မစုျမတ္မြန္က ဘေလာ္ဂါေတြေျပာသမွ် အစီအစဥ္မွာ ေျပာျပထားပါတယ္။