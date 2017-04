မ်က္ေမွာက္သတင္းေလာကမွာ အသံုးမ်ားေနတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဒီတပတ္ English American Style Idioms က႑မွာ သတင္းေလာကမွာ အသံုးမ်ားေနတဲ့ အီဒီယံအသံုးတခ်ိဳ ့ျဖစ္တဲ့ Flex one’s muscles, Draw a red line နဲ႔ Give a heads up တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

(၁) Flex one’s muscles

Flex (ေကြးတာ)၊ one’s (တဦးတေယာက္ရဲ ႔)၊ muscles (ၾကြက္သားေတြ) ျဖစ္ျပီး၊ စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က ၾကြက္သားေတြကို ေကြးျပတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးက က်မတို႔ျမန္မာမွာ ဗလထုတ္ျပတာနဲ႔ ဆင္တူတယ္လို႔ ဆိုရမွာပါ။ အီဒီယံဆိုတဲ့ သြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ Power ျပတာ၊ အာဏာျပတာ၊ လုပ္ႏုိင္စြမ္း ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ဆိုတာကို တဘက္သားသိေအာင္ တခုခုလုပ္ျပတာကို ဆုိလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကို မၾကာေသးခင္က ေျမာက္ကိုရီးယားက ဒုံးလက္နက္ပစ္လႊတ္ခဲ့တာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အေမရိကန္သမၼတ Trump ကလည္း တရုတ္က ၾကည့္ထိန္းရင္ထိန္း မထိန္းရင္ေတာ့ အေမရိကန္ႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ထိန္းယူမယ္၊ အေမရိကန္စစ္သေဘၤာႀကီး ေစလႊတ္လုိက္ၿပီ စသျဖင့္ အင္အားျပရမွာ သတင္းမီဒီယာေတြက Flex the President’s Muscles သမၼတက သူ႔အာဏာကို ထုတ္ျပေနတယ္ စသျဖင့္ ေရးသားခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တဘက္မွာလည္း ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ Kim Jong-un ကမၾကာေသးခင္က က်င္းပခဲ့တဲ့ စစ္ေရးျပအခမ္းအနားမွာဆုိရင္ ဒံုးလက္နက္ေတြကို ထုတ္ၾကြားၿပီး သူ႔အင္အားကို ျပခဲ့တာေၾကာင့္ North Korea flexes its military muscles ဆုိျပီး၊ ရည္ညႊန္းသံုးခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးအႏႈန္း ရဲ့ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

The crackdown on corruption is a sign of the new government flexing its muscles.

အဂတိလိုက္စားမႈကို ႏိွမ္နင္းျခင္းဟာ အစိုးရသစ္က သူ႔ရဲ ႔ လုပ္ႏုိင္စြမ္းအားကုိျပလုိက္တဲ့ အရိပ္လကၡဏာပါပဲ။

(၂) Draw a red line

Draw (ဆြဲတာ၊တားတာ)၊ a red line (အနီေရာင္မ်ဥ္းေၾကာင္း) ျဖစ္ျပီး၊ စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က အနီေရာင္မ်ဥ္းေၾကာင္းကို ဆြဲတာ ဒါမွမဟုတ္ တားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကို ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ သံတမန္ေရးေလာကေတြမွာ သံုးႏႈန္းလာၾကတာ ေတြ႔ရၿပီး၊ အထင္ရွားဆံုးကေတာ့ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္က အစၥေရးႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Yigal Allon ကေန အာရပ္ႏုိင္ငံမ်ားကို သတိေပးရာမွာ အစၥေရးကို အာရပ္ႏုိင္ငံေတြက ထိပါးလာရင္ သည္းမခံႏိုင္ေတာ့ အေနအထားတရပ္ကို အေမရိကန္က သတ္မွတ္ၿပီးသားျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာရာမွာ Draw a red line ကို သံုးခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဆိုလုိတာကေတာ့ ဘယ္အထိပဲ သည္းခံမယ္၊ သတ္မွတ္ထားတာထက္ေက်ာ္ၿပီး ထိပါးလာမယ္ဆိုရင္ ခံမွာမဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့သေဘာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလက္ရွိမွာ ေျမာက္ကိုရီးယားက ဒံုးလက္နက္ေတြ ပစ္လႊတ္တာ၊ ဗုံးေတြစမ္းသပ္ေဖာက္ခြဲမယ္၊ လက္ဦးေအာင္ခ်မယ္၊ ျပာပံုပဲက်န္ေစရမယ္ စသျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြ ရွိေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ သမၼတ Trump ဘက္က ဘယ္အေျခအေနအထိ လြန္လာရင္ေတာ့ ခ်မယ္ဆိုတာမ်ဳိးကို မသတ္မွတ္ထားဘူးလို႔ အိမ္ျဖဴေတာ္ ေျပာခြင့္ရ Sean Spicer က ေျပာခဲ့တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ Draw a red line အီဒီယံကေတာ့ လူတဦးဦး ဒါမွမဟုတ္ ႏုိင္ငံတႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ဘယ္အေျခအေနအထိ သည္းခံမယ္၊ သည္းခံႏုိင္စြမ္း ကုန္တဲ့အေျခအေနဟာ ဘာျဖစ္မယ္ဆိုတာကို သတ္မွတ္ရာမွာ Draw a red line ကို ရည္ညႊန္းသံုးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းေတာ့ အနီေရာင္မ်ဥ္းဟာ မေက်ာ္ရသေဘာ ျဖစ္ပါတယ္။ Red ဆိုတဲ့ အနီေရာင္ဟာလည္း အထူးအေရးႀကီးတာ၊ အႏၱရာယ္ႀကီးတာကိုရည္ညႊန္းတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးအႏႈန္း ရဲ့ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

President Trump does not plan to draw any red lines threatening military action against North Korea.

သမတ Trump အေနနဲ ့ေျမာက္ကုိးရီးယားကုိ စစ္ေရးအရ ျခိမ္းေျခာက္ရာမွာ ဘယ္စည္းေတြကုိမေက်ာ္ရဘူးလုိ ့့သတ္မွတ္တာမ်ိဳးလုပ္ဖုိ ့အစီအစဥ္မရွိဘူး။

(၃) Give a heads up

Give (ေပးတာ)၊ a heads up (ဦးေခါင္းကိုေထာင္ထားတာ) ျဖစ္ျပီး၊ စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ လံုးေကာက္အဓိပၸါယ္ဦးေခါင္းကို ေထာင္ထားဖို႔ အခ်က္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးဆင္းသက္လာတာကေတာ့ စစ္တပ္မွာ စစ္ေရးျပရာမွာ ေခါင္းကိုေမာ့၊ ရင္ကိုေကာ့ထားဖို႔ ေျပာတာနဲ႔တူသလို၊ Baseball ကစားရာမွာလည္း Give a heads up ကအသင္းသားေတြအေနနဲ႔ ႏုိးႏုိးၾကားၾကားရွိၿပီး ေဘာ္လံုးကိုယ့္ဘက္ေရာက္လာရင္ အဆင္သင့္ျဖစ္္ဖို႔၊ သတိရွိဖို႔ ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။ ေန႔စဥ္ဘဝမွာ ဒီအီဒီယံအသံုးက တခုခုနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ႀကိဳတင္သတင္းေပးတာ၊ ႀကိဳၿပီးေျပာျပထားတာ၊ ျကိဳအသိေပးထားတာ၊ ႀကိဳသတိေပးတာမ်ဳိးကို ဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကို သမၼတ Trump ရဲ ႔ အိမ္ျဖဴေတာ္ေျပာခြင့္ရ Sean Spicer က ေျမာက္ကိုရီးယားနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အေမရိကန္က ဘယ္လုိတံု႔ျပန္မယ္ဆိုတာကို သမၼတ Trump က လူသိရွင္ၾကား ထုတ္မေျပာဘူး၊ ေျပာရင္ ေျမာက္ကိုရီးယားကို ႀကိဳတင္အသိေပးရာ ေရာက္လိမ့္မယ္လို႔ ေျပာရာမွာ Give a heads up လုပ္မွာမဟုတ္ဘူးလုိ ့ေျပာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးအႏႈန္း ရဲ့ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

My boss gave me a heads up yesterday, that I will be getting a promotion soon.

က်ေနာ့္ဆရာသမားက က်ေနာ္ မၾကာခင္ ရာထူးတိုးေတာ့မယ္လို႔ က်ေနာ္ကိုမေန ့ ႀကိဳအသိေပးခဲ့တယ္။

ဒီသတင္းပတ္ တင္ျပခဲ့တဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းေတြက Flex one’s muscles, Draw a red line နဲ႔ Give a head up တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။