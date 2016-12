Christmas စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဒီတပတ္ English American Style Idioms and Expressions က႑မွာ Christmas (ခရစ္စမတ္) ပြဲေတာ္ကို ကမာၻတဝွမ္းက်င္းပေနခ်ိန္ျဖစ္တဲ့အတုိင္း၊ Christmas ေဝါဟာရကို အေျခခံတဲ့ အီဒီယံအသံုးေတြျဖစ္တဲ့ Like Turkeys Voting for Early Christmas, Cancel Someone’s Christmas နဲ႔ White Christmas တုိ့ကုိ တင္ျပထားပါတယ္။



(၁) Like Turkeys Voting for Early Christmas



Like (တူတာ)၊ turkeys (ၾကက္ဆင္မ်ား)၊ voting (မဲေပးတာ ၊ ေထာက္ခံတာ)၊ for (အတြက္)၊ early (ေစာေစာ)၊ Christmas (ခရစ္စမတ္) ဆိုေတာ့ စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တုိက္ရိုက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ၾကက္ဆင္ေတြက ခရစ္စမတ္ ေစာေစာက်ေရာက္ပါေစလုိ႔ ဆုေတာင္းေနၾကတယ္၊ မဲေပးေနၾကတယ္၊ ဆႏၵျပဳျကတယ္ဆုိတာပါဘဲ။ ၾကက္ဆင္ေတြကို Thanksgiving (ေက်းဇူးေတာ္ေန႔) နဲ႔ ခရစ္စမတ္မွာ အေကာင္လိုက္ေပါင္းစားၾကတာ၊ roast လုပ္စားၾကတာေတြ ရွိေလေတာ့ ၾကက္ဆင္ေတြက ခရစ္စမတ္ေစာေစာက်ပါေစလို႔ ဆုေတာင္းသလို ျဖစ္ေနတယ္ဆုိရင္ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ကိုယ့္ဘဝဆံုးရႈံးရေလေအာင္ ကိုယ္တုိင္က ျမန္ျမန္ျဖစ္ပါေစလို႔ ဆုေတာင္းတာနဲ႔ တူတယ္လို႔ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ တနည္းေတာ့ ကိုယ့္ဘဝ ပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္း ဦးတည္ေနတဲ့ အေျခအေနကို ကိုယ္ကလက္ခံေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာမွာေတာ့ ကုိယ့္ၾကမၼာဆိုး ကုိယ္ဖန္တီးတာ၊ ကိုယ့္ေသတြင္း ကိုယ္တူးတာစသျဖင့္အသုံးေတြႏွင့္နီးစပ္တယ္လုိ့ဆုိရမွာပါ။ ဒီအသံုးႏွင့္ပတ္သက္တဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

If you guys keep drinking and gambling, it will be like turkeys voting for early Christmas.

ကိုယ့္လူတုိ႔ အရက္ေသာက္၊ ေလာင္းကစားတာ ဆက္ၿပီးလုပ္ေနၾကမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ကိုယ့္ၾကမၼာဆုိး ကိုယ္ဖန္တီးၾကေနတာနဲ႔ တူလိမ့္မယ္။



(၂) Cancel Someone's Christmas



Cancel (ပယ္ဖ်က္လိုက္တာ ၊ ဖ်က္သိမ္းလိုက္တာ)၊ someone's (လူတဦးတေယာက္ရဲ ႔)၊ Christmas (ခရစ္စမတ္ပြဲ) ဆုိေတာ့ စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တုိက္ရိုက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ လူတဦးတေယာက္ရဲ ႔ ခရစ္စမတ္ပြဲေတာ္ကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္တာေပါ့။ ကမာၻတဝွမ္းမွာတႏွစ္မွတခါသာက်ေရာက္တဲ့ ခရစ္စမတ္ပြဲေတာ္ကို ဆင္ႏႊဲရာမွာ လူတဦးတေယာက္ရဲ ႔ ခရစ္စမတ္ပြဲေတာ္ကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္တယ္ဆိုရင္ အဲဒီလူရဲ ႔ ဘဝကို ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစတဲ့ သေဘာမ်ဳိးကို ဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလူဘဝမွာ ေနာက္ထပ္ ခရစ္စမတ္ပြဲေတာ္နဲ႔ မႀကံဳရေတာ့ဘူးဆုိေတာ့၊ အဲဒီလူလည္း လူ ့ျပည္မွာ မရွိေတာ့တဲ့သေဘာမ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလူ ဘဝပ်က္ေအာင္လုပ္တဲ့ သေဘာမ်ဳိးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးႏွင့္ပတ္သက္တဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

I was scared because he said he is going to cancel my Christmas! He must be mad at me!

က်ေနာ္ကို သူက သတ္မယ္လို႔ ေျပာလာေတာ့ က်ေနာ္လည္း တကယ္ပဲ ေၾကာက္သြားတယ္။ က်ေနာ္ကို သူသိပ္ေဒါသထြက္ေနပံုရတယ္။



(၃) White Christmas



White (အျဖဴေရာင္)၊ Christmas (ခရစ္စမတ္ပြဲေတာ္) ဆိုေတာ့ စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တုိက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က ခရစ္စမတ္အျဖဴေရာင္ျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္စမတ္ျဖစ္တဲ့ ဒီဇင္ဘာလ (၂၅) ရက္ေန႔ဟာ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြမွာ ေဆာင္းရာသီျဖစ္တဲ့အတုိင္း ႏွင္းက်ေလ့ ရွိပါတယ္။ ခရစ္စမတ္ေန႔မွာ ႏွင္းက်ရင္ ပတ္ဝန္းက်င္တခုလံုး ျဖဴေဖြးေနတဲ့အတြက္ အဲဒီေန႔ကို White Christmas လို႔ တင္စားေခၚေဝၚၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ White Christmas ရဲ ႔ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းက ခရစ္စမတ္ေန႔မွာ ႏွင္းက်တာကို ဆုိလုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ႏွင္းေတြေဖြးေနတဲ့ ခရစ္စမတ္ပြဲေတာ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးႏွင့္ပတ္သက္တဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

I’m hoping this year will be a white Christmas. My kids are looking forward to playing with the snow!

ဒီႏွစ္ ခရစ္စမတ္မွာ ႏွင္းက်ပါေစလုိ႔ က်ေနာ္ ဆုေတာင္းတယ္။ က်ေနာ့္ ကလးေတြက ႏွင္းနဲ႔ ေဆာ့ကစားခ်င္ေနၾကတယ္။



ဒီသတင္းပတ္ တင္ျပေပးခဲ့တဲ့ Christmas ကုိအေျခခံတဲ့ idiom အသံုးေတြက Like turkeys voting for early Christmas, Cancel someone’s Christmas နဲ႔ White Christmas တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။