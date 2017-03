Current Politics စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဒီတပတ္ English American Style Idioms က႑မွာ မ်က္ေမွာက္ႏိုင္ငံေရးေလာကမွာ သံုးႏႈန္းေနတဲ့ အီဒီယံအသံုးတခ်ိဳ ့ျဖစ္တဲ့ Knee jerk, Put on the brakes နဲ႔ Out of thin air အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားကို တင္ျပထားပါတယ္။

(၁) Knee jerk

Knee (ဒူးဆစ္)၊ jerk (ဆတ္ခနဲျဖစ္တာ၊ ရုတ္တရက္ ေဆာင့္တြန္း၊ ေဆာင့္ဆြဲတာ) ျဖစ္ျပီးစကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တုိက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က ဒူးေခါင္းက ဆတ္ခနဲ ျပန္ကန္ထြက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးက က်န္းမာေရး ေဆးစစ္တဲ့အခါမွာ ဆရာဝန္အေနနဲ႔ လူနာရဲ ႔ ဒူးေခါင္းကို တူငယ္နဲ႔ ေခါက္ၾကည့္လိုက္ရင္ ေျခေထာက္ေအာက္ပိုင္းကေန ျပန္ကန္ထြက္တဲ့ Reflex ျဖစ္တဲ့ လူ့ ့ခႏၶာကုိယ္ ကအလိုအေလ်ာက္တုံ႔ျပန္မွုကေန ဆင္းသက္လာတာပါ။ အီဒီယံဆုိတဲ့ သြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္က တခုခုဆို ဘာမွမစဥ္းစားဘဲ ထစ္ကနဲျပန္ေျပာ၊ ဖ်တ္ခနဲျပန္လုပ္တတ္တဲ့ အေလ့အက်င့္ကို ရည္ညႊန္းတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကေတာ့ သမၼတ Trump က ေစာေစာပိုင္းရက္ေတြမွာ ျပႆနာေပၚတိုင္း သမၼတရဲ့ထစ္ကနဲျပန္ေျပာ ျပန္လုပ္တတ္တဲ့ အေလ့အထကို သတင္းမီဒီယာေတြက ေထာက္ျပရာမွာ Knee jerk အသံုးကို ရည္ညႊန္းသံုးခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လတ္တေလာအက်ဆံုးကေတာ့ သမၼတေဟာင္း Obama လက္ထက္တုန္းက Trump Tower မွာ သူ႔ဖုန္းကို ၾကားျဖတ္ခိုးနားေထာင္ခဲ့တယ္ဆိုတာကို စံုစမ္းစစ္ေဆးဖို႔ ေျပာခဲ့တာမ်ဳိးလို ၊ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားမဟုတ္တဲ့လူေတြ သန္းနဲ႔ခ်ီ မဲေပးခဲ့တာကို စံုစမ္းစစ္ေဆးဖို႔ ေျပာတာမ်ဳိးလို၊ ျပႆနာတက္တုိင္း ထစ္ခနဲတံု႔ျပန္ေျပာတာေတြကို Trump’s knee jerk လို႔ သတင္းေတြမွာသံုးခဲ့ျကတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးအႏႈန္း ရဲ့ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

John has a knee jerk answer in his head. It is simply, “I don’t know.”

John က သူ႔ေခါင္းထဲမွာ ထစ္ကနဲဆိုအဆင္သင့္ရွိတဲ့အေျဖက ၊ သူမသိဘူးဆိုတာပါပဲ။

(၂) Put on the brakes

Put on (အေပၚတင္တာ)၊ the brakes (ေမာ္ေတာ္ကား၊ စက္ဘီးေတြမွာ အရွိန္ေလွ်ာ့ဖုိ႔၊ အရွိန္အုပ္ဖို႔ နင္းတဲ့ဘရိတ္) ျဖစ္ျပီး၊ စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ လံုးေကာက္အဓိပၸါယ္က ဘရိတ္ကိုနင္းတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္ကအရွိန္ေလွ်ာ့တာ၊ အရွိန္ကိုထိန္းတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကို Trump အစိုးရက အခြန္ေငြျဖတ္ေတာက္မႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတဲ့ အစီအစဥ္ေတြကို မၾကာမီေၾကညာေတာ့မယ္လို႔ ေျပာခဲ့တာကို အထက္လႊတ္ေတာ္ Republican ေခါင္းေဆာင္ Mitch McConnell က၊ ဒီကိစၥကို ၾသဂုတ္လ လႊတ္ေတာ္ရပ္နားတဲ့အထိေတာ့ ေၾကညာႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာခဲ့ၿပီး၊ အရွိန္ေလွ်ာ့ဖို႔ ႀကိဳးစားတာကို သတင္းမီဒီယာက “McConnell hits the brakes on tax reforms.” လို႔ သံုးႏႈန္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဥပမာကိုေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

Joe’s wife wants to put on the brake to his spending.

Joe ရဲ ႔ ဇနီးက သူ႔ခင္ပြန္းသည္ အသံုးၾကမ္းတာကို ေလွ်ာ့ေစခ်င္တယ္။

(၃) Out of thin air

Out of (အျပင္ထြက္လာတာ)၊ thin air (ပါးလႊာတဲ့ေလ) ျဖစ္ျပီး၊ စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တုိက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က ပါးလႊာတဲ့ေလထဲကေန ထြက္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေရာင္အဆင္းမရွိတဲ့ ေလထဲက ျဖစ္လာတယ္ဆုိၿပီး တင္စားေျပာထားတဲ့အတိုင္း ဒီအသံုးရဲ ႔ အီဒီယံ အဓိပၸါယ္က ရုတ္ရက္ ဘယ္ကမွန္းမသိ ေပၚလာတာ၊ မ်က္စိေရွ့ေရာက္လာတာကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ မ်က္လွည့္ျပတဲ့ လူေတြအေနနဲ႔ ဖဲခ်ပ္ေတြ၊ ယုန္ေလးေတြ ငွက္ကေလးေတြ ဒါမွမဟုတ္ ပစၥည္းေတြကို ေလထဲကေန ဆြဲထုတ္ၿပီး ရုတ္တရက္ လက္ထဲေရာက္လာတာကို ျပသတဲ့ ျဖစ္ရပ္ကေန ဒီအသုံးဆင္းသက္လာတာပါ။ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ေန႔စဥ္ဘဝမွာ မရွိတာကို ရွိတယ္လို႔ လုပ္ေျပာတာမ်ဳိး၊ ခိုင္လံုမႈမရွိဘဲ လြယ္လြယ္နဲ႔ ေျပာလိုက္တဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးမွာ ရည္ညႊန္းသံုးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းေတာ့ အေျခအျမစ္မရွိဘဲ လုပ္ႀကံေျပာတာမ်ဳိးကိုလဲ ဒီအသံုးနဲ႔ ရည္ညႊန္းသံုးႏိုင္ပါတယ္။ Out of thin air အသံုးကို အခုေလာေလာဆယ္ သတင္းေတြမွာ သံုးခဲ့ၾကတာကေတာ့ သမၼတေဟာင္း Obama လက္ထက္တုန္းက New York Trump Tower မွာ သူ ့ရဲ ႔ တယ္လီဖုန္းကို ခိုးနားေထာင္ဖုိ႔ အမိန္႔ေပးခဲ့တယ္လို႔ သမၼတ Trump က သူ႔ရဲ ႔ Twitter ေပၚမွာ စြပ္စြဲေရးသားခဲ့တာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သတင္းမီဒီယာေတြက၊ ဒီသတင္းဟာ အေျခအျမစ္မရွိဘူးဆိုၿပီး Out of thin air ကို သံုးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီစြပ္စြဲခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တခ်ဳိ ႔ Republican အမတ္ေတြကေတာ့ ခုခံကာကြယ္ ေျပာဆိုၾကတာျဖစ္ၿပီး “The accusations are not out of thin air.” လို႔ ေျပာဆုိတာ ေတြလဲရွိ ခဲ့ပါတယ္။ Out of thin air အသံုးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

The magician pulled the rabbit out of thin air.

မ်က္လွည့္ဆရာက ယုန္ေလးကို ေလထဲကေနရုတ္တရက္ ဆြဲထုတ္ျပလိုက္တယ္။

Out of thin air နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ လုပ္ႀကံေျပာတဲ့ အဓိပၸါယ္ရဲ့ဥပမာကိုလဲ ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

The boss was angry at John for making up excuses out of thin air.

John ေပးတဲ့ ဆင္ေျခေတြက တကယ္မဟုတ္ဘဲ လုပ္ေျပာတာျဖစ္လုိ့ဆရာသမားက စိတ္ဆိုးတာေပါ့။

ဒီသတင္းပတ္တင္ျပခဲ့တဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းေတြက Knee jerk, Put on the brakes နဲ႔ Out of thin air တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။