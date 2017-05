James Bond မင္းသား Roger Moore (၈၉ ႏွစ္) ကြယ္လြန္

James Bond သရုပ္ေဆာင္ တဦးျဖစ္ အမ်ားသိၾကတဲ့ ၿဗိတိန္ ရုပ္ရွင္မင္းသားႀကီး Roger Moore ဟာ အသက္ ၈၉ ႏွစ္ အရြယ္မွာ ကြယ္လြန္သြားၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံမွာ ကင္ဆာေရာဂါကို ကုသမႈခံယူရင္း ဖခင္ျဖစ္သူ Sir Roger Moore ကြယ္လြန္ခဲ႔တဲ႔ အေၾကာင္း အဂၤါေန႔မွာထုတ္ျပန္တဲ့ေၾကညာခ်က္ထဲမွာ သူ႔ရဲ႕ သားသမီးေတြ ေရးသားပါတယ္။

ကြယ္လြန္သူ Sir Roger Moore ရဲ႕ ဆႏၵ အတိုင္း မိုနာကို ႏုိင္ငံမွာ သၿဂၤိဳဟ္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ေၾကညာခ်က္မွာေဖာ္ျပပါတယ္။

လ်ိဳ႕၀ွက္ေအးဂ်င့္ James Bond အျဖစ္ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္နဲ႔ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္ၾကား ထုတ္လုပ္ခဲ႔တဲ႔ Live and Let Die နဲ႔ The Spy Who Loved Me စတဲ႔ရုပ္ရွင္ကားႀကီးေတြ အပါအ၀င္ ရုပ္ရွင္ကားႀကီး ၇ ကားမွာ သရုပ္ေဆာင္ခဲ႔တာေၾကာင့္ မင္းသားႀကီး Roger Moore ကို ကမၻာတလႊား လူသိမ်ားၿပီးေက်ာ္ၾကားလာခဲ႔တာ ျဖစ္ပါတယ္။