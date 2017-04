ပုဂၢလိကရုပ္သံလိုင္းသစ္မ်ားနဲ႔ လြတ္လပ္စြာ လႊင့္ထုတ္လုပ္ကိုင္ခြင့္

အရင္အစိုးရပိုင္႐ုပ္သံက လႊင့္ထုတ္ေနတဲ့လိုင္းေနရာေတြမွာ ပုဂၢလိက႐ုပ္သံလိုင္းေတြနဲ႔ ေျပာင္းလဲလႊင့္ထုတ္ဖုိ႔ အဆုိျပဳထားတဲ့ ေလွ်ာက္လႊာ ၄၀ ေက်ာ္ထဲကေန ပုဂၢလိကလုပ္ငန္း ၅ ခုကို အစိုးရက ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါၿပီ။ ပဏာမေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ လုပ္ငန္း ၁၀ ခုကေန ေနာက္ဆုံးအဆင့္ ၅ ခုကိုေရြးခ်ယ္လိုက္တာပါ။လုပ္ကိုင္ခြင့္ရတဲ့ပုဂၢလိက႐ုပ္သံလိုင္းေတြအေနနဲ႔ ဘယ္ေလာက္အထိလြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ရႏုိင္မလဲ ကိုရန္နုိင္က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါတယ္။

ျမန္မာ့အသံ နဲ႔ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား (MRTV) ရဲ႕ Free To Air Digital Channel ရုပ္သံလိုင္း ၅ လိုင္း အတြက္ ထုတ္လႊင့္ခြင့္ရသြားတဲ့ ကုမၸဏီအဖဲြ႔အစည္း ၅ ခုကို ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဒီကေန႔ ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါတယ္။ ႐ုပ္သံလႊင့္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ရသြားတဲ့ ကုမၸဏီ ၅ ခုကေတာ့ မဇၥ်ိမမီဒီယာကုမၸဏီ၊ Young Investment Group, ေကာင္းျမန္မာေအာင္၊ Fortune International နဲ႔ DVB Multimedia Group တုိ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အခု ကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔ ဘယ္ေလာက္အထိ သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ အျပည့္ရွိရွိလုပ္ႏုိင္မလဲဆုိတဲ့အေပၚမွာ The Myanmar Quarterly ဂ်ာနယ္ရဲ႕ ျပင္ပဆက္သြယ္ေရး ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ကိုေနထြန္းႏုိင္က ဗီြအိုေအကို အခုလို ေျပာပါတယ္။

“ဘယ္ေလာက္အထိ လြတ္လပ္ႏိုင္မလဲဆိုတာကေတာ့ ၂ ပိုင္းရွိတာေပါ့ေနာ္ တခုကေတာ့ ဒီရုပ္သံလိႈင္းကို ပိုင္ဆိုင္သူေတြရဲ႕ အာေဘာ္ေပါ့ေနာ္၊ သူတို႔ရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္က ဘယ္ေလာက္အထိ လြတ္လပ္ခြင့္ေပးမလဲ ၊ အယ္ဒီတာအဖြဲ႔ကေရာ ဘယ္ေလာက္အထိလုပ္ႏိုင္မလဲဆိုတာပဲ ရုပ္သံလိႈင္းကေတာ့ လက္ရွိ ပုဂၢလိက သမားေတြအတြက္ ဥပမာ DVB အတြက္ ဒီ ၄ လိုင္းထဲမွာ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ DVBကိုပဲ စံျပလို႔ေျပာရမွာေပါ့ေနာ္။ သူ႔အတြက္ကေတာ့ မခက္ခဲႏိုင္ေပမယ့္လို႔ က်န္တာေတြက ဘယ္လိုဆက္လုပ္ၾကမလဲဆိုတာကိုေတာ့ က်ေနာ္ မသိေသးဘူးခင္ဗ်။”

ဒီကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔ ႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္ခအျဖစ္နဲ႔ တလကို သိန္း ၂၀၀ က်ပ္ ျပန္ၾကားေရးကို ေပးသြင္းရျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တျခားကုန္က်စရိတ္ေတြလည္းရွိတာေၾကာင့္ ဒီကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအတြက္ ေငြေၾကးအေျမာက္အျမာလုိအပ္ၿပီး ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္သူေဌးႀကီးေတြရဲ႕ေငြေၾကးပံ့ပုိးမႈေတြနဲ႔ မီွခုိေနရတယ္လို႔ ကိုေနထြန္းႏုိင္က ေျပာပါတယ္။ ဒီအေျခအေနမ်ိဳးမွာ မီဒီယာေတြအေနနဲ႔ ပိုင္ရွင္ေတြရဲ႕ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈကေနေရာ ဘယ္ေလာက္အထိ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေဖာ္ျပႏုိင္မလဲ။

“ ပုဂၢလိက ထဲမွာဆိုရင္ တတ္ႏိုင္တဲ့လူက နည္းမယ္ခင္ဗ် မလြဲမေသြဒီပိုက္ဆံရွိၿပီးသားျဖစ္တဲ့ သူေဌးႀကီးေတာ့ ကုမၸဏီေတြကိုပဲ မွီခိုရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ သူတို႔ကလည္းအစဥ္အဆက္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ေရွ႕မွာရွိထားၿပီးသားျဖစ္တဲ့ Sky Net ကိုပဲ ၾကည့္ၾကည့္ MRTV ကိုပဲၾကည့္ၾကည့္က်ေနာ္တို႔က sharp ျဖစ္တဲ့သတင္းေတြက အခုအခ်ိန္မွာ ထုိးထြက္လာတာမရွိေသးတဲ့အတြက္ အားလံုးသတိထားၿပီးလုပ္ၾကမွာပဲ ဆိုေတာ့ အရင္းအႏွီးႀကီးတဲ့လုပ္ငန္းျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ပိုၿပီးေတာ့ သတိထားရမယ္ေပါ့ေနာ္။ ဒီအေပၚမွာ ပိုင္ရွင္ရဲ႕ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈက ျမန္မာျပည္မွာ ထံုးစံအတိုင္းပဲ သူ႔ကို လြန္ဆန္လိုု႔မရတဲ့အေနအထားမ်ိဳးကေတာ့ ရွိလာလိမ့္မယ္လို႔ က်ေနာ္ထင္တယ္ ။ က်ေနာ္ျမင္တာကေတာ့ Editorial ပိုင္းလြတ္လပ္ခြင့္ဆိုတာကေတာ့ တမူထူးၿပီးေတာ့မွ ခၽြန္ထြက္လာမယ့္ ပံုစံမ်ိဳးကေတာ့ မရွိဘူးလို႔ က်ေနာ္ျမင္ပါတယ္။”

ဒါ့အျပင္ မီဒီယာေတြအေနနဲ႔ လက္၀ါးႀကီးအုပ္မႈေတြ ေျပေပ်ာက္ၿပီး တန္းတူယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ဆုိရင္ေတာ့ မီဒီယာဥပေဒကို အျမန္ဆုံးျပင္ဆင္ဖို႔လိုတယ္လို႔ သူကေျပာပါတယ္။ အခုထုတ္လႊင့္ခြင့္ရသြားတဲ့ ႐ုပ္သံလိုင္း ၅ လိုင္းထဲက မဇၥၽိမ႐ုပ္သံလိုင္းမွာ ထုတ္လႊင့္မယ္အစီအစဥ္ေတြ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မဇၥၽိမသတင္းမီဒီယာဌာနရဲ႕ တာ၀န္ရွိသူ ဦးစိုးျမင့္က ဗီြအိုေအကို အခုလိုေျပာပါတယ္။

“က်ေန္ာတို႔ဒီ မဇၥ်ိမ ရုပ္ျမင္သံၾကားလိုင္းမွာေတာ့ ဘာေတြပါလာမလဲဆိုရင္ေတာ့ နံပတ္၁ကေတာ့ သတင္းေပါ့ေနာ္ ျပည္တြင္းသတင္း ႏိုင္ငံတကာသတင္း ၊ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြရဲ႕သတင္း ေတြပါမယ္။ ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ infotainment လို႔ေခၚတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္နဲ႔ ေဖ်ာ္ေျဖေရးကို ေပါင္းစပ္ၿပီးေတာ့ ထုတ္လုပ္တဲ့အစီအစဥ္ေတြေပါ့ အဲဒါေတြပါပါမယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဘာပါမလဲဆိုရင္ေတာ့ က်ေန္ာတို႔ ေဖ်ာ္ေျဖေရးသတ္သတ္ အစီအစဥ္ေတြပါလာပါမယ္ခင္ဗ် ။ အဲဒီေတာ့ ဒီဟာေတြကို ၿခံဳၿပီးေျပာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီဟာက Mix channel ေပါ့ေနာ္ သတင္းရယ္ ၿပီးေတာ့ ခုနကေျပာတဲ့ သတင္းနဲ႔ေဖ်ာ္ေျဖေရးကိုေပါင္းစပ္တဲ့ အစီအစဥ္ ၊ ၿပီးေတာ့ ေဖ်ာ္ေျဖေရးသတ္သတ္အစီအစဥ္ေတြအဲဒါေတြအစံုပါပါမယ္ခင္ဗ်။”

ဒီ႐ုပ္သံလိုင္းေတြအေနနဲ႔ MRTV ရဲ႕ လက္ရွိရွိေနၿပီးသားစနစ္ထဲကေန ထုတ္လႊင့္ျပသသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ MRTV က နဂိုရွိၿပီးသား႐ုပ္သံလုိင္း ၁၄ လိုင္းထဲက လုိင္း ၃ လိုင္းကို အစားထိုးၿပီး အသစ္ ၂ လိုင္း နဲ႔ စုစုေပါင္း ၁၆ လိုင္း ျပသသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။