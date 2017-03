ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ပထမဆုံး အမ်ဳိးသမီးမ်ား သီတင္းပတ္ က်င္းပမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ့ အခန္းက႑ကို ျမွင့္တင္ေပးႏုိင္ဖို႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ဒီကေန႔ မတ္လ ၆ ရက္ တနလၤာေန႔ကေန လာမယ့္ တနဂၤေႏြ မတ္လ ၁၂ ရက္ ေန႔အထိ ရက္သတၱပတ္ကို အမ်ိဳးသမီးမ်ား ရက္သတၱပတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္က်င္းပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လာမယ့္ သီတင္းပတ္ထဲမွာ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔ဟာ ႏိုင္ငံတကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအမ်ိဴးသမီးမ်ားေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳတဲ့ အေနနဲ႔ လက္ရွိနဲ႔ အနာဂတ္မွာ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး ေတြရဲ့ အေျခေန တိုးတက္လာေစဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းမႈ တရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း စီစဥ္သူေတြက ေျပာပါတယ္။

ကုလသမဂၢက က်ား၊မတန္းတူညီမွ်ေရး အတြက္ သကၠရာဇ္ ၂၀၃၀ ကိုလ်ာထားၿပီး ၂၀၁၇ခုနွစ္ ႏိုင္ငံတကာအမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔ အတြက္ ကမာၻ႔လုပ္ငန္းခြင္မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ့ က႑ကို ၂၀၃၀ မွာ အမ်ိဳးသားေတြနဲ႔ တန္းတူရင္ေဘာင္တန္းေစဖို႔ “Women in the Changing World of Work: Planet 50-50 by 2030” ဆိုတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္ ျပဌာန္းထားပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္လည္း ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ ဒီကေန႔မနက္ပိုင္းမွာ ေတြ႕ဆံုၿပီး လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ အသီးသီးမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အေျခအေနေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးမွာျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ရက္သတၱပတ္ လွဳပ္ရွားမႈကို NLD အစိုးရနဲ႔အတူ ကေမၻာဇ အုပ္စုက ပူးေပါင္းစီစဥ္တာျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသမီးေရး ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပဲြေတြအျပင္ အမ်ဳိးသမီး စာေရးဆရာမေတြနဲ႔ အမ်ဳိးသမီးေရး ဆိုင္ရာ စာအုပ္ပဲြေတြ၊ မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္ေတြကိုလည္း ခင္းက်င္းျပသမွာျဖစ္ပါတယ္။