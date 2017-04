တရုတ္ရဲ႕ One Belt One Road စီမံကိန္းနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ

ေမလအတြင္း က်င္းပမယ့္ တရုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ One Belt and One Road OBOR Forum ႏိုင္ငံတကာ ညီလာခံဟာ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔သာ ရည္ရြယ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါ၀င္ပတ္သက္မႈကို မလိုလားေၾကာင္း တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Wang Yi က မေန႔ကေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

အခုလို ျမန္မာ့အိမ္နီးခ်င္း တရုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ အႀကီးမားဆံုး ႏိုင္ငံတကာစီမံကိန္းႀကီးဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ေရာ ဘယ္လို အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈေတြရွိေစႏိုင္ပါသလဲ။

မအင္ၾကင္းႏိုင္က အျပည့္အစံုကို တင္ျပမွာပါ။

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၁၀ က အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ေတြတက္ေရာက္မယ့္ One Belt and One Road ႏိုင္ငံတကာညီလာခံနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တရုတ္အစိုးရက ဘာေတြျပင္ဆင္ထားသလဲဆိုတာကို ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Wang Yi က မေန႔က တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွာ က်င္းပတဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြမွာ အခုလိုေျပာသြားပါတယ္။

“ညီလာခံဖြင္ပဲြအခမ္းအနားကို ေမလ (၁၄)ရက္ေန႔မွာက်င္းပမွာျဖစ္ပါတယ္။ သမၼတ Xi Jinping ကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္ၿပီး အဖြင့္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားမွာပါ။ အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ အဆင့္ျမင့္ စည္းေ၀းပဲြေတြကို က်င္းပဖို႔ရွိပါတယ္။ ေမလ (၁၅)ရက္ေန႔မွာ ႏိုင္ငံတကာ ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပဲြကို တေန႔လံုးက်င္းပမွာျဖစ္ၿပီး သမၼတ Xi က သဘာပတိအျဖစ္ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီထိပ္သီးအစည္းအေ၀းပဲြကို ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ Antonio Guterres၊ ကမၻာ့ဘဏ္ ဥကၠဌ Jim Yong Kim အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၈ ႏိုင္ငံရဲ႕ အစိုးရေခါင္းေဆာင္ေတြ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးမွာျဖစ္ပါတယ္။”

ဒါအျပင္ က႑မ်ဳိးစံုမွာ အျပန္အလွန္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြကို တိုးျမွင့္ႏိုင္ဖို႔ ညီလာခံမွာ ပါ၀င္တဲ့ ႏိုင္ငံအားလံုးအတြက္ စင္ျမင့္တခု ေပးထားေၾကာင္း တရုတ္ႏိုင္ငံ ဖံြၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေကာ္မရွင္ ဒုတိယ အႀကီးအကဲ Wang Xiaotao က သတင္းေထာက္ေတြကို အခုလိုေျပာသြားပါတယ္။

“အဆင့္ျမင့္စည္းေ၀းပဲြေတြ ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ အဆင့္ျမင့္ စံုညီစည္းေ၀းပဲြတရပ္နဲ႔အတူ သီးျခားစင္ၿပိဳင္ ေဆြးေႏြးပဲြ ေျခာက္ခု ကို က်င္းပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဆြးေႏြးပဲြေတြကေန က႑ေပါင္း (၈)ခုကို ဦးစားေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ အေျခခံယႏၱရား အေဆာက္အဦး၊ စက္မႈလုပ္ငန္းမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ၊ စီးပြားေရး၊ ကုန္သြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ သံယဇာတက႑၊ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ျပည္သူၾကား အျပန္အလွန္ ဖလွယ္တဲ့ အစီအစဥ္ေတြ၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိမ္းသိမ္းေရး၊ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း သြားလာမႈမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စတာေတြ ပါ၀င္ဖို႔ ရွိပါတယ္။ တက္ေရာက္လာသူေတြအေနနဲ႔ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ အေကာင္အထည္ေဖၚမလဲ၊ ဘယ္လို ျမွင့္တင္ယူမလဲ၊ လက္ေတြ႕က်တဲ့ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ဘယ္လိုေထာက္ခံမလဲ စတာေတြကို ေဆြးေႏြးၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

One Belt and One Road ညီလာခံနဲ႔ပတ္သက္လို႔ တရုတ္က သူရဲ႕ႏိုင္ငံတကာစီမံကိန္းႀကီးကို သူပဲထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း ေ၀ဖန္မႈေတြရွိေနတာပါ။ တရုတ္အစိုးရကေတာ့ အဲဒီေ၀ဖန္မႈကို ေရွာင္ၾကဥ္တဲ့အေနနဲ႔ ညီလာခံကို အႀကံေပးလုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ ျမင္သာေအာင္ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။

တရုတ္ရဲ႕ OBOR စီမံကိန္းမွာ ဖြံၿဖိဳးဆဲနဲ႔ ဖြံၿဖိဳးၿပီး ႏိုင္ငံေတြခဲြျခားျခင္းမရွိပဲ သာတူညီမွ် တိုးတက္ေရးကို ျမွင့္တင္ဖို႔အတြက္ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Wang Yi က မေန႔က သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြမွာ ေျပာသြားပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ OBOR စီမံကိန္းဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘယ္လို အက်ဳိးရွိႏိုင္မလဲ။ တရုတ္-ျမန္မာဆက္ဆံေရးကြ်မ္းက်င္သူလည္းျဖစ္၊ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသံုးသပ္ေနသူ ဦးေမာင္ေမာင္စိုး အျမင္ကေတာ့-

“တရုတ္အဖို႔ကေတာ့ ပိုးလမ္းခါးပတ္စီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေက်ာက္ျဖဴစီးပြားေရးဇံုဆိုၿပီး ကားလမ္း၊ ရထားလမ္းဆက္သြယ္ေရးလမ္း ေဖာက္ရင္းပဲျဖစ္ျဖစ္ သူ႔အေနနဲ႔ လုပ္လို႔ရတယ္။ ေရႊဂတ္စ္ ပိုက္လိုင္းကလည္း သူတို႔ ၀ယ္ယူထားၿပီးသာ ျဖစ္ေတာ့ အဲဒီကေန လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ ထုတ္လို႔လည္း ရတယ္။ လုပ္ငန္းထူေထာင္မယ္ဆိုရင္ေပါ့။ အေရးႀကီးတာက ဘာျပႆနာျဖစ္ေနလဲဆိုေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာက တရုတ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို စိုးရိမ္တာေပါ့။ စိုးရိမ္တဲ့အခါမွာ ႏွစ္ႏိုင္ငံလံုး အက်ဴိးရွိတဲ့ အေျခအေနျဖစ္ဖို႔ လိုတယ္။ ပိုးလမ္းခါးပတ္စီမံကိန္းမွာ ျမန္မာျပည္ပါလို႔ တရုတ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ၀င္လာမယ္ဆိုရင္ ျမန္မာျပည္အတြက္ ဘယ္ေလာက္ထိ အက်ဴိးရွိမလဲ။ ျမန္မာျပည္သူေတြအတြက္ ဘယ္ေလာက္ထိ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ ဖန္တီးေပးႏိုင္မလဲ။ ဒါေတြအေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါကို ျမန္မာအစိုးရဘက္က ႀကိဳးစားရံုမက တရုတ္အစိုးရဘက္ကလည္း ျမန္မာျပည္ကို ျဖတ္ရင္ ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႕ မ်က္ႏွာကို အဓိကၾကည့္ဖို႔ လိုတယ္။ တကယ္လို႔ တရုတ္ဖက္က အစိုးရခ်င္း သေဘာတူညီရင္ ၿပီးေရာဆိုရင္ေတာ့ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းလို ျပႆနာေတြျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။”

ညီလာခံမတိုင္ခင္ တရုတ္အစိုးရဟာ သူ႔ရဲ႕ OBOR ပိုးလမ္းခါးပတ္ စီမံကိန္းအတြက္ ေထာက္ခံမႈကို တိုးခ်ဲ႕တဲ့အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေပါင္း ၅၆ ႏိုင္ငံနဲ႔ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ေတြ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဒါအျပင္ OBOR စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖၚဖို႔ ပိုးလမ္းမ ရံပံုေငြဆိုၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၀ ဘီလီယံ မ တည္ ရင္းႏွီးခဲ့ပါတယ္။

One Belt and One Road ညီလာခံဖြင့္ပဲြ အခမ္းအနားကိုရုရွားသမၼတ Vladimir Putin၊ အီတလီ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Paolo Gentiloni၊ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးရံပံုေငြအဖဲြ႕ IMF အႀကီးအကဲ Christine Lagarde တို႔လည္း တက္ေရာက္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ပိုင္နက္ အျငင္းပြားေနတဲ့ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ ဗီယက္နမ္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွားနဲ႔ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံေတြနဲ႔လည္း တရုတ္အစိုးရက ညွဳိႏွဳိင္းထားတဲ့အတြက္ OBOR ညီလာခံကို အဲဒီႏိုင္ငံက ေခါင္းေဆာင္ေတြလည္း တက္ေရာက္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဥေရာပနဲ႔ အေရွ႕ဥေရာပႏိုင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ Greece၊ Belarus အျပင္ ပါကစၥတန္၊ သီရိလကၤာ၊ ကေမၻာဒီးယား၊ အီသီယိုပီးယား စတဲ့ ႏိုင္ငံေတြလည္း ညီလာခံကို တက္ေရာက္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ အိႏၵိယနဲ႔ စကၤာပူႏိုင္ငံေတြကေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ညီလာခံတက္ေရာက္ဖို႔ရွိမရွိ တရုတ္နဲ႔ သေဘာတူညီမႈမရေသးသလို တရုတ္ရဲ႕ စီးပြားေရးမဟာမိတ္အုပ္စုႏိုင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ ဘရာဇီးလ္နဲ႕ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံေတြကေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ အဆင့္ျမင့္ေခါင္းေဆာင္ေတြ တက္ေရာက္ဖို႔ မရွိဘူးလို႔ တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖၚျပထားပါတယ္။

တရုတ္ရဲ႕ ပိုးလမ္းခါးပတ္စီမံကိန္းမွာ အာရွနဲ႕ ဥေရာပတိုက္ကိုေဖာက္လုပ္မယ့္ ကုန္လမ္းနဲ႔ ေရေၾကာင္းလမ္းေတြပါ၀င္ပါတယ္။