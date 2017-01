ေအာ္စကာတစ္ႀကိဳစာရင္း La La Land ရုပ္ရွင္ ဆုအမ်ားစု လ်ာထားခံရ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာ္စကာ ႐ုပ္ရွင္ထူးခၽြန္ဆုအတြက္ လ်ာထားခံရတဲ့စာရင္းေတြ ထြက္လာတာမွာ ဂီတေနာက္ခံ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား အမ်ုဳိးအစားျဖစ္တဲ့ La La Land က စုစုေပါင္း ဆုအမ်ဳိးအစား ၁၄ ခုအတြက္ လ်ာထားခံရပါတယ္။

အဲဒီထဲမွာ အေကာင္းဆံုး ဇာတ္ကားဆု၊ ဒါ႐ိုက္တာဆု၊ မင္းသားနဲ႔ မင္းသမီး ဆုေတြလဲပါၿပီး ၁၉၉၇ ခုႏွစ္က ဆုအမ်ားဆံုးလ်ာထားခံခဲ့ရတဲ့ Titanic ဇာတ္ကားနဲ႔ အေရအတြက္အတူတူ လ်ာထားခံရတာပါ။

Moonlight ဇာတ္ကားက အေကာင္းဆံုးဇာတ္ကားဆု၊ အေကာင္းဆံုး အမ်ဳိးသားနဲ႔ အမ်ဳိးသမီး ဇာတ္ပုိ႔ဆုနဲ႔ ဒါ႐ိုက္တာဆုေတြ အပါအ၀င္ ဆုအမ်ဳိးအစား ၈ ခုအတြက္ လ်ာထားခံရၿပီး ဒုတိယလိုက္ပါတယ္။

အေကာင္းဆံုးဇာတ္ကားဆုအျဖစ္ လ်ာထားခံရတဲ့ ေနာက္ထပ္႐ုပ္ရွင္ေတြကေတာ့ Arrival, Fences, Hacksaw Ridge, Hell or High Water, Hidden Figures, Lion နဲ႔ Manchester by the Sea ဇာတ္ကားေတြျဖစ္ပါတယ္။

အေကာင္းဆံုးဇာတ္ကားဆုရဖို႔ တစ္ေျပးေနတာကေတာ့ La La Land ဇာတ္ကားပါပဲ။ အေကာင္းဆံုး မင္းသားဆုအျဖစ္ တစ္ေျပး ေနသူႏွစ္ဦးက Fences ဇာတ္ကားက Denzel Washington နဲ႔ Manchester by the Sea ဇာတ္ကားက Casey Affleck တို႔ပါ။

အေကာင္းဆံုးမင္းသမီးဆုအျဖစ္ တစ္ေျပးေနသူေတြက Loving ဇာတ္ကားက မင္းသမီး Ruth Negga နဲ႔ အေမရိကန္သမၼတ ေဟာင္း John F Kennedy ရဲ႕ဇနီးျဖစ္သူ Jacqueline Kennedy အေၾကာင္း႐ိုက္ထားတဲ့ Jackie ဇာတ္ကားက မင္းသမီး Natalie Portman တို႔ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔နဲ႔အၿပိဳင္ လ်ာထားခံရတဲ့ထဲမွာ La La Land ဇာတ္ကားက Emma Stone နဲ႔ Florence Foster Jenkins ဇာတ္ကားက ေအာ္စကာသံုးဆုရွင္ မင္းသမီးႀကီး Meryl Streep တို႔ပါ၀င္ပါတယ္။