ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး ၂၀ ခန္႔ မေလးရဲ ကယ္တင္

မေလးရွားႏိုင္ငံရဲ့ တတိယ အႀကီးဆံုး ၿမိဳ႕ျဖစ္တဲ့ Ipoh က Jalan Kampar ရပ္ကြက္မွာရွိတဲ့ အလွျပင္ဆိုင္ကို လူေမွာင္ခိုကူးမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးရဲက မသကၤာလို႔ ဝင္ေရာက္ စီးနင္းရွာေဖြရာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ရွမ္းအမ်ိဳးသမီး ၁၉ ဦးနဲ႔ ဗီယက္နမ္က တဦးတို႔ကို ေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီး ကယ္ဆယ္ႏုိင္ခဲ့တယ္လို႔ မေလးရွားရဲေတြက ေျပာပါတယ္။

ကြာလာလမ္ပူနဲ႔ ပီနန္ အေဝးေျပးလမ္းမႀကီး ေပၚမွာ ရွိတဲ့ Ipoh ၿမိဳ႕ မွာ လူကုန္ကူးၿပီး လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရး လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနတဲ့ အလွျပင္ဆိုင္ကို ၾကာသပေတးေန႔မွာ ဝင္ေရာက္ စီးနင္းခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး လူကုန္ကူး ခံရသူလို႔ ယူဆရသူ ႏိုင္ငံျခားသား အေယာက္ ၂၀ ကို မေလးရွားႏုိင္ငံ လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႔ ATIP SOM (Anti-Trafficking In Persons and Anti-Smuggling of Migrants) က ကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ မေလးရွားကလာတဲ့ သတင္းေတြမွာ ေဖၚျပထားပါတယ္။

လူကုန္ကူး ခံရသူလို႔ ယူဆရသူေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ၁၉ ေယာက္နဲ႔ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံက တေယာက္ျဖစ္ေနတာကို ေတြ႔ရိုခဲ့ရၿပီး ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္သူ ၅ ဦးကိုေတာ့ ဖမ္းဆီးထားတယ္လို႔ Perak ျပည္နယ္ ရာဇဝတ္မႈခင္း စံုစမ္းေရးအဖြဲ႔ အႀကီးအကဲက ေသာၾကာေန႔ မွာ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ ေျပာဆိုတာပါ။ အမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္ကို သိရဖို႔ ဆက္လက္ စံုစမ္း စစ္ေဆးေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာပါတယ္။