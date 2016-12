ၿဗိတိသွ်အဆိုေတာ္ GEORGE MICHAEL ကြယ္လြန္

Wham! ဂီတအဖြဲ႔နဲ႔အတူ နာမည္ေက်ာ္ၾကားခဲ့တဲ့ ၿဗိတိသွ်လူမ်ဳိး အဆိုေတာ္၊ သီးခ်င္းေရးဆရာနဲ႔ သီခ်င္းေခြထုတ္လုပ္သူ George Michael ဟာ အသက္ ၅၃ ႏွစ္အရြယ္မွာ ကြယ္လြန္သြားပါၿပီ။

က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ ခ်စ္လွစြာေသာ သားျဖစ္သူ၊ အကိုျဖစ္သူ မိတ္ေဆြျဖစ္သူ George ဟာ ခရစၥမတ္စ္ကာလအတြင္း သူ႔ေနအိမ္မွာ ေအးခ်မ္းစြာ ကြယ္လြန္သြားၿပီဆိုတာ စိတ္ႏွလံုးအထူးေၾကကြဲစြာ အသိေပးပါတယ္လုိ႔ သူ႔ရဲ႕ ျပင္ပဆက္ဆံေရးတာ၀န္ခံက ထုတ္ျပန္တခုမွာ ေျပာထားပါတယ္။

ေမြးနာမည္ Georgios Kyriacos Panayiotou လို႔ေခၚတဲ့ George Michael ဟာ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္ မွာ Andrew Ridgeley နဲ႔အတူတြဲၿပီး Wham! အဖြဲ႔ကို မေထာင္ခင္က လန္ဒန္ေျမေအာက္ရထား ဘူတာ႐ံုေတြမွာ သီခ်င္းဆိုခဲ့ဖူး ပါတယ္။

ဆက္ေက်ာ္သက္အရြယ္ အဆုိေတာ္ဘ၀ အေစာပိုင္းကာလေတြမွာ Wake Me Up Before You Go-Go, Young Guns (Go For It) နဲ႔ Freedom တို႔လိုသီခ်င္းေတြဆိုၿပီး အႀကီးအက်ယ္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သူပါ။ ပင္တုိင္အဆိုေတာ္တဦးအျဖစ္ ပိုၿပီး ေလးနက္ တည္ၾကည္တဲ့ အဆိုေတာ္ သီခ်င္းေရးဆရာဘ၀ကို တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး သူ႔ရဲ႕ သိပ္ကိုေကာင္းလြန္းတဲ့ အသံအရည္အေသြး အမ်ဳိးမ်ဳိးအေပၚ ေ၀ဖန္သူေတြက ခ်ီးက်ဴးခံရသူပါ။ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွာေတာ့ သူဟာ gay တဦးျဖစ္တယ္လို႔ Michael က ေၾကညာခဲ့ပါ တယ္။ သူ႔ရဲ႕ေနအိမ္ရွိတဲ့ အဂၤလန္နယ္၊ Oxfordshire အရပ္မွာ ခရစၥမတ္စ္ေန႔က ကြယ္လြန္သြားတာျဖစ္ၿပီး ႏွလံုးေရာဂါေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လို႔ သူ႔ရဲ႕မန္ေနဂ်ာ Michael Lippman က ေျပာပါတယ္။