Star Wars ႐ုပ္႐ွင္ဇတ္ေဆာင္မင္းသမီးႀကီးကြယ္လြန္

ကမာၻေက်ာ္ ေဟာလီး၀ုဒ္႐ုပ္ရွင္ Star Wars ဇာတ္ကားတြဲမွာ မင္းသမီး Leia အျဖစ္ ပါ၀င္သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာက နာမည္ႀကီး လူသိမ်ားလာခဲ့တဲ့ ႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္ မင္းသမီး Carrie Fisher ဟာ အသက္ ၆၀ အရြယ္မွာ ကြယ္လြန္သြားပါၿပီ။

ၿပီးခဲ့တဲ့ သီတင္းပတ္က Los Angeles ၿမိဳ႕ကုိ ပ်ံသန္းတဲ့ ေလယာဥ္ေပၚမွာ လိုက္ပါလာရင္း - ေလယာဥ္မဆင္းခင္ ၁၅ မိနစ္ေလာက္မွာ ႐ုတ္တ႐က္ ႏွလံုးေရာဂါေ၀ဒနာကို ခံစားခဲ့ရတာပါ။ မင္းသမီး Fisher ကုိေတာ့ ေလယာဥ္ေပၚမွာ လုိက္ပါလာတဲ့ ေဆးမႉးတဦးက - ေဆး႐ံုမပုိ႔ႏုိင္ခင္ အခ်ိန္အထိ အေရးေပၚ ျပဳစုကုသမႈေပးခဲ့ပါတယ္။ တနဂၤေႏြေန႔ကေတာ့ - မိသားစု၀င္ေတြက က်န္းမာေရး ျပန္လည္ တည္ၿငိမ္လာေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့တာပါ။

အဂၤါေန႔က မင္းသမီး Fisher ကြယ္လြန္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ကုိေတာ့ - သမီးျဖစ္သူ Billie Lourd က ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ကတဆင့္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

၁၉၅၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္ေတြက ေဟာလီး၀ုဒ္႐ုပ္ရွင္ေလာကရဲ႕ အသည္းေက်ာ္ေတြျဖစ္ခဲ့တဲ့ မင္းသမီး Debbie Reynolds နဲ႔ အဆိုေတာ္ Eddie Fisher တို႔ရဲ႕ သမီး မင္းသမီး Carrie Fisher ဟာ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္မွာ မင္းသား Warren Beatty နဲ႔ တြဲသ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ Shampoo ဇာတ္ကားဟာ လူႀကိဳက္မ်ားခဲ့ပါတယ္။

အလားတူ Austin Powers, The Blues Brothers, Hannah and Her Sisters, နဲ႔ When Harry Met Sally ႐ုပ္ရွပ္ဇာတ္ကားေတြ အပါအ၀င္ တျခား လူႀကိဳက္မ်ားခဲ့တဲ့ ႐ုပ္ရွင္ကားေတြမွာလည္း ပါ၀င္ သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ၁၉၇၇ ခုႏွစ္က မူရင္း Star Wars ဇာတ္ကားမွာ သေဘာထားတင္းၿပီး လႊမ္းမိုးႏုိင္စြမ္းရွိတဲ့ မင္းသမီး Leia တေယာက္အျဖစ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့တာကိုေတာ့ ပရိတ္သတ္ေတြက အထူးအမွတ္ရေနၾကပါတယ္။