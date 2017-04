အာဖဂန္မွာ အေမရိကန္အႀကီးဆံုးဗံုး ႀကဲခ်

Afghanistan ႏိုင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း ေဒသက အိုင္အက္စ္ စစ္ေသြးၾကြေတြရဲ့ ဗံုးခိုက်င္းဝင္း ႀကီးကို ၾကာသပေတးေန႔က အေမရိကန္ စစ္ေလယာဥ္ တစင္းက အေလးခ်ိန္ ကီလိုဂရမ္ တေသာင္းရွိတဲ့ အႀကီးဆံုး ဗံုးတလံုးႀကဲခ်ခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ ပစ္ဖူးသမွ်ေတြထဲမွာ အႀကီးမားဆံုး ဗံုးတလံုးျဖစ္ၿပီး "the mother of all bombs" လို႔သိၾက ပါတယ္။

Nangarhar ခရိုင္မွာ ႀကဲခ်ခဲ့တဲ့ ဒီဗံုးဒဏ္ေၾကာင့္ ေသဆံုးထိခိုက္မႈ အတိုင္းအတာ ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ဆိုတဲ့ အေသးစိတ္ အခ်က္လက္ ေတြကိုေတာ့ မသိရေသးပါဘူး။ MOAB ဗံုးလို႔ ေခၚတဲ့ ႀကီးမားလွတဲ့ ေပါက္ကြဲေစတဲ့ လက္နက္ကို တီထြင္ထားတဲ့ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ ေနၿပီျဖစ္ ေပမယ့္ တခါမွ မသံုးဘူးေသးပါဘူး။ အခုလို ဗံုးႀကဲခ်မယ့္ အစီအစဥ္ကို သူတို႔ကို ႀကိဳတင္ၿပီး ေျပာမထားဘူးလို႔ Nangarhar ခရိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး Attaullah Khoghyani က VOA ကို ေျပာပါတယ္။

အေမရိကန္ သမၼတ Donald Trump ကေတာ့ အခုလို အိုင္အက္စ္ စစ္ေသြးၾကြေတြကို တိုက္ခိုက္မႈဟာ သူ႔ရဲ့ အတည္ျပဳခ်က္ အျပည့္ရွိတယ္လို႔ အရိပ္လကၡဏာ ျပသပါတယ္။ အခုလုိ လုပ္ေဆာင္ရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မေျဖၾကားေပမယ့္ ဒါဟာ မၾကာခင္မွာပဲ ေနာက္ထပ္ ႏ်ဴကလီယား လက္နက္ေတြ ထပ္ၿပီး စမ္းသပ္မယ္လို႔ ေျပာေနၾကတဲ့ ေျမာက္ကိုရီးယားကို သတင္းစကား ပါးဖို႔ ရည္ရြယ္တာ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း အရိပ္အျမြက္ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေျမာက္ကိုရီးယားဟာ ျပႆနာ တခု ျဖစ္ေနၿပီး ဒီျပႆနာကို ရွင္းရမယ္လို႔လည္း ၾကာသပေတးေန႔ အိမ္ျဖဴေတာ္မွာ သတင္းေထာက္ေတြကို ေျပာပါတယ္။

အေမရိကန္ ပင္တာဂြန္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္က ထုတ္ျပန္တဲ့ ေၾကညာခ်က္မွာေတာ့ GBU-43 ဗံုးကို ပါကစၥတန္ နယ္စပ္နားက Nangarhar ခရိုင္ Achin ေဒသက အိုင္အက္စ္ စစ္ေသြးၾကြေတြရဲ့ လႈိင္ေခါင္းဝင္းကို ႀကဲခ်ခဲ့တယ္လုိ႔ ေဖၚျပထားပါတယ္။

ဒါဟာ တန္ခ်ိန္ ၁၁ တန္ရွိတဲ့ ဗံုးကို တုိက္ပြဲမွာ ပထမဆံုး သံုးခဲ့တာလို႔ ပင္တာဂြန္ ေျပာခြင့္ရ Adam Stump ကေျပာပါတယ္။