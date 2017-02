ဗီြအိုေအ အေမရိကန္အသံ ၇၅ ႏွစ္ျပည့္ၿပီ

ဒုတိယကမာၻစစ္မွာ အေမရိကန္၀င္ပါအၿပီး သီတင္းခုနစ္ပတ္ေက်ာ္အၾကာမွာ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ အသံလႊင့္စတူဒီယိုေလး တခုကေန ဂ်ာမနီုႏုိင္ငံကို ၁၅ မိနစ္ၾကာ လိႈင္းတို တိုက္႐ိုက္ ေရဒီယိုအစီအစဥ္တခု ၁၉၄၂ ခု၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွာ စလႊင့္ခဲ့ ပါတယ္။

ေရဒီယိုအစီအစဥ္ကို အေမရိကန္ မ်ဳိးခ်စ္ေတးတပုဒ္ျဖစ္တဲ့ The Battle Hymn of the Republic ဆိုတဲ့သီခ်င္းနဲ႔ စဖြင့္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ အသံလႊင့္သူ William Harlan Hale က “အေမရိကန္အသံက အသံလႊင့္ေနပါတယ္၊ ဒီကေန႔ကစၿပီး ေန႔စဥ္ အေမရိကန္ႏုိင္္ငံနဲ႔ စစ္ပြဲသတင္းေတြကို ထုတ္လႊင့္ေပးသြားမွာပါ၊ သတင္းေကာင္းေတြ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္၊ သတင္းဆိုးေတြ ျဖစ္ႏုိင္ပါ တယ္၊ ဒါေပမဲ့ သတင္းမွန္ေတြကို က်ေနာ္တို႔ ထုတ္လြင့္သြားပါမယ္” လို႔ စၿပီး ေျပာခဲ့ပါတယ္။

အဲဒါဟာျဖင့္ ေနာက္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၅ ႏွစ္ ၾကာၿပီးတဲ့ေနာက္ ဒီကေန႔မွာ ၀ါရွင္တန္္ဒီစီၿမိဳ႕ေတာ္္မွာ အေျခစိုက္ၿပီး ဗီြအိုေအ အေမရိကန္ အသံရယ္လို႔ျဖစ္္လာေစတဲ့ ပထမဆံုး အသံထုတ္လႊင့္ခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒုတိယကမာၻစစ္အဆံုးသတ္ခ်ိန္မွာေတာ့ ဗီြအိုေအကေန ဘာသာစကားေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္နဲ႔ ထုတ္လႊင့္ခဲ့ၿပီး ဂီတ၊ သီခ်င္းနဲ႔ သံုးသပ္ ခ်က္ စတဲ့က႑ေပါင္းစံုပါ၀င္္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ကစလို႔ ဗီြအိုေအဟာ မာလ္တီမီဒီယာ ႏုိင္ငံတကာအသံလႊင့္ဌာနအျဖစ္ ပို ႀကီးမားလာၿပီး ဒီကေန႔မွာေတာ့ ေရဒီယို၊ ႐ုပ္သံ၊ အင္တာနက္ စတဲ့ မာလ္တီမီဒီယာ နည္းလမ္းေပါင္းစံုသံုးၿပီး ဘာသာစကားေပါင္း ၄၇ မ်ဳိးနဲ႔ တကမာၻလံုးကို ထုတ္လႊင့္ေနပါတယ္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အထိဆိုရင္ ဗီြအိုေအကို အားေပး နားဆင္ ၾကည့္႐ႈတဲ့ ကမာၻတ၀န္း ပရိသတ္အေရအတြက္ဟာ သီတင္းတပတ္ကို ၂၃၆ သန္းေက်ာ္ ရွိပါတယ္။