ဒီသီတင္းပတ္ ႐ုပ္ရွင္ထဲက အဂၤလိပ္စာ အစီအစဥ္ မွာ “Eye in the Sky" ဆိုတဲ့ ရုပ္ရွင္ကားထဲက "There is a lot more at stake" ဆိုတဲ့စကားကို ဘယ္လိုသံုးထားတယ္ ဆိုတာ မေအးသႏၲာေက်ာ္က ေျပာျပပါမယ္ရွင္။