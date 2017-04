ၿဗိတိန္ေတာ္ဝန္မင္းသား William နဲ႔ အေမရိကန္ Pop အဆိုေတာ္ Lady Gaga တို႔ Video ဖုန္းဆက္သြယ္ၿပီး ဘာေတြ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာပါလဲ၊ အေမရိကန္မွာ လူအဝင္ဆံုး ႐ံုတင္ဇာတ္ကားကေတာ့ ၈ ကားေျမာက္ The Fast and the Furious ပါ၊ ဒီလို ကမာၻတလႊားေက်ာ္ၾကားသူေတြနဲ႔ အႏုပညာေလာကသတင္းေတြကို မေအးသႏၲာေက်ာ္က စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္