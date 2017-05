ကမာၻ႔ေရးရာေတြကို အျမဲစိတ္ဝင္စားတဲ့ U2 ဂီတအဖြဲ႕ သူတို႔ ေဖ်ာ္ေျဖေရးခရီး ဖြင့္ပြဲမွာ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ဘာေတြ ေျပာသြားပါလဲ၊ မၾကာခင္ ႐ံုတင္မယ့္ Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားသစ္၊ ဒီလို ကမာၻတလႊားက ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသူေတြနဲ႔ အႏုပညာေလာက သတင္းေတြကို မေအးသႏၲာေက်ာ္က စုစည္း တင္ျပထားပါတယ္။