သမၼတေဟာင္းကလင္တန္ရဲ႕ ကိုယ္တိုင္ေရး ၀တၱဳ

သမၼတ တေယာက္ဟာ ရာထူးကေန အနားယူတဲ့အခါ ကိုယ္ေရးအထုပၸတၱိ စာအုပ္ ေရးေလ့ရွိျပီး အေရာင္းရဆံုး စာအုပ္ျဖစ္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သမၼတေဟာင္း Bill Clinton ရဲ႕ အခုေနာက္ဆံုးထုတ္ စာအုပ္ကေတာ့ အဲဒီထက္ အမ်ားၾကီး ပိုျပီး ေအာင္ျမင္မယ့္ စာအုပ္ တအုပ္ဆိုတာ ေသခ်ာေနပါတယ္။ သမၼတေဟာင္း ကလင္တန္ဟာ လူအၾကိဳက္အမ်ားဆံုး ၀တၳဳေရးဆရာ James Patterson နဲ႔အတူ ေပါင္းျပီး သည္းထိပ္ရင္ဖို ၀တၳဳဇာတ္လမ္းတပုဒ္ ေရးခဲ့တာပါ။

“The President is Missing” ေပ်ာက္ဆံုးေနတဲ့သမၼတ - လို႔နာမည္ေပးထားတဲ့ ဒီစာအုပ္ကိုေတာ့ ၿပိဳင္ဘက္ကုမၸဏီ ႏွစ္ခုျဖစ္တဲ့ Alfred A. Knopf နဲ႔ Little, Brown and Company တို႔ ထူးထူးျခားျခား ပူးတြဲျပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွာ ထုတ္ေ၀မွာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဆဲ သမၼတတေယာက္အျဖစ္ ဇာတ္ေကာင္လုပ္ ၀တၳဳ ေရးရတာဟာ ေပ်ာ္စရာ ေကာင္းတယ္လို႔ တနလၤာေန႔ကထုတ္တဲ့ သူ႔ရဲ႕ေၾကညာခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

သမၼတေဟာင္း ကလင္တန္နဲ႔ အတူလက္တြဲ လုပ္ရတာ ဟာ သူ႔ရဲ႕စာေရးဆရာ အလုပ္ကို ပိုျပီးထင္ေပၚေစတယ္လို႔ Patterson ကလည္း သူကိုယ္ပိုင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ကလင္တန္ရဲ႕ အေတြးအျမင္ေတြဟာ စာဖတ္သူေတြကို သမၼတတေယာက္ရဲ႕ ဘ၀ကို အတြင္းက်က် နားလည္ေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္လိမ့္မယ္ လို႔လည္း Patterson က ေျပာပါတယ္။ အခု၀တၳဳဟာ အသက္ ၇၀ အရြယ္ သမၼတေဟာင္း ကလင္တန္ ပထမဆံုးအၾကိမ္ ေရးသားတဲ့ စိတ္ကူးယဥ္ ၀တၳဳပဲ ျဖစ္ပါတယ္။