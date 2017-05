ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ အီတလီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး

ဥေရာပ ၃ ႏုိင္ငံကုိ တရား၀င္ သြားေရာက္လည္ပတ္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ အီတလီ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း Romano Prodi နဲ႔ ေတြ႔ဆုံၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ ႏုိ္င္ငံတကာ အေျခအေနေတြကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ဒီကေန႔မွာေတာ့ လက္ရွိ အီတလီ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Paolo Gentiloni နဲ႔ ေတြ႔ဆုံၿပီး ေတြ႔ဆုံၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရး ပုိမုိ အားေကာင္း လာေစေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးဖုိ႔ ရွိပါတယ္။ အျပည့္အစုံကုိေတာ့ ကုိေဇာ္၀င္းလႈိင္က တင္ျပေပးထားပါတယ္။

ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ဥေရာပ ၃ ႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္ထဲက ဒုတိယေျမာက္ ခရီးတေထာက္အျဖစ္နဲ႔ အီတလီႏုိင္ငံကုိ မေန႔ ဗုဒၶဟူးေန႔က ေရာက္ရွိသြားၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

အီတလီႏုိင္ငံမွာ ရွိေနစဥ္အတြင္း ဗုဒၶဟူးေန႔က အီတလီ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းလည္းျဖစ္၊ အီးယူ ဥေရာပေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ေဟာင္းလည္း ျဖစ္တ့ဲ Romano Prodi နဲ႔ ေတြ႔ဆုံၿပီး အာရွ ေဒသတြင္း အေျခအေနေတြကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လုိ႔ မေန႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေတြ႔ဆုံခဲ့တဲ့ အီတလီ-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရးအဖြဲ႔ဥကၠ႒ Carlo Ferrari က ဗီြအုိေအ ရွင္းျပပါတယ္။

“မစၥတာ Prodi နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ ေဆြးေႏြးၾကတဲ့ အဓိက အေၾကာင္းအရာကေတာ့ - ႏုိင္ငံတကာ အေရးကိစၥေတြ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွနဲ႔ ဆုိင္တဲ့ ကိစၥရပ္ေတြ အျပင္ တရုတ္၊ အိႏၵိယတုိ႔နဲ႔ ဆက္ဆံေရး ကိစၥရပ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ မစၥတာ Prodi ဟာ ဥေရာပေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ရာထူးကေန အနားယူသြားၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ႏုိင္ငံတကာ ႏုိင္ငံေရးကိစၥေတြအတြက္ အႀကံေပးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနသူ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ဟာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အေရးကိစၥေတြကုိ တုိက္ရုိက္ ထိေတြ႔ ဆက္ဆံမႈ ရွိေနသူတဦးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။”

မစၥတာ Prodi ဟာ အီတလီ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ကေန ၁၉၉၈ ခုႏွစ္အထိ တႀကိမ္၊ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အထိ တႀကိမ္ ၂ ႀကိမ္တုိင္တုိင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ တဦးျဖစ္သလုိ ဥေရာပေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒အျဖစ္လည္း ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၀၄ ခုႏွစ္အထိ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ ၀ါရင့္ အီတလီ ႏုိင္ငံေရးသမား တဦးျဖစ္ပါတယ္။

ဗုဒၶဟူးေန႔ ညေနပုိင္းမွာေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ လက္ရွိ အီတလီႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Angelino Alfano နဲ႔ ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါတယ္။

အီးယူ အဖြဲ႔၀င္ ႏုိင္ငံတခုျဖစ္တဲ့ အီတလီႏုိင္ငံဟာ ျမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိ ကူညီ ေထာက္ပံ့ေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အီတလီႏုိင္ငံက ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑ ျမင့္တင္ေပးေရးအတြက္ စက္ပစၥည္းနဲ႔ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ အကူအညီေတြ ေပးေနတဲ့အျပင္၊ ငလ်င္ဒဏ္ ခံခဲ့ရတဲ့ ပုဂံၿမိဳ႕က ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ေတြ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းေတြ အတြက္လည္း လူအား၊ ေငြအားနဲ႔ ကူညီ ေထာက္ပံ့ေပးေနတာ ျဖစ္ေၾကာင္း Carlo Ferrari က ရွင္းျပပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ဒီကေန႔ ေန႔လည္ ၂ နာရီမွာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး Francis နဲ႔ ဗာတီကန္ နန္းေတာ္မွာ ေတြ႔ဆုံမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ ပုတ္ရဟန္းမင္းႀကီးနဲ႔ ဒုတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ ေတြ႔ဆုံျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အီတလီႏုိင္ငံကုိ ပထမအႀကိမ္ ေရာက္လာစဥ္ကလည္း ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးနဲ႔ ေတြ႔ဆုံခဲ့တာပါ။​

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္ေတြဟာ လူနည္းစု ျဖစ္ေပမယ့္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ တက္ႂကြစြာ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ေနတာေတြ ရွိတဲ့အတြက္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး Francis နဲ႔ ေတြ႔ဆုံတဲ့အခါ အဲဒီကိစၥကုိ ေဆြးေႏြးၾကဖုိ႔ အလားအလာ ရွိတယ္လုိ႔ မစၥတာ Ferrari က သုံးသပ္ပါတယ္။

ၾကာသပေတးေန႔ ေန႔လည္ပုိင္းမွာေတာ့ လက္ရွိ အီတလီ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Paolo Gentiloni နဲ႔ ေတြ႔ဆုံဖုိ႔ ရွိေၾကာင္း Carlo Ferrari က ေျပာပါတယ္။

“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Gentiloni နဲ႔ ေတြ႔ဆုံဖုိ႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။ မစၥတာ Gentiloni ဟာ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ျဖစ္လာၿပီး ရက္ပုိင္းအၾကာမွာပဲ အေနာက္ႏုိင္ငံေတြက သူမကုိ ပထမဆုံး သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံတဲ့ အရာရွိႀကီးတဦး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေတြ႔ဆုံမႈဟာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရး ပုိမုိ အားေကာင္း လာေစဖုိ႔အတြက္ အင္မတန္ အေရးပါသလုိ၊ ျမန္မာ အစုိးရသစ္အေနနဲ႔ တုိင္းျပည္အတြင္း ဒီမုိကေရစီ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ အီတလီ အစုိးရက ပံ့ပုိးေပးေနတာေတြကုိလည္း အရွိန္ျမင့္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူ ျပဳေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။”

ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ အေရွ႕ေတာင္အာရွတုိက္အတြင္းမွာ အီတလီႏုိင္ငံအတြက္ အင္မတန္ အေရးပါတဲ့ ႏုိင္ငံတခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတာ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း Carlo Ferrari က ေျပာပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ခရီးစဥ္ကုိ ၿခံဳၿပီး ၾကည့္ရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဒါဟာ ႏုိင္ငံေရးအတြက္ လာေရာက္တဲ့ ခရီးစဥ္လုိ႔ သုံးသပ္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္းလည္း မစၥတာ Ferrari က ေျပာပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ဒီကေန႔ ညေန ၄ နာရီမွာေတာ့ အီတလီ အထက္လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အဦးကုိ သြားေရာက္ၿပီး - အမ်ဳိးသမီးမ်ားနဲ႔ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈဆုိတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ညီလာခံ က်င္းပေနၾကတဲ့ ႏုိင္ငံတကာ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ညီလာခံမွာ အဖြင့္မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

“ဒီညီလာခံဟာ G-7 လုိ႔ေခၚတဲ့ စက္မႈထိပ္သီး ၇ ႏုိင္ငံက ေခါင္းေဆာင္ေတြ လာမယ့္ ရက္ပုိင္းအတြင္း က်င္းပမယ့္ ထိပ္သီးစည္းေ၀းပြဲရဲ႕ တရား၀င္ အစိတ္အပုိင္း တခု ျဖစ္ပါတယ္။ တကမၻာလုံးက ေရာက္လာၾကမယ့္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေတြအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဒီ ညီလာခံမွာ အဖြင့္မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။”

အီတလီ-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရးအဖြဲ႔ဟာ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကားက ျပည္သူေတြ အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ဖြဲ႔စည္းထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႔ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံက ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ ပညာေရး အကူအညီ ေပးေရးနဲ႔ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား လက္မႈ အႏုပညာဆုိင္ရာ အျပန္အလွန္ ဖလွယ္တဲ့ အစီအစဥ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေဆြးေႏြးျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း အီတလီ-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရးအဖြဲ႔ဥကၠ႒ Carla Ferrari က ေျပာပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တုန္းကလည္း အီတလီႏိုင္ငံကို တေခါက္ သြားခဲ့ဖူးပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက ႏုိဘဲလ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆု႐ွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အီတလီအစိုးရက ေရာမၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ႏိုင္ငံသားဘဲြ႔ ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီကေန႔ ေမလ ၄ ရက္ေန႔ ညေနပုိင္းမွာေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ၊ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ကုိ ခရီးဆက္မွာ ျဖစ္ၿပီး အဲဒီမွာ Freedom of the City of London ဆိုတဲ့ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ဆုကို လက္ခံ ရယူမွာျဖစ္ပါတယ္။