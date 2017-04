ျမန္မာ့သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ႏုိင္ငံသားတုိင္းေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ ေျမကမၻာေန႔မွာ တိုက္တြန္း

ျမန္မာ့သစ္ေတာသစ္ပင္ေတြ စိမ္းလန္းစိုေျပၿပီး ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္ေတြ မပ်က္စီးရေအာင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ျမန္မာႏုိင္ငံသားတုိင္း ကိုယ့္ အသိစိတ္ဓာတ္နဲ႔ ေစာင့္ေရွာက္ ကာကြယ္ဖို႔ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနၿပီလို႔ ျမန္မာ့ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး လႈပ္ရွားသူေတြက ဒီကေန႔ ဧၿပီလ ၂၂ရက္ေန႔မွာ က်ေရာက္တဲ့ ေျမကမာၻေန႔မွာ တုိက္တြန္း ေျပာဆိုလုိက္ပါတယ္။ NLD အစိုးရအေနနဲ႔လည္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးကို ဒီ့ထက္ပိုအေလးထား ေဆာင္ရြက္ဖို႔လည္း ေတာင္းဆိုၾကပါတယ္။ ေျမကမာၻေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ကမာၻတဝွမ္း ႏုိင္ငံတကာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး လႈပ္ရွားေနခ်ိန္မွာပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံတဝွမ္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနသူေတြကို ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းထားတဲ့ မဆုမြန္က တင္ျပထားပါတယ္။



ဒီကေန႔ ဧၿပီလ ၂၂ ရက္ေန႔ကေတာ့ေျမကမာၻေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ေျမကမာၻေန႔ ေဆာင္ပုဒ္ကေတာ့ Earth day is Global ျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻတဝွမ္းလံုးနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ ေျမကမာၻေန႔ မွာ ေျမတကမာၻတခုတည္းမွာ မွီတည္ေနထိုင္ၾကတဲ့ ကမာၻ႔လူသားေတြအေနနဲ႔ ကမာၻ႔ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၊ ကမာၻတဝွမ္းသစ္ပင္သစ္ေတာ စိမ္းလန္းစိုေျပေရး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ မပ်က္စီးေရးနဲ႔ ေရစြမ္းအား အရင္းအျမစ္ေတြကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးကို လူသားမ်ိဳးႏြယ္ေတြရဲ႕ တာဝန္ၾကီးတရပ္အေနနဲ႔ အသိစိတ္ဓာတ္ရွိရွိနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး လႈပ္ရွားသူ ျမန္မာအစိမ္းေရာင္ကြန္ယက္က ေဒၚေဒဝီသန္႔စင္က အခုလိုတုိက္တြန္းပါတယ္။

“ေဒၚေလးတို႔က We are living on the one Planet ေပါ့ေနာ္ ေျမကမာၻၿဂိဳလ္တခုတည္းမွာပဲ ေနတာ။ အဲ့တာေၾကာင့္ အသားအေရာင္ေတြ ဘယ္ေလာက္ကြဲျပား ကြဲျပား ေနာက္ ကိုးကြယ္မႈေတြ ကိုယ္ၾကိဳက္ရာ ကိုယ္ၾကိဳက္ရာမွာ ကိုးကြယ္မႈရွိရွိ၊ ေနာက္ ႏုိင္ငံေရးအရလည္း ကိုယ့္ရပ္တည္ခ်က္ေတြနဲ႔ပဲ ရပ္တည္ ရပ္တည္။ အဓိက ကေတာ့ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ဆိုတဲ့ဟာကို ေဒၚေလးတို႔အားလံုး Same Platform ေပၚမွာ ရပ္လုိက္လို႔ရွိရင္ ေဒၚေလးတို႔ ဒီေျမကမာၻၾကီးကို ၾကည့္ရႈ႕ေစာင့္ေရွာက္ရမယ္။ ေျမကမာၻမရွိရင္ တို႔လူသားေတြလည္း မရွိဘူးဆိုတဲ့ အသိတရားရွိဖို႔ အေရးၾကီးတယ္။ We are living on the whole Planet, only on the one planet ေျမကမာၻၿဂိဳလ္တခုတည္းမွာ ရပ္တဲ့သူေတြျဖစ္တဲ့ အတြက္ ေနတဲ့သူေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ ေျမကမာၻၾကီးေရရွည္အသက္ရွင္မွ ငါတုိ႔လူသားမ်ိဳးႏြယ္ေတြလည္း အသက္ရွည္မယ္။ ငါတို႔ အေရွ႕မွာပဲေနေန၊ အေနာက္မွာပဲ ေနေန ေတာင္မွာပဲေနေန၊ ေျမာက္မွာပဲေနေန၊ ေနာက္ အဲ့တာကို သိဖို႔ အရမ္းအေရးၾကီးေနတယ္။

အဲ့ေတာ့ ေျပာမယ္ဆိုရင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၁၉၇၀ Earth day ကို လုပ္လာတဲ့ဟာက ဒီေန႔အထိ global warming အပူရွိန္ေတြ အပူခ်ိန္ေတြကလည္း မက်ႏုိင္ဘူး လူေတြရဲ႕ ေလာဘနဲ႔ စီးပြားေရးေတြဟာလည္း မရပ္ႏုိင္ၾကဘူး အဲ့ေတာ့ အားလံုး အစိုးရကိုေရာ ျပည္သူေတြကိုေရာ ျပည္သူမွာမွ ဗမာျပည္ျပည္သူတင္မဟုတ္ပါဘူး တကမာၻလံုးမွာ ရွိတဲ့ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ေတြကို ေျပာခ်င္တာပါ သတိေပးခ်င္တာပါ။ ေဒၚေလးတို႔သည္ အေျပာေတြရပ္ၿပီးေတာ့ အလုပ္ေတြ စလုပ္မွ ကမာၻၾကီးနဲ႔အတူ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အားလံုး အသက္ရွည္ပါမယ္လို႔ ေဒၚေလး ဒီေန႔မွာ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ "



ျမန္မာ့သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ မပ်က္စီးေစေရး ျပည္သူနဲ႔အတူ ႏုိင္ငံကို ေျပာင္းလဲမယ္ဆိုတဲ့ NLD အစိုးရကိုယ္တုိင္ဦးေဆာင္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားတုိင္း ကိုယ္ပိုင္အသိစိတ္ဓာတ္နဲ႔ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ဖို႔က အေရးတႀကီး လိုအပ္တယ္လို႔ စ္ိမ္းလန္းအမိေျမအဖြဲ႔က သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး လႈပ္ရွားသူ ေဒါက္တာဝင္းမ်ိဳးသူကလည္း ေျမကမာၻေန႔မွာ တိုက္တြန္းေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။

“ က်ေနာ္တို႔က ကိုယ့္ႏုိင္ငံရဲ႕ အက်ိဳးကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ပါ။ ေျမကမာၻ တခုလံုးရဲ႕အက်ိဳးကိုလည္း မွ်တေအာင္ေဆာင္ရြက္ပါ။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းေတြကို ေဆာင္ရြက္နုိင္မွသာလွ်င္ ဒီစိန္ေခၚမႈေတြကို ေက်ာ္လႊားၿပီးေတာ့ ဒီလူသားမ်ိဳးႏြယ္တရပ္လံုး ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ရပ္တည္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ကေတာ့ လက္ရွိ ျမန္မာနုိင္ငံကို အုပ္စိုးေနတဲ့အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရကေတာ့ စီးပြားေရးကိုပဲ ေဇာင္းေပးလာတာျမင္ရတဲ့ အတြက္ က်ေနာ္တို႔ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးသမားေတြအေနနဲ႔က စိတ္ပူပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ေရတိုက႑တခုတည္းကိုပဲ မၾကည့္ပဲနဲ႔ ေရရွည္က႑ကို ၾကည့္ဖို႔ ေနာက္တခုက ကိုယ့္ရဲ႕ေဒသ ကိုယ့္ရဲ႕နိုင္ငံတခုတည္းကိုပဲ မၾကည့္ပဲနဲ႔ ဒီကမာၻၾကီးတခုလံုးရဲ႕ အေနအထားကိုပါ ၾကည့္ၿပီးေဆာင္ရြက္မွ ေရရွည္ရပ္တည္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ က်ေနာ္တို႔က ႏုိင္ငံ အုပ္စိုးတဲ့သူေတြကိုေရာ သက္ဆုိင္ရာ ဌာနအဖြဲ႔အစည္းကိုေရာ ျပည္သူတရပ္လံုးကိုေရာ ဒီေျမကမာၻေန႔မွာ မေမ့မေလ်ာ့ေပါ့ဗ်ာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းကို ရင္ဆုိင္ေက်ာ္လႊားၾကပါစို႔လို႔ က်ေနာ္ေျပာလိုပါတယ္။"

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က သတၱဳသယံဇာတနဲ႔သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သီဟကလည္း ေျမကမာၻေန႔မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္မပ်က္စီးရေအာင္ ေျမကမာၻမညစ္ႏြမ္းရေအာင္ ျပည္သူအားလံုး ပူးေပါင္းပါဝင္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ပါတယ္။



“ က်ေနာ္တို႔ျပည္သူေတြကလည္းပဲ ကိုယ္ေနထိုင္တဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ ကိုယ့္အိမ္နဲ႔ ကိုယ့္ၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ ကိုယ့္ေဒသကို သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးတာပဲျဖစ္ျဖစ္ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္ေတြကို ထိန္းသိမ္းတာပဲျဖစ္ျဖစ္ အမႈိက္သရိုက္ပလက္စတစ္ေတြ အမိႈက္ေတြကို စြန္႔ပစ္တာ စနစ္မက်တာပဲျဖစ္ျဖစ္ အဲ့တာေတြအတြက္ က်ေနာ္တို႔က အသိၫဏ္ျမင့္မားစြာနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ဖို႔ အလုပ္လုပ္ဖို႔ အမ်ားၾကီး က်ေနာ္တို႔မွာ လိုပါေသးတယ္။ ကမာၻေျမၾကီးကို တကယ့္ကို စိမ္းလမ္းစိုေျပၿပီးေတာ့မွ သားစဥ္ေျမးဆက္ တည္ေထာင္ႏုိင္တဲ့ နုိင္ငံၾကီးျဖစ္ဖို႔အတြက္ ထိန္းသိမ္းႏုိင္တဲ့ျပည္သူေတြျဖစ္ပါေစလို႔ က်ေနာ္ ဆုေတာင္းရင္းနဲ႔ က်ေနာ္တို႔လည္း ၾကိဳးစားၿပီး အလုပ္လုပ္ေနပါတယ္။”



ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းမွာေတာ့ သစ္ေတာစိမ္းလန္းစိုေျပေရးနဲ႔ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္ေတြ မတိမ္ေကာေစေရး စတဲ့ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး လႈပ္ရွားမႈေတြကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းမႈ ပညာရွင္ေတြ၊ ေက်ာ္ၾကားတဲ့ စာေပစာနယ္ဇင္းက စာေရးဆရာ၊ ကာတြန္းဆရာ၊ သတင္းစာနယ္ဇင္းသမားေတြ၊ အႏုပညာရွင္ေတြနဲ႔ လူငယ္ေတြက ျမန္မာႏုိင္ငံတဝွမ္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး လႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႔ ကိုယ္စီေဆာင္ရြက္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။