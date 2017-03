ျပင္သစ္ Marine Le Pen ေထာင္ဒဏ္၊ ေငြဒဏ္ ရင္ဆုိင္ရႏုိင္

ျပင္သစ္သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမွာ ထိပ္ကေျပးေနတဲ့ Marine Le Pen ဟာ IS အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔က ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္ေနတဲ့ ဓာတ္ပံုေတြကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က လူမႈမီဒီယာကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာ ၃ ခုမွာ ေဖာ္ျပခဲ့မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္နဲ႔ ေငြဒဏ္ ေဒၚလာ ၇ ေသာင္း ၉ ေထာင္ ေဆာင္ရမယ့္ အေျခအေနနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနပါတယ္။

လက္ယာယိမ္း ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အမတ္ Le Pen ဟာ လႊတ္ေတာ္အမတ္တဦးအေနနဲ႔ ရရွိထားတဲ့ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကို ႐ုပ္သိမ္းဖို႔အတြက္ ဥေရာပလႊတ္ေတာ္မွာ ၾကာသပေတးေန႔က မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကတဲ့အတြက္လည္း အၾကမ္းဖက္မႈဓာတ္ပံုေတြ ျဖန္႔ေ၀မႈနဲ႔ အေရးယူခံရမယ့္ အေျခအေနေတြ ေပၚေပါက္လာတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

Le Pen ကေတာ့ သူ႔ရဲ႕ သမၼတမဲဆြယ္ပြဲကို ထိခိုက္ေအာင္လို႔ ရည္ရြယ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။

သူ႔အေနနဲ႔ IS စစ္ေသြးႂကြေတြ သတ္ျဖတ္ေနတဲ့ ဓာတ္ပံု ၂ - ၃ ပံုကုိ ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး၊ ဒါဟာ IS စစ္ေသြးႂကြအဖြဲ႔ရဲ႕ လက္ခ်က္ျဖစ္တယ္၊ ဒီသတ္ျဖတ္မႈကိုလည္း ႐ႈတ္ခ်ခဲ့တဲ့အေၾကာင္း ျပင္သစ္သတင္းဌာနေတြကို Le Pen က ၾကာသပေတးေန႔က ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း တျခားသူေတြကို စံုစမ္းစစ္ေဆးတာေတြ မလုပ္ဘဲ သူ႔ကိုသာ စစ္ေဆးတဲ့အေပၚမွာလည္း ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သလို - သူဟာ လႊတ္ေတာ္အမတ္ တေယာက္အေနနဲ႔ IS စစ္ေသြးႂကြအဖြဲ႔ကုိ ႐ႈတ္ခ်ခဲ့တဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္း Le Pen က ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။