ျမန္မာ့သစ္ေတာ ထိန္းသိမ္းေရး ေဒၚလာ ၅ သန္းခဲြ ေနာ္ေ၀ေထာက္ပံ့

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈနဲ႔ သစ္ေတာအဆင့္အတန္း က်ဆင္းမႈကေန ကာကြယ္ဖုိ႔ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅.၅ သန္း အကူအညီေပးဖို႔ ကတိျပဳလုိက္ပါတယ္။ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈရဲ႕အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ ရာသီဥတုေဖါက္ျပန္တာေတြ ရွိလာတာေၾကာင့္ NLD အစိုးရသစ္ အေနနဲ႔ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရးကို စီမံကိန္းခ် လုပ္ေဆာင္ေနရာမွာ အခုအကူအညီဟာ ႀကီးမားတဲ့အေထာက္အကူျဖစ္ေစလိမ့္ မယ္လို႔လည္း သယံဇာတ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ ႐ွိသူတဦးက ေျပာပါတယ္။ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားတဲ့ ကိုဉာဏ္ဝင္းေအာင္က တင္ျပပါမယ္။

ကုလသမဂၢရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ကမၻာေပၚမွာ သစ္ေတာ အျပဳန္းတီးဆုံး ႏိုင္ငံေတြထဲမွာ ဘရာဇီး၊ အင္ဒိုနီး႐ွားၿပီးရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက တတိယ ေနရာမွာ႐ွိေနပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ပဲခူး႐ုိးမကေန ဆယ္စုႏွစ္နဲ႔ခ်ီၿပီး အဖုိးတန္ကၽြန္းသစ္ကို တရားဝင္ေရာ တရားမဝင္နည္းေတြနဲ႔ပါ ခုတ္ယူ ခဲ့တာအျပင္ အျခားျပည္နယ္နဲ႔တုိင္းေတြမွာ တရားမဝင္ သစ္ခုိးထုတ္ေနတာေၾကာင့္ သစ္ေတာအဆင့္အတန္း က်ဆင္းလာတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈနဲ႔ သစ္ေတာအဆင့္အတန္း က်ဆင္းမႈကေန ကာကြယ္ဖုိ႔ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅.၅ သန္း အကူအညီေပးအပ္ပြဲကို ဒီကေန႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပတာျဖစ္တယ္လို႔ သယံဇာတနဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒု-ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လြင္က VOA ကုိေျပာပါတယ္။

" ပမာဏကေတာ့ ၅.၅ သန္း။ ေပးတဲ့အေၾကာင္းအရာရဲ႕ေခါင္းစဥ္ကေတာ့ သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္းနဲ႔ သစ္ေတာအတန္းအစားက်ဆင္းျခင္းကေန ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ဒ္ ဓာတ္ေငြ႔၊ထုတ္လုပ္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အဲ့ဒီ့လုပ္ငန္းစဥ္ေတြအတြက္ ေပးတာေပါ့။"

ေနာ္ေဝႏုိင္ငံက ေပးအပ္တဲ့ အကူအညီနဲ႔ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ထိ ေလးႏွစ္စီမံကိန္းကို ဘယ္လို အစီအစဥ္ေတြနဲ႔ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္ ဆုိတာကိုလည္း ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လြင္ က ႐ွင္းျပပါတယ္။

" အဲ့ေတာ့ အဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ေတြထဲမွာဆိုရင္ နံပတ္တစ္ကေတာ့ သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္းကို က်ေနာ္တို႔ ျပန္လည္ကုစားတဲ့အခ်ိန္မွာ သစ္ေတာစိုက္ခင္းေတြ ျပန္လည္တည္ေထာင္မယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ သစ္ေတာ့အတန္းအစား က်ဆင္းေနတဲ့သစ္ေတာေတြကို သစ္ေတာအတန္းအစား ျပန္လည္ၿပီးေတာ့ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳစု ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္နည္းေတြနဲ႔သစ္ေတာကို ျပဳစုမယ္ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ ေနာ္ေဝအစိုးရကေန ကူညီျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

သစ္ေတာအတန္းအစား က်ဆင္းျခင္းကေတာ့ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ေတာ့ သစ္ေတာေတြထဲမွာ အဖိုးတန္တဲ့သစ္မ်ိဳး ျမန္မာႏုိင္ငံက သစ္ေတာဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္း ပ်ဥ္းကတိုး ပိေတာက္ ကိုေရြးၿပီးေတာ့ ခုတ္လို႔ရွိရင္ က်ေနာ္တို႔ ကၽြန္း၊ ပ်ဥ္းကတိုးရဲ႕ ပါဝင္မႈက ေလ်ာ့နည္းသြားမယ္ အဲ့ဒီ့ေတာ့ တျခားတန္ဖိုးနည္း လူသံုးနည္း သစ္မ်ိဳးေတြက အေရအတြက္ ပိုမိုမ်ားျပားလာတယ္။ ေနာက္တခုက က်ေနာ္တို႔ ေတာေတြထဲက သစ္ေတြ ထုတ္တယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ သစ္ပင္ၾကီးေတြ မရွိလို႔ရွိရင္ ဝါးေတြ ျခံဳပင္ေတြပိုၿပီးေတာ့ မ်ားလာမယ္။ အဲ့ဒီ့အတြက္ေၾကာင့္ သစ္ေတာအတန္းအစားက်ဆင္းလာတာကို ေခၚတာပါ။"

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ဆန္းပိုင္း NLD အစိုးရတက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏို္င္ငံရဲ႕ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈကို ျပန္လည္သုံးသပ္ခဲ့ၿပီး ပဲခူး႐ုိးမမွာ သစ္ထုတ္ ယူသုံးစြဲမႈကို ၁၀ ႏွစ္ထိ ရပ္ဆိုင္းထားဖို႔ အစိုးရက ညႊန္ၾကားထားၿပီး ျဖစ္ ပါတယ္။ ေနာ္ေဝက ျမန္မာႏုိင္ငံကို အခုေပးတဲ့ အကူအညီဟာ ကုလသမဂၢ UN-REED plus ( UN- National Program of Reducing Emissions from Deforestation and Degradation) အစီအစဥ္ ျဖစ္တဲ့ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ၊ သစ္ေတာအဆင့္အတန္း က်ဆင္းမႈနဲ႔ ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး အမ်ဳိးသားအဆင့္ကာကြယ္တဲ့ အစီအစဥ္ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

သစ္ေတာမ႐ွိရင္ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေလ်ာ့က်လာမွာျဖစ္ၿပီး ရာသီဥတုေဖါက္ျပန္ ဆုိး႐ြားတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီကိစၥကို အေလးထားကိုင္တြယ္ဖို႔ လိုတယ္လို႔ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လြင္က သုံးသပ္တယ္။

"ကမာၻေပၚမွာ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ အမ်ားဆံုးက နံပတ္တစ္က ဘရားဇီးလ္၊ နံပတ္ႏွစ္က အင္ဒိုနီးရွားပါ။ နံပတ္သံုးက ျမန္မာျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ဝန္ခံပါတယ္ ထုတ္ယူသံုးစြဲမႈမ်ားလို႔ ဒါမွမဟုတ္ သစ္ေတာေတြကေန တျခားေျမသံုးစြဲမႈေျပာင္း သြားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ရာသီဥတု Climate Change ျဖစ္ေစတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းေတြထဲမွာ ေလထဲကို ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ဒ္ ထုတ္လုပ္မႈျဖစ္ပါတယ္။ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႔ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ဒ္ ထုတ္လုပ္မႈမ်ားတာ ဒီလိုနည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ ထုတ္လုပ္မႈမ်ားတာ က ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ကို ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈကေတာ့ Climate Changeအတြက္ အေရးပါတဲ့ေနရာကျဖစ္ပါတယ္။ "

ျမန္မာႏိုင္ငံက တုိင္းနဲျပည္နယ္အလုိက္ လူဦးေရထူထပ္မႈနဲ႔ သစ္ေတာတည္႐ွိမႈ အခ်ဳိးအစားေပၚမူတည္ၿပီး တြက္ခ်က္မယ္ဆုိရင္ ဧရာဝတီ တုိင္းက သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈအမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး ကခ်င္နဲ႔ စစ္ကိုင္းတုိင္းေတြမွာ သစ္ခုိးထုတ္ေနတာေတြ ရွိေပမယ့္ သစ္ပင္သစ္ေတာေတြ က်န္ေနေသးတယ္လို႔ သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ေျပာပါတယ္။ သစ္ေတာ ျပန္လည္ျပဳစု ပ်ဳိးေထာင္ေရးအတြက္ ၁၀ ႏွစ္စီမံကိန္းအျဖစ္ ၂၀၁၆ ကေန ၂၀၂၅ ခုႏွစ္အထိ NLD အစိုးရက စီမံကိန္းခ် ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။