သမၼတက်မ္းသစၥာဆိုပဲြ မတိုင္ခင္ Trump ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပမႈမ်ား

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ သမၼတသစ္အျဖစ္ Donald Trump သမၼတက်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုပဲြ အခမ္းအနားမက်င္းပမွီ ရက္ပိုင္းေတြအတြင္းမွာပဲ အေမရိကန္တလႊား အေရြးခ်ယ္ခံသမၼတ Trump ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပမႈ စုေ၀းမႈေတြ ဆယ္ခုထက္မနည္း က်င္းပေနၾကပါတယ္။

၀ါရွင္တန္ဒီစီ ၿမိဳ႕လယ္ အာဖရိကႏြယ္အေမရိကန္လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ သမိုင္း၀င္ ဘုရားေက်ာင္းမွာ စေနေန႔လုပ္ခဲ့တဲ့ လူထုစုေ၀းပဲြမွာေတာ့ Donal Trump အေနနဲ႔ လြတ္လပ္ေရးေက်ာက္ရုပ္ကိုေျမျမဳပ္ပစ္မယ့္အေရး ခြင္ျပဳေပးလို႔မရဘူးလို႔ ၊ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး ကာကြယ္မႈအေပၚ ေမရီလန္းျပည္နယ္ ဒီမုိကရက္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ Chris Van Hollen က တင္စားေျပာခဲ့ပါတယ္။

ေရြးခ်ယ္ခံသမၼတ Trump ဟာ သူ႕ရဲ႕မဲဆြယ္စည္းရံုးပဲြေတြအတြင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္း၀င္ေရာက္သူေတြအေပၚ ေျပာတဲ့ မွတ္ခ်က္စကား၊ အေမရိကန္-Mexico ကို နယ္စပ္မွာ တံတိုင္းေဆာက္မယ္ဆိုတဲ့ ဂတိက၀တ္စကားနဲ႕၊ မြတ္ဆလင္ေတြအေပၚ တိုင္းျပည္၀င္ခြင့္ကန္႔သတ္မယ္ဆိုတာေတြ ေျပာဆိုခဲ့တာေၾကာင့္ ေထာက္ခံသူေတြရိွသလို၊ ဒီအေပၚ သေဘာမက် ကန္႔ကြက္သူေတြလည္း အခုိင္အမာရိွခဲ့ပါတယ္။

We Shall Not Be Moved အခိုင္အမာရပ္တည္ၾကစို႔ဆိုတဲ့ ၀ါရွင္တန္ဒီစီမွာလုပ္တဲ့ ဆႏၵျပခ်ီတက္ပဲြကိုေတာ့ ခရစ္ယာန္တရားေဟာဆရာ Al Sharpton က ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့တာပါ။ ဆင္းရဲသားေတြနဲ႔ အလုပ္သမားလူတန္းစားေတြကို ထိခိုက္ေစမယ္ဆိုတဲ့ Trump မူ၀ါဒေတြ အေကာင္အထည္ေပၚမလာေအာင္ တားဆီးပိတ္ပင္ဖို႔၊ လႊတ္ေတာ္မွာရိွတဲ့ ဒီမိုကရက္အမတ္ေတြနဲ႔ သေဘာထားအလယ္အလတ္ရိွတဲ့ ရီပတ္ပလင္ကန္အမတ္ေတြကို တိုက္တြန္းသြားမယ္လို႔ တရားေဟာဆရာ Sharpton က ေျပာပါတယ္။

Chicago မွာလုပ္တဲ့ လူထုစုေ၀းဆႏၵျပပဲြမွာေတာ့ ခ်ီကာဂိုနယ္တ၀ိုက္ အစၥလာမ္မစ္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားေကာင္စီရဲ႕ ဥကၠဌလည္းျဖစ္ အဲဒီအဖဲြ႕ကို ပူးတဲြထူေထာင္သူလည္းျဖစ္တဲ့ Bassam Osman အဖြင့္ဆုေတာင္းစကား ေျပာၾကားရာမွာ ဒီေျမဟာ ဘုရားသခင္ပိုင္ျဖစ္တယ္၊ Trump ရဲ႕ ေျမ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာဆိုသြားခဲ့တာကို လူအုပ္ႀကီးက သေဘာက် လက္ခုတ္ၾသဘာေပးခဲ့ပါတယ္။

Los Angeles မွာေတာ့ Los Angeles ရဲ႕ ေရြ႕ေျပာင္းေနထို္္င္သူမ်ားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ညြန္ေပါင္းအဖဲြ႔ ေျပာခြင့္ရသူ Jorge-Mario Cabrera က မိန္႔ခြန္းေျပာပါတယ္။ Trump အစိုးရအေနနဲ႔ သူတို႔လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းကို ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးလုပ္လာမယ္ဆိုရင္ ထိုင္ၾကည့္ေနမွာမဟုတ္ဘူးဆိုတာ သတိေပးလိုတယ္လို႔ သူက ေျပာပါတယ္။ အခု ေသာၾကာေန႔လုပ္မယ့္ Donald Trump ရဲ႕ သမၼတက်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုပဲြ ၿပီးရင္လည္း၊ Trump ကို ဆန္႕က်င္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးခ်ီတက္ပဲြတခု စေနေန႔မွာ ျပဳလုပ္ဖို႔ရိွေနၿပီး၊ ႏိုင္ငံအႏွံ႔က လူေပါင္း ႏွစ္သိန္းေက်ာ္တတ္ေရာက္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။