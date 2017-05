သမၼတ Trump ႐ု႐ွားနဲ႔ အခ်က္အလက္မွ်ေဝမႈ အိမ္ျဖဴေတာ္ေခ်ပ

သမၼတ Donald Trump နဲ႔ ရုရွားႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Sergei Lavrov တုိ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ သီတင္းပတ္အတြင္း ေတြ႔ဆုံစဥ္က အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ ေလေၾကာင္း သြားလာမႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြနဲ႔ဆုိင္တဲ့ ထိပ္တန္း လွ်ဳိ႕၀ွက္ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကုိ ေျပာၾကားခဲ့တယ္ ဆုိတဲ့ကိစၥဟာ လုံး၀ သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္တဲ့ လုပ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ ေထာက္လွမ္းေရးလုပ္ငန္းေတြကုိ ထိခုိက္ျခင္း မရွိဘူးလုိ႔ အေမရိကန္ အမ်ဳိးသားလုံၿခံဳေရး အႀကံေပး H.R. McMaster က အဂၤါေန႔မွာ သတင္းေထာက္ေတြကုိ ေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။

“က်ေနာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ဘယ္ကိစၥက ထိပ္တန္း လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ ျဖစ္တယ္၊ မျဖစ္ဘူးဆုိတဲ့ကိစၥကုိ မေဆြးပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္ ခင္ဗ်ားတုိ႔ကုိ ေျပာႏုိင္တာကေတာ့ - သမၼတ Donald Trump နဲ႔ ရုရွား ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးတုိ႔ ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးၾကစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြဟာ ပုံမွန္ လုပ္ရုိး လုပ္စဥ္ထက္ မပုိဘူးဆုိတာနဲ႔ ဒါဟာလည္း သမၼတအေနနဲ႔ တျခား ဘယ္ႏုိင္ငံက ေခါင္းေဆာင္နဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ေတြ႔ဆုံတဲ့အခါ ေျပာၾကားေလ့ရွိတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။”

ရုရွားႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးအျပင္၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဆုိင္ရာ ရုရွားသံအမတ္ႀကီး Sergey Kislyak တုိ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ သီတင္းပတ္အတြင္း သမၼတ အိမ္ျဖဴေတာ္မွာ ေတြ႔ဆုံၾကစဥ္က Laptop ကြန္ျပဴတာေတြထဲမွာ ဗုံးထည့္ၿပီး ေလယာဥ္ေတြေပၚ IS အစၥလာမၼစ္ စစ္ေသြးႂကြအဖြဲ႔က လွ်ဳိ႕၀ွက္ခုိးသယ္ဖုိ႔ ႀကံစည္ေနတယ္ဆုိတဲ့ အစီအစဥ္ကုိ သမၼတ Trump က ေျပာျပခဲ့တယ္ဆုိၿပီး The Washington Post သတင္းစာမွာ ေရးသားထားတဲ့ ကိစၥဟာ မမွန္ကန္ေၾကာင္း McMaster က ျငင္းဆုိလုိက္ပါတယ္။

သမၼတ Trump နဲ႔ ရုရွားႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Sergey Lavrov ၊ ရုရွားသံအမတ္ႀကီး Sergey Kislyak တုိ႔ ၃ ဦးဟာ အိမ္ျဖဴေတာ္ Oval ရုံးခန္းထဲမွာ တံခါးပိတ္ ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာပါ။

ဒီအေတာအတြင္းရာထူးက ဖယ္ရွားခံလုိက္ရတဲ့ အမ်ဳိးသားလုံၿခံဳေရး အႀကံေပးေဟာင္း Michael Flynn နဲ႔ ရုရွားနုိင္ငံအၾကား ဆက္ႏြယ္မႈ ရွိမရွိ စုံစမ္း စစ္ေဆးေနတဲ့ကိစၥကုိ ရပ္တန္႔ေပးဖုိ႔ မၾကာေသးခင္က ရာထူးကေန ဖယ္ရွားခံလုိက္ရတဲ့ FBI ျပည္ေထာင္စု စုံစမ္း စစ္ေဆးေရးဗ်ဴရုိ အႀကီးအကဲ James Comey ကုိ သမၼတ Trump က ေတာင္းဆုိခဲ့ေၾကာင္း The New York Times သတင္းစာမွာ ဦးစြာ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ေနာက္ပုိင္းမွာ The Washington Post သတင္းစာကလည္း အတည္ျပဳ ေရးသားပါတယ္။ သမၼတ အေနနဲ႔ အဲဒီလုိ ေတာင္းဆုိခဲ့တယ္ဆုိတဲ့ကိစၥဟာ မမွန္ကန္ေၾကာင္း သမၼတ အိမ္ျဖဴေတာ္က အဲဒီ သတင္း ထြက္လာၿပီး မၾကာခင္မွာဘဲ ျငင္းဆုိခဲ့ပါတယ္။