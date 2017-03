လုပ္ငန္းခြင္ေရာက္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားက႑့ ျမင့္တင္ဖို႔လိုအပ္

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြ လုပ္ငန္းခြင္ထဲ ပိုၿပီးေရာက္ရွိလာဖို႔နဲ႕ စီးပြားေရး အလုပ္အကိုင္ေတြဖန္တီးေပးေရး အစိုးရဘက္က ထိထိေရာက္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္ေနေၾကာင္း အမ်ဳိးသမီးလုပ္ငန္းရွင္ေတြက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

မ်က္ေမွာက္နဲ႔ အနာဂတ္ အမ်ဳိးသမီးထု စြမ္းအားျမွင့္တင္ဖို႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ရက္သတၱပတ္အျဖစ္ မတ္လ (၆)ရက္ေန႔ကေန (၁၂)ရက္ထိ သတ္မွတ္ၿပီး အမ်ဳိးသမီးေရးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈေတြ ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ မတ္လ (၈)ရက္ေန႔ ႏိုင္ငံတကာအမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား အေျခအေန တိုးတက္ေရး သတိျပဳပါ၀င္လာေစတဲ့ လွဳံေဆာ္မႈျဖစ္တယ္လို႔လည္းစီစဥ္သူေတြက ေျပာပါတယ္။ မအင္ၾကင္းႏိုင္က စုစည္းတင္ျပမွာပါ။

ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနနဲ႔ လက္ရွိ အေျခအေနေတြထက္ ပိုၿပီးတိုးတက္လာဖို႔၊ အခြင့္အေရး ေတြရလာဖို႔ အခုလို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ရက္သတၱပတ္ အျဖစ္စီစဥ္က်င္းပ ရတာျဖစ္တယ္လို႔ ကေမၻာဇ ဘဏ္ရဲ႕ အႀကီးအကဲတဦးျဖစ္သူ မယုေ၀ေမာ္က မတ္လ (၃)ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ က်င္းပတဲ့ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား ရက္သတၱပတ္ႏွင့္ ျပည္သူအားလံုး ပါဝင္ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ' အဖြင့္ ဖိုရမ္ အၿပီးမွာ သတင္းေထာက္ေတြကို အခုလို ေျပာသြားပါတယ္။

“က်မတို႔ အခြင့္အေရးကေတာ့ ရပါတယ္။ ဒီအခြင့္အေရးထက္ ပိုၿပီးေကာင္းမြန္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြ ပိုၿပီးရရွိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဘာလဲဆိုေတာ့ decision making position ေတြမွာလည္း ရွိေနဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါမွလည္း အမ်ဳိးသမီးေတြကို အားေပးတဲ့ ေပၚလစီေတြကို က်မတို႔ ခ်မွတ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လည္း ဒီလို ဖိုရမ္ေတြလုပ္ၿပီးေတာ့ workshop ေတြက်င္းပတယ္။ အဲဒါမွလည္း awareness ေပါ့။ သိရွိႏိုင္မယ္။ အသိေတြပြင့္လာမယ္။ နည္းလမ္းေတြသိလာမယ္။ အျခား ကုမၸဏီ၊ အျခားႏိုင္ငံေတြက ဘာေတြလုပ္ေနလဲဆိုတာ က်မတို႔ သင္ၾကားလို႔ရမယ္။ ဒါမွ က်မတို႔ အခုရရွိတဲ့အခြင့္အေရးေတြထက္ အမ်ားႀကီးရရွိလာေအာင္ ႀကိဳးစားမွာျဖစ္ပါတယ္။”

အမ်ဳိးသမီးေတြ လုပ္ငန္းခြင္ထဲ ပိုၿပီးေရာက္ရွိလာဖို႔နဲ႕ စီးပြားေရး အလုပ္အကိုင္ေတြဖန္တီးေပးဖို႔ဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စီးပြားေရးဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔နဲ႕ ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းေတြျဖစ္လာေအာင္ အစိုးရအေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ စေနေန႔က က်င္းပခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စြန္႔ဦးတီထြင္သူအမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အားေပးျမွင့္တင္ႏုိင္ေရးဆိုင္ရာဖိုရမ္ ကိုတက္ေရာက္လာတဲ့ City Mart ကုမၸဏီအႀကီးအကဲ ေဒၚ၀င္း၀င္းတင္က ေျပာပါတယ္။

“အမ်ဳိးသမီးေတြ လုပ္ငန္းခြင္ထဲ ပိုၿပီးေရာက္လာဖို႔ စီးပြားေရးေတြ လုပ္ႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ က်မတို႔အေနနဲ႔ စီးပြားေရး ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းကို ဒီထက္ပိုၿပီးျဖစ္ႏိုင္ဖို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ဘက္က စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပး လိုပါတယ္။ စီးပြားေရးပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းရွိမွ စီးပြားေရးလုပ္မယ့္သူေတြ အတြက္လည္း စီးပြားေရးေတြ လုပ္လာႏိုင္မယ္။ အမ်ဳိးသမီးေတြအတြက္လည္း အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလန္း ပိုရလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယပိုင္းအေနနဲ႔ဆိုရင္ ပညာေရးသည္ အမ်ဳိးသမီးေတြကို ျမွင့္တင္ေပးတဲ့အခါမွာ အေကာင္းဆံုးလက္နက္တခုျဖစ္တယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ တတိယအခ်က္ကေတာ့ အမ်ဳိးသမီးေတြ လုပ္ငန္းခြင္ကို ေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ အမ်ဳိးသမီးေတြ အမ်ားစု က ေခါင္းေဆာင္မႈပိုင္း ေနရာမွာ ပါ၀င္မႈေတြ အားနည္းေနေသးတာ ကို ေတြ႕ရပါတယ္။ အမ်ဳိးသားေတြနဲ႔ တန္းတူေပး ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ပိုၿပီးတြန္းအားေပးမႈေတြျပဳလုပ္ခ်င္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးေတြဘက္ကလည္း အဲလို ေပးလာတဲ့အခါမွာ ယူဖို႔အတြက္လည္း တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။”

ဒီႏွစ္ ႏိုင္ငံတကာအမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔ ေဆာင္ပုဒ္ကလည္း ေျပာင္းလဲေနတဲ့ ကမာၻ႔လုပ္ငန္းခြင္မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ့ က႑ကို ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္ မွာ အမ်ိဳးသားေတြနဲ႔ တန္းတူရင္ေဘာင္တန္း ေစဖို႔ “Women in the Changing World of Work: Planet 50-50 by 2030” ဆိုၿပီး ကုလသမဂၢက ျပဌာန္းထားပါတယ္။

ေျပာင္းလဲေနတဲ့ ကမၻာ့လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနဟာ အမ်ဳိးသမီးထုအေပၚမွာ သိသိသာသာ ဂယက္ရိုက္ခတ္ေနပါတယ္။ Globalization ကမၻာ့ရြာႀကီးျဖစ္လာၿပီး နည္းပညာနဲ႔ ဒစ္ဂ်စ္တယ္လ္ တီထြင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ၊ အခြင့္အလမ္းေတြလည္း ရွိလာတယ္ဆိုေပမယ့္ အျခားတဘက္မွာ တရားမ၀င္ အလုပ္သမားအျဖစ္ လုပ္ကုိင္မႈႏွဳန္း ျမင့္မားလာတာ၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းနဲ႔ ၀င္ေငြ မတည္ၿမဲတာ၊ ဘ႑ာေရးနဲ႔ ကုန္သြယ္ေရး မူ၀ါဒအသစ္ေတြနဲ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈေတြ စတဲ့ အေျခအေနေတြကိုလည္း ရင္ဆိုင္ေနၾကရပါတယ္။ ဒီလိုအခက္အခဲေတြကို ပိုၿပီး ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အမ်ဳိးသမီးထုအတြက္ သူတို႔ရဲ႕ စီးပြားေရး စြမ္းေဆာင္မႈျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ဖို႔မျဖစ္မေန ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္တယ္လို႔ ကုလသမဂၢက ေျပာပါတယ္။

လက္ရွိ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အသီးသီးမွာ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အေျခအေနေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္လည္း ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ ဒီကေန႔မနက္ပိုင္းမွာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမွာျဖစ္ပါတယ္။ နံနက္ (၈)နာရီ (၄၅)မိနစ္ မွာစတင္မယ့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပဲြကို ျမန္မာ့ရုပ္သံ၊ ေရဒီယိုတို႔ အျပင္ သမၼတရံုးနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရံုး Facebook ေတြကေန လည္း တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ရက္သတၱပတ္ လွဳပ္ရွားမႈကို NLD အစိုးရနဲ႔အတူ ကေမၻာဇ အုပ္စုက ပူးေပါင္းစီစဥ္တာျဖစ္ပါတယ္။ မတ္လ (၆- ၈) ရက္ေန႔ထိ ပညာေပးမွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္ အစီ အစဥ္မ်ား၊ ေဆြးေႏြးေဟာေျပာပြဲ မ်ား၊ အားကစားစြမ္းရည္ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈေတြအျပင္၊ အမ်ဳိးသမီး စာေရးဆရာမေတြနဲ႔ အမ်ဳိးသမီးေရး ဆိုင္ရာ စာအုပ္ပဲြေတြ၊ ေဟာေျပာပဲြေတြကို က်င္းပမွာျဖစ္ပါတယ္။