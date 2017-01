ကုလကုိယ္စားလွယ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ လူ႔အခြင့္အေရးေဆြးေႏြး

ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္ Ms.Yanghee Leeဟာ ဒီကေန႔မွာ အရပ္ဖက္လူ႔အဖဲြ႔အစည္းေတြ၊ သတင္းမီဒီယာ ေကာင္စီနဲ႔ ေရွ႔ေနတို႔နဲ႔ ရန္ကုန္ျမိဳ႔မွာ ေတြ႔ဆံုခဲ႔ပါတယ္။ အရပ္ဖက္လူ႔အဖဲြ႔အစည္းေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုစဥ္အတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကိစၥ အက်ဥ္းေထာင္ေတြအေရး ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကတယ္လို႔ လူ႔အခြင့္အေရး လုပ္ရွားသူ တစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။ အျပည့္အစံုကိုေတာ့ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားတဲ႔ ဗီြအိုေအျမန္မာပိုင္း သတင္းေထာက္ ကိုထက္ေအာင္က တင္ျပေပးမွာပါ။

ျမန္မာႏုိင္ငံကို ၅ ၾကိမ္ေျမာက္ လာေရာက္ေလ့လာတဲ႔ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးအထူးကိုယ္စားလွယ္ Ms.Yanghee ဟာ သူ႔ရဲ႔ ၃ ရက္တာ ရခိုင္ခရီးစဥ္ေနာက္ပိုင္း ဒီကေန႔မွာ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းေတြ နဲ႔ ေတြ႔ဆံုခဲ႔ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေရွ႔ေနတစ္ခ်ိဳ႔နဲ႔ေကာ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ နဲ႔ပါ ေတြ႔ဆံုခဲ႔တယ္လို႔ ကုလသမဂၢ ျမန္မာႏုိင္ငံရံုးခဲြ ေျပာခြင့္ရ ပုဂိၢဳလ္က ေျပာပါတယ္။ ၃ နာရီေက်ာ္ၾကာ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းေတြ နဲ႔ ေတြ႔ဆံုစဥ္အတြင္းေဆြးေႏြးခဲ႔တဲ႔အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ လူ႔အခြင့္အေရး တတ္ၾကြလုပ္ရွားသူတစ္ဦးလည္းျဖစ္ Equality Myanmar ရဲ႔ ဒါရိုက္တာလည္းျဖစ္တဲ႔ ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းက ေျပာပါတယ္။

“အဓိကေတာ့ က်ေနာ္တို႔နဲ႔ ၃ နာရီေက်ာ္ေတြ႔တဲ့အထဲမွာ အေၾကာင္းအရာ ၆ ခုကို အဓိကထား ေဆြးေႏြးသြားတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ တရားဥပေဒဆိုင္ရာ၊ တရားစီရင္မႈဆိုင္ ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အေၾကာင္းေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအေၾကာင္းေတြ၊ ေနာက္အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ ကေလးအပါအ၀င္ လူနည္းစုေတြရဲ႕အေၾကာင္းေတြ၊ ၿပီးရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၊ ေနာက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ကိစၥ ေနာက္တခုကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး စံခ်ိန္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုၿပီးေတာ့ ၆ ခု ကိုအဓိကထားေဆြးေႏြးပါတယ္။ လက္ရွိအေျခအေနမွာ ဘာေတြျဖစ္ေနသလဲ၊ ဘယ္လိုမ်ိဳးတိုးတက္မႈေတြရွိသလဲ၊ ဘယ္ေနရာေတြမွာေတာ့ ေနာက္ထပ္ ထပ္ၿပီးေတာ့ စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲေတြရွိသလဲဆိုတာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာျပပါတယ္ခင္ဗ်။”

ဒါ့အျပင္ Ms.Yanghee Lee မၾကာေသးမွီက သြားေရာက္ခဲ႔တဲ႔ ရခိုင္ခရီးစဥ္အတြင္း တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ေနရာေတြကို သြားခြင့္မရဘူးဆိုတာကို ေျပာဆို ခဲ႔တဲ႔အေၾကာင္း ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းက ေျပာပါတယ္။

“ရခိုင္ျပည္နယ္မွာလည္း တခ်ိဳ႕ေသာေနရာေတြ သြားလို႔မရဘူးလို႔ေျပာပါတယ္။ ဒါကေတာ့ သူ႔လက္ရွိခရီးစဥ္ပါ ၊ သြားလို႔ရသည့္တိုင္ေအာင္ အဲဒီေရာက္ေတာ့မွ နယ္ေျမလံုၿခံဳေရးေၾကာင့္သြားလို႔ မရဘူးဆိုတာ ေတြ႔ရတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးက တကယ့္ကို အေ၇းႀကီးတဲ့ ကိစၥျဖစ္သလို ရခုိင္ျပည္နယ္လိုပဲ က်ေနာ္တို႔ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းေတြမွာလည္း လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အျခားဂရုစိုက္လုပ္ရမယ့္အရာေတြရွိတယ္၊ ရခိုင္အေရးကဲ့သို႔ တျခား အေရးႀကီးေသာလူ႔အခြင့္အေရးအေၾကာင္းအရာေတြ ျမန္မာျပည္မွာ ရွိတယ္ဆိုတာ ေျပာသြားတာကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ သတိျပဳမိပါတယ္။”

ကုလအထူးကိုယ္စားလွယ္ဟာ ခရီးစဥ္မစခင္ကတည္းက ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္းက လိုင္ဇာနဲ႔ ဖားကန္႔ေဒသေတြကို သြားေရာက္ေလ့လာဖို႔ စီစဥ္ခဲ႔ေပမယ့္လို႔ လံုျခံဳေရး အေျခအေနေၾကာင့္ အစိုးရက ခြင့္မျပဳခဲ႔ပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္လည္း သူ႔ခရီးစဥ္မွာ အစိုးရရဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မရွိခဲ႔ဘူးလို႔လည္း ေျပာဆိုခဲ႔ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ Ms.Yanghee Lee အေနနဲ႔ ဒီတစ္ေခါက္ ခရီးစဥ္အတြင္း အင္းစိန္ေထာင္ ဘူးသီးေတာင္ေထာင္ ၊ စစ္ေတြေထာင္နဲ႔ ဇင္းက်ိဳက္ အလုပ္စခန္းတို႔ကို သြားေလ့လာခဲ႔သလို အရပ္ဖက္လူ႔အဖဲြ႔အစည္းေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုစဥ္မွာလည္း အက်ဥ္းေထာင္ေတြတြင္း အေျခအေနနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနတုိ႔ကို ေမးျမန္းခဲ႔တယ္လို႔ ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းက ေျပာပါတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္ဟာ ဒီကေန႔ ေန႔လည္ပိုင္း မွာ ေရွ႔ေနေတြနဲ႔ ေတြ႔ခဲ႔သလို သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔လည္း ေတြ႔ဆံုခဲ႔တာပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္မႈအေျခအေန၊ လြတ္လပ္စြာ သြားေရာက္သတင္းယူပိုင္ခြင့္ ေရးသားခြင့္ ကိစၥရပ္ေတြနဲ႔ပတ္သတ္လုိ႔ ေဆြးေႏြးခဲ႔တယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ အတြင္းေရးမႈး ဦးသီဟေစာက ေျပာပါတယ္။

“အဓိကေဆြးေႏြးတာကေတာ့ ဒီမွာရွိတဲ့ Freedom of Press နဲ႔ Freedom of Expression အေျခအေနေတြဘယ္လိုရွိသလဲ။ ေနာက္ သတင္းေလာကမွာရွိတဲ့ အခက္အခဲေတြ ၾကံဳေနရတယ္၊ သူကလည္း ျဖစ္ေနတဲ့ အခက္အခဲေတြသူသိတယ္ ရခိုင္case ေရာ မံုရြာက case ေရာ သူၾကားထားတာရွိတယ္ အဲဒါကို အဓိကေမးတယ္။ ေနာက္ Freedom of Expression on Press ရယ္ သတင္းသမားရဲ႕ သတင္းရယူခြင့္ ေပါ့ေနာ္ အဲဒါေတြကို ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။”

ဒါ့အျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း သတင္းသမားေတြ လြတ္လပ္စြာ သြားေရာက္ သတင္းယူဖို႔ ကိစၥရပ္ေတြကိုလည္း ေျပာဆိုခဲ႔သလို သတင္းသမားတစ္ခ်ိဳ႔ အသတ္ခံခဲ႔ရတဲ႔ အေျခအေနနဲ႔ ပတ္သတ္လို႔လည္း ေဆြးေႏြးခဲ႔တယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ Ms.Yanghee Lee အေနနဲ႔ မနက္ျဖန္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႔ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔လည္း ေနျပည္ေတာ္မွာ ေတြ႔ဆံုဖို႔ရွိသလို ဒုတိယ သမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ဦးေဆာင္တဲ႔ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ေမာင္ေတာေဒသ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္နဲ႔လည္း ေတြ႔ဆံုဖို႔ ရွိတာပါ။ျမန္မာႏုိင္ငံကို ၁၂ ရက္တာ လာေရာက္ေလ့လာတဲ႔ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္ဟာ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရန္ကုန္နဲ႔ ေနျပည္ေတာ္ တို႔ကိုသြားေရာက္မွာျဖစ္ျပီး လာမယ့္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔က်ရင္ေတာ့ ရန္ကုန္ျမိဳ႔မွာ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတစ္ရပ္ က်င္းပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။