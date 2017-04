ျပင္သစ္တိုက္ခိုက္မႈ ႀကံရာပါတဦး ဘယ္လဂ်ီယံမွာ အဖမ္းခံ

ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ ပါရီၿမိဳ႕ေတာ္က အထင္ကရ Champs-Elysees လမ္းမႀကီးေပၚမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ၿပီး အလုိရွိေနတဲ့ ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏုိင္ငံသား တဦးဟာ Antwerp ၿမိဳ႕မွာ လာေရာက္ အဖမ္းခံခဲ့ေၾကာင္း အာဏာပုိင္ေတြက ေျပာပါတယ္။ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈမွာ နံပတ္တစ္ အလုိရွိေနသူအျဖစ္ အင္တာနက္လူမႈကြန္ယက္ေတြမွာ ေတြ႔ခဲ့ၿပီးေနာက္ မေန႔ေႏွာင္းပုိင္းမွာ လာအဖမ္းခံခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္း ဘယ္လ္ဂ်ီယံ တရားလုိေရွ႕ေန႐ုံးက ေျပာဆုိခဲ့တာပါ။ သံသယရွိသူနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ၊ တုိက္ခုိက္မႈနဲ႔ ဆက္ႏြယ္တဲ့ ေနာက္ထပ္ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကုိေတာ့ မသိရေသးပါဘူး။

IS စစ္ေသြးၾကြ အဖဲြ႔ကေတာ့ တုိက္ခုိက္မႈဟာ သူတုိ႔လက္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး၊ IS အဖဲြ႔၀င္ တုိက္ခုိက္ေရးသမားတဦးျဖစ္တဲ့ ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏုိင္ငံက Abu Yussef ဆုိသူျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။ ပါရီၿမိဳ႕ေတာ္ ရဲတပ္ဖဲြ႔ကေတာ့ ေသနတ္သမား ဘယ္သူဆုိတာ သိရွိထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ေပမဲ့ ဘယ္သူဘယ္၀ါ ဆုိတာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိျခင္း မရွိသလုိ၊ IS အဖဲြ႔၀င္ ဟုတ္-မဟုတ္ ဆုိတာကုိလည္း ေျပာဆုိတာမ်ဳိး မရွိပါဘူး။ ေသနတ္သမားရဲ႕ မိသားစု၀င္ ၃ ဦးကုိေတာ့ ရဲတပ္ဖဲြ႔က ဖမ္းဆီး စစ္ေဆးေနပါတယ္။

ဖက္ရွင္ပစၥည္းဆုိင္ေတြ၊ စားေသာက္ဆုိင္ေတြေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ခံေတြနဲ႔ ကမာၻလွည့္ ခရီးသြားေတြၾကား ေရပမ္းစားတဲ့ Champs-Elysees လမ္းမႀကီး ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ မေန႔တုန္းက ပိတ္ထားခဲ့ရေပမဲ့ ဒီကေန႔မွာေတာ့ အေျခအေနဟာ ပုံမွန္အတုိင္း လည္ပတ္စျပဳေနပါၿပီ။

မေန႔တုန္းကျဖစ္ခဲ့တဲ့ ပစ္ခတ္မႈနဲ႔၊ ရဲတပ္ဖဲြ႔က ႀကိဳတင္ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့တဲ့ Marseilles ၿမိဳ႕က တုိက္ခုိက္ဖုိ႔ ႀကံစည္မႈေတြဟာ၊ မၾကာခင္က်င္းပမယ့္ သမၼတ ေရြးေကာက္ပဲြကုိ ထိခုိက္ေအာင္လုပ္ဖုိ႔ အစၥလာမ္အစြန္းေရာက္ေတြရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းမႈ တစိတ္တပုိင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပင္သစ္အစုိးရ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိေတြက ေျပာဆုိလုိက္ၾကပါတယ္။ မဲေပးတဲ့ေန႔မွာ တုိက္ခုိက္တာမ်ဳိး အပါအ၀င္ အၾကမ္းဖက္၀ါဒီေတြက ေနာက္ထပ္ တုိက္ခုိက္ဖုိ႔ စီစဥ္ေနတာေတြ ရွိႏုိင္တယ္လုိ႔လည္း စုိးရိမ္ေနၾကပါတယ္။

IS စစ္ေသြးၾကြအဖဲြ႔က သူတုိ႔ အဖဲြ႔၀င္ တုိက္ခုိက္ေရးသမားတဦးျဖစ္တဲ့ ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏုိင္ငံက Abu Yussef ဆုိသူျဖစ္ေၾကာင္း ခ်က္ျခင္းလုိလုိ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ ေသနတ္သမားဟာ Champs-Elysees လမ္းေပၚမွာ ရပ္ထားတဲ့ ရဲကားကုိ ပစ္ခတ္ခဲ့ရာက၊ ရဲတပ္ဖဲြ႔၀င္ ၃ ဦးနဲ႔ ကမာၻလွည့္ခရီးသြား တဦးကုိ ထိမွန္ခဲ့တာပါ။ AK-47 ေမာင္းျပန္ေသနတ္နဲ႔ ပစ္ခတ္ခဲ့တဲ့ ေသနတ္သမားကုိေတာ့ ထြက္ေျပးဖုိ႔ ႀကိဳးစားစဥ္မွာ အေသပစ္ခတ္ ဖမ္းဆီးခဲ့ပါတယ္။ တုိက္ခုိက္မႈအတြင္း ရဲတပ္ဖဲြ႔၀င္ တဦးကေတာ့ ပဲြခ်င္းၿပီး ေသဆုံးခဲ့တာပါ။

မီးပြိဳင့္မွာရပ္ထားတဲ့ ရဲကားထဲမွာ ရွိေနစဥ္ ရဲတပ္ဖဲြ႔၀င္ အပစ္ခံခဲ့ရတာလုိ႔လည္း မ်က္ျမင္ေတြ႔သူေတြက ေျပာပါတယ္။ ဒီေနာက္မွာေတာ့ ေနာက္ထပ္ ကားတစင္းကုိ ေသနတ္သမားက ထပ္မံပစ္ခတ္ခဲ့တာပါ။ တုိက္ခုိက္မႈမွာ တေယာက္ထက္မနည္း ပါ၀င္ႏုိင္တယ္လုိ႔လည္း ျပင္သစ္ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ေျပာခြင့္ရသူက ေျပာဆုိခဲ့သလုိ၊ ရဲေတြကုိ ပစ္မွတ္ထား တုိက္ခုိက္ခဲ့တာ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း အတည္ျပဳေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။