ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျဗိတိန္ဘုရင္မၾကီးနဲ႔ေတြ႔ဆံု

ဥေရာပသံုးႏုိင္ငံ ခရီးထြက္ေနတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ သူ႔ရဲ႕ ခရီးစဥ္ေနာက္ဆံုး ခရီးတေထာက္အျဖစ္ ျဗိတိန္ႏုိင္ငံကို ေရာက္ရွိေနျပီး ဒီကေန႔ ျဗိတိန္ဘုရင္မၾကီး၊ အိမ္ေရွ႕မင္းသားတို႔နဲ႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့သလို၊ ျဗိတိန္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Borris Johnson နဲ႔လည္း ညေနပိုင္းမွာ ေတြ႔ဆံုဖို႔ ရွိပါတယ္။ သီတင္းတပတ္နီးပါးၾကာ ျဗိတိန္ ခရီးစဥ္အတြင္းမွာေတာ့ ျဗိတိန္လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အစိုးရပိုင္းက တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုမယ့္အျပင္ လန္ဒန္ေရာက္ ျမန္မာမိသားစုေတြနဲ႔လည္း ေတြ႔ဆံုမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ လန္ဒန္ခရီးစဥ္နဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ စံုစမ္း ေမးျမန္း ထားတဲ့ မခင္ျဖဴေထြးက တင္ျပထားပါတယ္။။

မေန႔ ၾကာသပေတးေန႔က ျဗိတိန္ႏုိင္ငံ လန္ဒန္ျမိဳ႕ကို ေရာက္ရွိလာတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ဒီကေန႔မွာ ျဗိတိန္ဘုရင္မၾကီး အယ္လိဇဘက္သ္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့သလို၊ အိမ္ေရွ႕မင္းသား ခ်ားလ္စ္နဲ႔လည္း သီးျခား ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္။ ညေနပိုင္းမွာေတာ့ ျဗိတိန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး Borris Johnson နဲ႔ ေတြ႔ဆံုမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတြ႔ဆံုမႈအတြင္းမွာေတာ့ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား ကုန္သြယ္ေရးနဲ႔ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ ကိစၥေတြ အဓိကထား ေဆြးေႏြးႏုိင္ဖြယ္ ရွိတယ္လို႔ ျဗိတိန္အေျခစိုက္ ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔ Burma Campaign UK ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Mark Farmaner က ေျပာပါတယ္။

“စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ကိစၥေတြ အဓိကေဆြးေႏြးႏုိင္ဖြယ္ရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ စြမ္းအင္နဲ႔ အေျခခံအေဆာက္အအံု ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ကိစၥေတြမွာ NLD အစိုးရရဲ႕ အသံုးစရိတ္ဘတ္ဂ်က္ လ်ာထားမႈေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ပါ။ NLD အစိုးရအေနနဲ႔ ပညာေရးနဲ႔ က်န္းမာေရး အသံုးစရိတ္ထက္လမ္း၊ တံတားသစ္ေတြ၊ အေျခခံအေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္မႈေတြကို ဦးစားေပးထားသလို၊ ျဗိတိန္အစိုးရ အေနနဲ႔ကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ အၾကံေပး ပူးေပါင္းပါ၀င္တာေတြ ရွိေနေတာ့ - ဒီလိုစီမံကိန္းေတြ လုပ္ငန္းေတြမွာ ျဗတိန္ကုမၸဏီေတြ ဘယ္လိုေနရာကေန ပါ၀င္ႏုိင္မလဲဆုိတာေတြ ေဆြးေႏြးႏုိင္ပါတယ္။”

ျဗိတိန္အစိုးရက ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေပးေနတဲ့ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ ကိစၥေတြနဲ႔ ျမန္မာနိုင္ငံျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ေတာ့ ေဆြးေႏြးႏုိင္ဖြယ္ရွိသလို၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ စိုးရိမ္ခ်က္တခ်ိဳ႕နဲ႔ပတ္သက္လို႔လည္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Johnson ေဆြးေႏြးႏုိင္ဖြယ္ ရွိတယ္လို႔ Mark Farmaner က ေျပာပါတယ္။

“ကုလသမဂၢ ဦးေဆာင္တဲ့ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းသြားဖို႔ ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီမွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ခဲ့ၾကျပီး ျမန္မာအစိုးရအေနနဲ႔ ဒီအေပၚမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ တိုက္တြန္းရာမွာ ျဗိတိန္ႏုိင္ငံလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ျပီးေတာ့လည္း ၀န္ႀကီး Borris Johnson ေဆြးေႏြးႏုိင္ပါတယ္။”

အခုခရီးစဥ္အတြင္း ျဗိတိန္လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အစိုးရပိုင္းက တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြ႔ဆံုဦးမွာပါ။ ဒီလ ၈ ရက္ တနလၤာေန႔ က်ရင္ေတာ့ လန္ဒန္ျမိဳ႕ေတာ္ရဲ႕ အထင္ကရ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆု တခုျဖစ္တဲ့ Freedom of the City of London ဆုကို ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ လက္ခံရယူမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ျပန္လည္ မထြက္ခြာခင္ ဒီလ ၉ ရက္ေန႔မွာေတာ့ လန္ဒန္ ျမန္မာသံ႐ံုး မိသားစုေတြ၊ အဂၤလန္ေရာက္ ျမန္မာမိသားစုေတြနဲ႔လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြ႔ဆံုဖို႔ရွိတဲ့အေၾကာင္း လန္ဒန္ ျမန္မာသံ႐ံုး တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္တဦးျဖစ္တဲ့ ဦးသန္းထြန္းေအာင္က ေျပာပါတယ္။

ဒီေတြ႔ဆံုမယ့္ အစီအစဥ္နဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ျဗိတိန္ေရာက္ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းေတြအၾကား ေ၀ဖန္မႈေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ ျမန္မာသံ႐ံုးနဲ႔ နီးစပ္ရာ ပုဂၢိဳလ္ေတြသာ ဖိတ္ၾကားခံရျပီး တခ်ိန္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသူေတြ၊ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြကိုေတာ့ ေဘးဖယ္ထားတယ္ဆုိျပီး ေ၀ဖန္ေနၾကတာပါ ၀ါရင့္သံတမန္ေဟာင္းတဦးျဖစ္တဲ့ ဦးခင္ေမာင္ၾကည္က အခုလို ေျပာပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အခုခရီးစဥ္မွာ အရင္ခရီးစဥ္ေတြတုန္းကလို သူ႔ကို ေသာင္းေသာင္းဖ်ဖ် ၾကိဳဆိုခဲ့ၾကသူေတြ နည္းသြားတာ ေတြ႔ရသလုိ၊ သူ႔ကို ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပဖို႔ စီစဥ္ေနသူေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ ဒီတေခါက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ျဗိတိန္ခရီးစဥ္ဟာ ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အျဖစ္နဲ႔ ဒုတိယအၾကိမ္ လာေရာက္တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီျဗိတိန္ခရီးစဥ္အတိုင္ခင္ အီတလီႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္အတြင္းမွာေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ အီတလီဝန္ႀကီးခ်ဴပ္၊ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး၊ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးတို႔နဲ႔ သီးျခားစီ ေတ႔ြဆံုခဲ့တဲ့အျပင္၊ အီတလီ အထက္လႊတ္ေတာ္မွာလည္း မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဥေရာပခရီးစဥ္ ပထမတေထာက္ျဖစ္တဲ့ ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္အတြင္းမွာေတာ့ အီးယူ ဥေရာပသမဂၢရဲ႕ ႏုိင္ငံျခားမူ၀ါဒေရးရာ အႀကီးအကဲ Federica Mogherini ၊ ဥေရာပေကာင္စီဥကၠ႒ Donald Tusk အပါအ၀င္ အီးယူ တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ေတြ႔ဆံုခဲ့သလုိ၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယံဘုရင္ Philippe နဲ႔လည္း သီးျခား ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္။