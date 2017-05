လန္ဒန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ဆုေပးပဲြႏွင့္ ဆႏၵျပကန္႔ကြက္မႈ

လန္ဒန္ၿမိဳ႕မွာေရာက္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို Freedom of the City ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆု ခ်ီးျမွင့္တဲ့ ဒီကေန႔မွာပဲ ေဒၚစုကို ဆန္႔က်င္တဲ့ ဆႏၵျပပြဲေတြ လုပ္ခဲ့ၾကသလို၊ ေထာက္ခံတဲ့ Online လႈပ္႐ွားမႈေတြလည္း လုပ္ခဲ့ၾကၿပီး လန္ဒန္ေရာက္ ျမန္မာနိုင္ငံသားေတြၾကားမွာ အကြဲကြဲအျပားျပားျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္။ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားတဲ့ ကိုဉာဏ္ဝင္းေအာင္က စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။

ၿဗိတိန္ႏို္င္ငံ လန္ဒန္ၿမဳိ႕မွာေရာက္ေနတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လန္ဒန္ၿမဳိ႕ေတာ္ဝန္နဲ႔ ၿမဳိ႕ေတာ္ေကာင္စီက Freedom of the City ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆုကို ဒီကေန႔ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ မြန္းလြဲပိုင္းမွာ ခ်ီးျမွင့္ခဲ့တာပါ။ ၁၃ ရာစုႏွစ္ ကတည္းက အစဥ္အဆက္ ခ်ီးျမွင့္လာခဲ့တဲ့ အဲဒီဆုကို လန္ဒန္ Guildhall ခမ္းမမွာ ခ်ီးျမွင့္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီဆုေပးပြဲ အခမ္းအနားနဲ႔ မလွမ္းမကမ္းမွာပဲ ၿဗိတိန္ေရာက္ ႐ိုဟင္ဂ်ာအေရးလႈပ္႐ွားသူေတြနဲ႔ ကခ်င္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြက သြားေရာက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။

“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ျမန္မာျပည္လြတ္ေျမာက္ဖို႔ က်ေန္ာတို႔ အမ်ိဳးမ်ိဳးႀကိဳးစားခဲ့တယ္။ ဒီကေန႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အာဏာရလာတဲ့အခ်ိန္မွာ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုေတြကို သစၥာေဖာက္တယ္။ စစ္တပ္နဲ႔ ရင္ၾကားေစ့ေရးဆိုတဲ့ မေအာင္ျမင္တဲ့ လုပ္ရပ္ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး တိုင္းရင္းသားေတြကို လစ္လ်ဴရႈ႕ခဲ့တယ္။ ဘာသာျခားေတြကို လစ္လ်ဴရႈ ခဲ့တယ္။ မေန႔တေန႔ကပဲ သာေကတမွာ ဗလီ ၂ ခု ပိတ္ခံရတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႔မွာရွိတဲ့ မြတ္စလင္ေတြ ၀တ္ျပဳဖို႔ ဗလီေတြ အပိတ္ခံရတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လူလိမ္ ျဖစ္တယ္။ Suu Kyi is Liar … “

ဆႏၵျပသူေတြဟာ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ရုိဟင္ဂ်ာ မြတ္ဆလင္ေတြအေပၚ ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ျခယ္ ခံေနရတဲ့ ကိစၥကို ေဝဖန္ေထာက္ျပ ခဲ့ၾကသလို၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံေနတဲ့ ကိစၥ ႏုိင္ငံတကာ စုံစမ္းေရးအဖြဲ႔ေတြ ဝင္ေရာက္ စစ္ေဆးခြင့္ေပးဖုိ႔ ကိုလည္း ေတာင္းဆုိ ခဲ့တာပါ။

လန္ဒန္အေျခစိုက္ ကခ်င္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း KCUK ကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ကခ်င္ေတြကို ကိုယ္စားမျပဳေၾကာင္းနဲ႔ ကခ်င္လူထု အက်ဳိးစီးပြားကို ဆန္႔က်င္မယ့္ ၿဗိတိန္ရဲ႕ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ မႈေတြ၊ ျမန္မာစစ္တပ္ကို ေထာက္ခံမႈေပးမယ့္ ၿဗိတိန္ဘုရင့္ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ဘယ္လို အေထာက္အပံ့မ်ဳိးကိုမွ လက္မခံ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း KCUK ရဲ႕ေၾကညာခ်က္မွာ ေဖၚျပ ထားပါတယ္။ KCUK အဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ တဦးျဖစ္တဲ့ လခြန္လဖိုင္ ေဇာ္လီက သူတုိ႔ဆႏၵျပရတဲ့ အေၾကာင္းကို ေျပာပါတယ္။

“နံပတ္ ၁ အခ်က္အေနနဲ႔ကေတာ့ UK မွာရွိတဲ့ ကခ်င္လူထုကို ကိုယ္စား မျပဳဘူးဆိုတဲ့ အေၾကာင္းကို ေျပာခ်င္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီကေန႔ သူက Award တခုကို လက္ခံ မွာေပါ့ေနာ္၊ ေနာက္ ဘုရင္မနဲ႔လည္း ေတြ႔တယ္ဆိုေတာ့ ဒီသူတို႔ စီးပြားေရးေတြ ဘာေတြ လုပ္လာႏိုင္တယ္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာေပါ့ေနာ္။ ဆိုေတာ့ ဒီစီးပြားေရးကို ကခ်င္ျပည္နယ္ မၿငိမ္းခ်မ္းေသး ခင္မွာေပါ့ေနာ္ မလုပ္ၾကဖို႔ ဒါေတြ အဓိကအေၾကာင္း အေနနဲ႔ ပါ၀င္တယ္လို႔ ေျပာခ်င္တယ္။ အားမလို အားမရျဖစ္တယ္ ဆိုတာကေတာ့ ဥပမာ ဒီ NCA ကိုလက္မွတ္ထိုးဖို႔ တဖက္သတ္ေျပာတယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ျမင္တယ္။ တကယ္တမ္း ဆိုရင္ေတာ့ တိုက္ပြဲျဖစ္ေနတဲ့ ၂ဖက္ေပါ့ေနာ္ ၊ အစိုးရ စစ္တပ္ကိုေရာ၊ လက္နက္ကိုင္ စစ္တပ္ကိုေရာ ၂ဖက္စလံုးကို မွ်မွ်တတ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢဳိလ္တဦးအေနနဲ႔ ေျပာရင္ေတာ့ ပိုၿပီးမွ စြက္ဖက္လို႔ရတဲ့ အတိုင္းအတာ တခုအေနနဲ႔ အထိေတာ့ စြက္ဖက္ေစခ်င္ပါတယ္။”

တဖက္က ဆႏၵျပ ကန္႔ကြက္မႈေတြ ႐ွိေနခ်ိန္မွာပဲ ၿဗိတိန္မွာရွိတဲ့ ျမန္မာလူမႈအသင္း ကလည္း အဲဒီလုိ ဆႏၵျပတာေတြကုိ ကန္႔ကြက္လုိက္ၿပီး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ရပ္တည္ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကုိ ေထာက္ခံေၾကာင္း ျပသတဲ့အေနနဲ႔ We Stand with you ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဆုိတဲ့ တန္ျပန္ လႈပ္ရွားမႈတခုအတြက္ Online ကေန လက္မွတ္ေကာက္ခံ ခဲ့ရာမွာ စုစုေပါင္း ၄-ေထာင္ေက်ာ္ ရ႐ွိခဲ့ၿပီး လန္ဒန္ၿမဳိ႕ေတာ္ဝန္ဆီ ဒီလက္မွတ္ေတြ ေပးပုိ႔သြားမယ္လို႔ ျမန္မာလူမႈအသင္း တာဝန္ခံတဦးျဖစ္တဲ့ ကိုမင္းဟိန္းက ေျပာပါတယ္။

“အေမစုကို ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပတဲ့ ဒီရိုဟင္ဂ်ာအဖြဲ႔နဲ႔ ကခ်င္အဖြဲ႔က မဟုတ္တာေတြ စြပ္စြဲ ၿပီးေတာ့ လုပ္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔အဲဒါကို မေက်နပ္လို႔ ဒါကို ရံႈ႕ခ်တဲ့ အေနနဲ႔ Online ကေန လက္မွတ္ ေကာက္ခံ ခဲ့တယ္။ အဲဒါအခု ၄ ေထာင္ေက်ာ္ ရေနၿပီေပါ့ေနာ္။ သူတို႔ အဓိကေျပာတာကေတာ့ ဒီရခိုင္ျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ လူေတြရဲ႕အခက္အခဲေတြ ရွိတယ္။ အဲဒီအခက္အခဲေတြမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေသခ်ာ အသံမထြက္ခဲ့ဘူး၊ မကိုင္တြယ္ ခဲ့ဘူးလို႔ေျပာလို႔ တကယ္ေတာ့ အေမစုက ေဒါက္တာကိုဖီအာနန္ နဲ႔ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ကို အကူအညီေတာင္းၿပီးေတာ့ စံုစမ္းစစ္ေဆးထားပါတယ္။ ၿပီးသြားေတာ့ ေနာက္ပိုင္း NLD အစိုးရအေနနဲ႔ ဒီအခ်က္အလက္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔လည္း လုပ္ေနပါတယ္။ ဒီလုပ္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ တဖက္သက္ စြပ္စြဲၿပီးေျပာလို႔ Online Campaign ကိုလုပ္ခဲ့တာပါ။”

ဒီ တန္ျပန္လႈပ္ရွားမႈကုိ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ Sadiq Khan ကလည္း ေထာက္ခံၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘက္က ရပ္တည္ေၾကာင္း ေျပာထား ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ၿဗိတိန္ေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၃၀၀ ေလာက္နဲ႔ လန္ဒန္ၿမဳိ႕ Marylebone ဟိုတယ္မွာ ေမလ ၉ရက္ မနက္ျဖန္ မနက္ပုိင္းမွာ ေတြ႔ဆုံဖို႔ ႐ွိပါတယ္။