ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ေတာ္လြတ္ေျမာက္ေရးဆု လက္ခံမည္

ဥေရာပ ၃ ႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္ရဲ႕ ေနာက္ဆုံး ခရီးတေထာက္အျဖစ္နဲ႔ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ၊ လန္ဒန္ၿမိဳ႕မွာ ေရာက္ရွိေနတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ဒီကေန႔ တနလၤာေန႔မွာ Freedom of the City of London ဆိုတဲ့ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ဆုကို လက္ခံ ရယူမွာျဖစ္ပါတယ္။

လန္ဒန္ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ Guildhall ခမ္းမမွာ ေမလ ၈ ရက္ေန႔မွာ ျပဳလုပ္မယ့္ ဒီဆုေပးပြဲအခမ္းအနားကုိ ကခ်င္နဲ႔ ရုိဟင္ဂ်ာ အဖြဲ႔အစည္းေတြ အပါအ၀င္ ၿဗိတိန္မွာရွိေနတဲ့ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြနဲ႔ ဒုကၡသည္ေတြက ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပၾကဖုိ႔ စီီစဥ္ေနပါတယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ရုိဟင္ဂ်ာ မြတ္ဆလင္ေတြအေပၚ ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ျခယ္မႈေတြနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚေနတာနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းနဲ႔ အေရွ႕ပုိင္း ေဒသေတြမွာ ျမန္မာစစ္တပ္က ေဒသခံ တုိင္းရင္းသား အရပ္သားေတြအေပၚ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ေဆာင္ေနတာေတြကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ လ်စ္လွ်ဴ ရႈထားတယ္ဆုိၿပီး ကန္႔ကြက္တဲ့အေနနဲ႔ ဆႏၵျပျခင္း ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဦးေဆာင္က်င္းပသူေတြက ထုတ္ျပန္္တဲ့ ေၾကညာခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဒါေပမယ့္လည္း ၿဗိတိန္ - ျမန္မာ အသင္းက အဲဒီလုိ ဆႏၵျပမယ့္ အစီအစဥ္ကုိ ကန္႔ကြက္လုိက္ၿပီး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ရပ္တည္ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကုိ ေထာက္ခံေၾကာင္း ျပသတဲ့အေနနဲ႔ We Stand with you ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဆုိတဲ့ တန္ျပန္ လႈပ္ရွားမႈတခုကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီ တန္ျပန္လႈပ္ရွားမႈကုိ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ Sadiq Khan ကလည္း ေထာက္ခံၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္က ရပ္တည္ေၾကာင္း ေျပာထားပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ သူမရဲ႕ ဥေရာပ ၃ ႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္အစမွာ ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏုိင္ငံကုိ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး အဲဒီမွာ အီးယူ ေခါင္းေဆာင္ေတြအျပင္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံဘုရင္နဲ႔ အစုိးရ အရာရွိေတြကုိ ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ အီတလီႏုိင္ငံကုိ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အပါအ၀င္ အစုိးရ တာ၀န္ရွိသူေတြ၊ အီတလီ ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံခဲ့တာပါ။ အီတလီကေန အဂၤလန္ႏုိင္ငံကုိ ေသာၾကာေန႔က ေရာက္ရွိသြားၿပီး အဲဒီေန႔မွာပဲ ဘုရင္မႀကီး Elizabeth နဲ႔ Buckingham နန္းေတာ္မွာ ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါတယ္။