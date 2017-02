အေမရိကန္ ႏိုင္ငံေရးေလာကဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဒီတပတ္ English American Style Idioms က႑မွာ အေမရိကန္သမၼတသစ္ Donald Trump တက္လာၿပီးေနာက္ ေတြ႔ရွိရတဲ့ အေျခအေနေတြနဲ႔ လိုက္ဖက္တဲ့ အီဒီယံအသံုးတခ်ဳိ ႔ျဖစ္တဲ့ Call the shots, Pull the plug နဲ႔ Out of the picture တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။

(၁) Call the shots

သမၼတ Trump တက္လာၿပီး ရက္အနည္းငယ္အတြင္းမွာပဲ သမၼတက ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားစဥ္ သူ ကတိေပးခဲ့တာေတြကို လက္ေတြ႔ေဖာ္ေဆာင္တဲ့အေနနဲ႔ အေမရိကန္ နဲ႔ မက္ဆီကို တံတိုင္းႀကီးေဆာက္ဖုိ႔ ၊ ဗဟိုရ္အစိုးရ အသံုးစရိတ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ အစိုးရအမႈထမ္းသစ္ေတြ ထပ္မခန္႔ဖို႔ စသျဖင့္ သမၼတရဲ ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကို လက္မွတ္ထိုးေရးထိုးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လဲ သူဟာ ႏိုင္ငံအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြ ေပးႏိုင္တဲ့ေနရာမွာ ရွိေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေျခအေနမ်ဳိးနဲ႔ လိုက္ဖက္တဲ့ အီဒီယံအသံုးက Call the shots ျဖစ္ပါတယ္။

Call (ေခၚတာ)၊ the shots က ဒီေနရာမွာ အဓိပၸါယ္အမ်ဳိိးမ်ဳိးရွိိေပမယ့္ ပစ္ခတ္တယ္လို႔ အဓိပၸါယ္ရတဲ့ shoot ဆိုတဲ့ ႀကိယာရဲ ႔နာမ္ (Noun) အျဖစ္ အသံုးျပဳထားတာျဖစ္ၿပီး shot က ပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စကားစုတစုလံုးရဲ ႔ လံုးေကာက္အဓိပၸါယ္က ပစ္ခတ္ဖို႔အတြက္ ေခၚေပးတာ၊ ေအာ္ေပးတာလို႔ ယူဆႏိုင္ပါတယ္။ အီဒီယံအသံုးဆင္းသက္လာတာ အယူအဆအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိတဲ့အနက္ တမ်ဳိးကေတာ့ေရွးတုံးက ျဗိတိသွ်စစ္သေဘၤာေတြမွာ ရန္သူကို ပစ္ခတ္မယ္ဆုိရင္ ကုန္းပတ္ေပၚမွာရွိတဲ့ တာဝန္က်အရာရွိက ဘယ္ေနရာကို ခ်ိန္ပစ္ရမယ္ဆိုတာကို ေအာက္ကေသနတ္ပစ္သမားေတြကို အမိန္႔ေပးရာကေန ဆင္းသက္လာတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီအသံုးရဲ ႔ အီဒီယံအဓိပၸါယ္က ဆံုးျဖတ္ေပးတဲ့ေနရာမွာ ရွိေနတာ၊ အေရးႀကီးတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ျပဳလုပ္တာ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ေနရာမွာ ရွိေနတာ။ က်မတုိ႔ေခတ္စကားအရဆိုရင္ေတာ့ လိုအပ္သည္မ်ားကို ညႊန္းၾကားသည့္ေနရာမွာ ရွိေနတာေပါ့ရွင္။ ဘန္းစကားအရဆိုရင္ေတာ့သူက ဗိုလ္ပဲေပါ့။ ဒီအသံုးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

Our boss Mr. Green calls the shots at work, but at home it’s his wife who makes the important decisions.

က်ေနာ္တို႔ ဆရာသမား Mr. Green က အလုပ္မွာေတာ့ သူက ဗုိလ္ဘဲ။ ဒါေပမဲ့လို႔ အိမ္မွာေတာ့ အေရးႀကီးတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကိုေတာ့သူ႔ဇနီးက ခ်တာျဖစ္တယ္။

(၂) Pull the plug

သမၼတ Trump တက္လာၿပီး ပထမဦးဆံုးကေတာ့ TPP ေခၚ ပစၥီဖိတ္ဝန္းက်င္ ကုန္သြယ္ေရးစာခ်ဳပ္ကေန အေမရိကန္ကို ႏႈတ္ထြက္လုိက္တဲ့အမိန္႔ကို လက္မွတ္ေရးထိုးလုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေမရိကန္အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေပါင္း (၁၂) ႏုိင္ငံၾကား ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီမႈဟာလည္း ပ်က္ျပယ္တဲ့အေျခအေန ဆိုက္သြားခဲ့ပါတယ္။ ဒီလို တခုခုကို ပယ္ဖ်က္ပစ္လုိိက္တယ္ကို ရည္ညႊန္းသံုးႏိုင္တဲ့ အီဒီယံအသံုးကေတာ့ Pull the plug ျဖစ္ပါတယ္။

Pull (ဆြဲလိုက္တာ)၊ the plug က လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ႀကိဳးတပ္ထားတဲ့ က်မတို႔ ျမန္မာမွာလည္း ပလပ္လို႔ပဲ ေခၚတာျဖစ္ေတာ့ စကားစုတစုလံုးရဲ ႔ တုိက္ရိုက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ တပ္ထားတဲ့ ပလပ္ကို ဆြဲျဖဳတ္လုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပလပ္ကို ပလပ္ေပါက္ကေန ဆြဲျဖဳတ္လုိက္တယ္ဆိုရင္ လွ်ပ္စစ္မီး ျပတ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္ကလည္း ဒီအတိုင္းပါပဲ။ Socket လို႔ေခၚတဲ့ ပလပ္ေပါက္မွာ တပ္ထားတဲ့ ပလပ္ကို ဆြဲျဖဳတ္လိုက္တယ္ဆိုရင္ လွ်ပ္စစ္မီး မရေတာ့ဘဲ ျပတ္သြားမွာ ျဖစ္တဲ့အတိုင္း အႀကံအစည္ေတြ လုပ္ကိုင္ေနတာေတြကို ရပ္တန္႔သြားေအာင္ လုပ္လိုက္တာကို ဆိုလုိပါတယ္။ ဒီအသံုးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

The Mayor pulled the plug on the city’s project by canceling the funding he promised.

ၿမိဳ ႔ေတာ္ဝန္က သူေပးမယ္လို႔ ကတိေပးထားတဲ့ ေငြေတြကို မေပးေတာ့ဘူးလို႔ ဆံုးျဖတ္လုိက္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ၿမိဳ ႔ရဲ ႔ စီမံကိန္းလည္း ပ်က္သြားခဲ့ရတယ္။

(၃) Out of the picture

သမၼတ Trump အစိုးရ တက္လာၿပီးတဲ့အခါမွာ ဝန္ႀကီးဌာနေတြမွာ အေျပာင္းအလဲေတြ အမ်ားႀကီး ရွိခဲ့ရာမွာ အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားေရးဌာနမွာ ၊ အႀကီးတန္းအရာရွိတခ်ိဳ့အလုပ္ကေန ရပ္စဲခံရတဲ့ အေၾကာင္းၾကားစာေတြကို လက္ခံရရွိၾကတာေတြရွိသလုိ၊ တခ်ဳိ ႔ကလည္း သူ႔တုိ႔သေဘာ အေလွ်ာက္ႏွုတ္ထြက္တာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ လူသစ္ေတြေရာက္လာျကမွာျဖစ္လုိ့၊ ဒီပုဂၢိဳလ္ေတြအေနနဲ႔ သံတမန္ေရးေလာကမွာ ရွိၾကေတာ့မွာ မဟုတ္သလို၊ ပါဝင္ပတ္သက္ၾကေတာ့မွာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီလို အေျခအေနမ်ဳိးမွာ လိုက္ဖက္တဲ့ အီဒီယံအသံုးက Out of the picture ျဖစ္ပါတယ္။

Out of (အျပင္ဘက္ေရာက္ေနတာ၊ မရွိိတာ)၊ picture (ရုပ္ပံု) ဆိုေတာ့ စကားစုတစုလံုးရဲ ႔ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ရုပ္ပံုအျပင္ဘက္ကို ေရာက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရုပ္ပံုထဲမွာ မပါတဲ့သေဘာမ်ဳိး ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အီဒီယံဆိုတဲ့ သြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ လူတဦးဟာ အေျခအေနတခုခုနဲ႔ မပတ္သက္ေတာ့တာ၊ မဆိုင္ေတာ့တာ၊ မသိနားမလည္ ျဖစ္ေနတာ၊ ကင္းကြာသြားတာကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးအႏႈန္း ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

Mary divorced her husband John recently. So now he is out of the picture.

Mary က မၾကာေသးခင္ကပဲ သူ႔ခင္ပြန္းနဲ႔ ကြာရွင္းလိုက္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ John ဟာ သူနဲ႔ ဘာမွမဆိုင္ေတာ့ဘူး၊

ဒီတပတ္ တင္ျပခဲ့တဲ့ အီဒီယံအသံုးေတြကေတာ့ Call the shots , Pull the plug နဲ႔ Out of the picture တို႔ျဖစ္ျကပါတယ္။