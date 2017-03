Heart စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဒီတပတ္ English American Style Idioms က႑မွာ အသည္းႏွလုံး လုိ ့ အဓိပၸါယ္ရတဲ့ (Heart) ကုိအေျခခံတဲ့ Idiom အသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ A heartthrob, A heart to heart talk နဲ႔ Wear your heart on your sleeve တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

(၁) A heartthrob

A (တခု၊ တဦး)၊ heart (အသည္ႏွလံုး)၊ throb (ခုန္ေစတာ) စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တုိက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က အသည္းႏွလံုးကို ခုန္ေစတဲ့ လူ ျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ကိုယ့္ရင္ကို ခုန္ေစတဲ့လူကို ရည္ညႊန္းသံုးႏိုင္ေပမယ့္ အမ်ားအားျဖင့္ကေတာ့ အမ်ဳိးသမီးေတြ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့အသည္းစြဲျဖစ္ျကတဲ့၊ အရူးအမူး ျဖစ္ၾကတဲ့ ေယာက်္ားပီပီသသေခ်ာတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ရုပ္ရွင္မင္းသား၊ အဆိုေတာ္အစရွိတဲ့ အႏုပညာသည္ေတြ၊ အားကစားအေက်ာ္အေမာ္ေတြကို ရည္ညႊန္းေျပာေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီအသံုးအႏႈန္း ရဲ့ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

Many women say Hollywood star Brad Pitt is a heartthrob.

အမ်ဳိးသမီးအေတာ္မ်ားမ်ားက ေဟာ္လီဝုဒ္မင္းသား Brad Pitt ဟာ သူတုိ႔အသည္းစြဲ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာၾကတယ္။

(၂) A heart to heart talk

A (တခု)၊ heart (အသည္းႏွလံုး)၊ to (သို႔)၊ talk (စကားေျပာတာ) ဆုိေတာ့ စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ လံုးေကာက္အဓိပၸါယ္က အသည္းႏွလံုးအခ်င္းခ်င္းျကားစကားေျပာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္က လူတဦးနဲ႔တဦးၾကား ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ရင္ထဲမွာရွိတာကို ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ အီဒီယံကို အခ်စ္ေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ကိစၥရပ္ေတြအတြက္သာ မဟုတ္ဘဲ၊ သာမန္ကိစၥရပ္ေတြမွာလည္း လူႏွစ္ဦးၾကား ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း မထိန္မခ်န္ အရွိကိုအရွိအတိုင္း ေျပာရာမွာလည္း သံုးပါတယ္။ ဒီအသံုးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဥပမာကိုေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

Mary and her mother had a heart to heart talk last night and tried to solve their problem.

Mary နဲ႔ သူ႔အေမတို႔က သူတုိ႔ႏွစ္ဦးၾကား ရွိေနတဲ့ ျပႆနာေတြကို ႀကိဳးစားေျဖရွင္းဖို႔ မေန႔ညက ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ရင္ဖြင့္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္။

(၃) Wear your heart on your sleeve

Wear (ဝတ္တာ)၊ your heart (သင့္ရဲ ႔အသည္းႏွလံုး)၊ on (အေပၚမွာ)၊ your sleeve (သင့္ရဲ ႔အက်ၤ ီလက္) ဆိုေတာ့ စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တုိက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က ကိုယ့္အသည္းကို ကိုယ့္ရဲ ႔အကၤ်ီလက္ေပၚမွာ ဝတ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အသည္းႏွလံုးဆိုတာ ရင္ထဲမွာ၊ စိတ္ထဲမွာ ခံစားရတာကို တင္စားေျပာတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္ လူတဦးအေနနဲ႔ ကိုယ့္ခံစားခ်က္က ဘယ္လိုရွိသလဲဆိုတာကို ကိုယ့္ေဘးမွာရွိေနသူေတြကို သိသာေစေအာင္ အမူအရာနဲ႔ျပတာ၊ တနည္းေတာ့ လူတဦးကို ၾကည့္လိုက္တာနဲ႔ အဲဒီလူဘယ္လို ခံစားေနရတယ္ဆိုတာကိုေဘးလူေတြအေနနဲ ့သိျကတဲ့ အေနအထားမ်ဳိးကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းေတာ့ ကုိယ္ခံစားခ်က္ကုိဖုံးမထားႏိုင္တာမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကို အမ်ားအားျဖင့္ အခ်စ္ေရးမွာ ေနာက္ပိုးက်တဲ့ လူတဦးအေနနဲ႔ သူသိပ္သေဘာက်သူ ဘယ္သူျဖစ္တယ္ဆိုတာကို သူ႔ကိုျမင္လိုက္တာနဲ႔ လူေတြက သိေနတာ၊ အရူးအမူးျဖစ္ေနလို႔ သူ႔ခံစားခ်က္ေတြကို ေဘးလူေတြက သိႏုိင္တာကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသုံးကုိအခ်စ္ေရးမွာသာမက ေန႔စဥ္ဘဝမွာလဲ တျခားကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လဲလူတဦးရဲ ့ ဟန္အမူအရာ၊ ခံစားမႈေတြကုိေဘးလူေတြက ၾကည့္လိုက္တာနဲ႔ သိႏိုင္တဲ့အေျခအေနမွာလဲရည္ညြွန္းသုံးႏုိင္ပါတယ္။ ဝမ္းသာဝမ္းနည္းျဖစ္ရတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဣေျႏၵမဆယ္ႏိုင္ဘဲ၊ ကိုယ္အမူအရာနဲ႔ ျပသတဲ့လူေတြလည္းရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပဲ အတြင္းစိတ္ကို အလြယ္တကူနဲ႔ သိႏိုင္တဲ့လူမ်ဳိးလို႔လည္း ဆုိရမွာပါ။ ဒီလုိအေျခအေနမ်ဳိးမွာ Wear your heart on your sleeve လို႔ သံုးႏႈန္းႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအသံုးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

Joe wears his heart on his sleeve. All his friends know he is in love with Jane.

Joe က သူ ့ရင္ထဲ ခံစားေနရတာကုိဖုံးမထားႏုိင္ဘူး၊ သူက Jane အေပၚေမတၱာရွိေနတယ္ဆိုတာကို သူ့ ့သူငယ္ခ်င္းအားလံုးသိၾကတယ္။

ဒီသတင္းပတ္တင္ျပခဲ့တဲ့ အီဒီယံအသံုးေတြက A heartthrob, A heart to heart talk နဲ႔ Wear your heart on your sleeve တို႔ျဖစ္ျကပါတယ္။