Brexit က ႏႈတ္ထြက္စာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ May လက္မွတ္ထုိး

EU ဥေရာပသမဂၢထဲက ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံႏႈတ္ထြက္မယ့္အေၾကာင္း တရားဝင္ အေၾကာင္းၾကား စာမွာ ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Theresa May အဂၤါေန႔ညပိုင္းက လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအေၾကာင္းၾကားစာကို ဒီေန႔ မတ္လ ၂၉ ရက္ ေန႔လည္က်ရင္ EU ဆိုင္ရာ ၿဗိတိန္ အၿမဲတမ္းသံအမတ္ႀကီး Tim Barrow က ဥေရာပေကာင္စီဥကၠ႒ Donald Tusk ဆီကို ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ေပးအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။



ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ May ကေတာ့ Cabinet ဝန္ႀကီးအဖဲြ႔ကို မနက္ပိုင္းမွာ ဦးေဆာင္စည္းေဝးၿပီးရင္ EU ကိုု ႏႈတ္ထြက္စာ ေပးပို႔ခဲ့တဲ့အေၾကာင္း ၿဗိတိန္ပါလီမန္ကို အေၾကာင္းၾကားမွာ ျဖစ္ ပါတယ္။ အဂၤါေန႔ညကေတာ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ May ဟာ ဥေရာပေကာင္စီဥကၠ႒ Donald Tusk ဥေရာပေကာ္မ႐ွင္ဥကၠ႒ Jean-Claude Juncker နဲ႔ ဂ်ာမနီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Angela Merkel တို႔ကို တယ္လီဖုန္းေပၚကေန ဆက္သြယ္စကားေျပာခဲ့ပါတယ္။ ၿဗိတိန္ႏို္္္င္ငံတဝန္း ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ June လမွာလုပ္ခဲ့တဲ့ ဆႏၵခံယူပြဲမွာ EU ထဲကေနႏႈတ္ထြက္ဖုိ႔ ျပည္သူအမ်ား ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ ခုလို တရားဝင္ႏႈတ္ထြက္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ကို စတင္တာျဖစ္ပါတယ္။



ၿဗိတိန္ရဲ႕ အေၾကာင္းၾကားစာရရင္ ဥေရာပေကာင္စီဥကၠ႒က က်န္ EU ႏို္င္ငံေခါင္းေဆာင္ေ တြနဲ႔ ေဆြးေႏြးၿပီး EU ဖက္က ကိုယ္စားျပဳ ညႈိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမယ့္သူကို ေ႐ြးခ်ယ္ပါလိမ့္မယ္။ ညႈိႏႈိင္းမႈေတြအတြင္း လိုက္နာရမယ့္ စည္းကမ္းခ်က္ေတြကို သတ္မွတ္ၿပီးရင္ေတာ့ တရားဝင္ ညႈိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈေတြကို ၿဗိတိန္ကိုယ္စားလွယ္နဲ႔ စတင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ စုစုေပါင္း ညႈိႏႈိင္းမႈေတြအတြက္ ၂ ႏွစ္အခ်ိန္သတ္မွတ္ထားတဲ့အတြက္ ၂၀၁၉ မတ္လမွာ EU ထဲကေန ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံအၿပီးတိုင္ ႏႈတ္ထြက္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ ခန္႔မွန္းရပါတယ္။



ဒါေပမဲ့ ခုလို EU အဖဲြ႔ဝင္ႏိုင္ငံတခုကေန ႏႈတ္ထြက္တာဟာ အခုမွ ပထမဆံုး အႀကိမ္ ၿဖစ္သလို ႐ႈပ္ေထြး ခက္ခဲတဲ့ကိစၥအမ်ားအျပားကို ညႈိႏႈိင္းရမွာျဖစ္လို႔ ၂ ႏွစ္ထက္ အခ်ိန္ၾကာႏိုင္တယ္လို႔ ကၽြမ္းက်င္သူတခ်ဳိ႕က သံုးသပ္ၾကပါတယ္။ တကယ္လို႔ EU အဖဲြ႔ဝင္ ၂၇ ႏိုင္ငံလံုးရဲ႕ ေထာက္ခံခ်က္ရရင္ ညႈိႏိႈင္းမႈေတြအတြက္ အခ်ိန္တိုးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ EU ထဲမွာ ဆက္ေနဖို႔ အမ်ားစုလိုလားေနတဲ့ Scotland နယ္ကို ၿဗိတိန္ထဲကေန သီးျခားခြဲထြက္သင့္ မသင့္ ဆႏၵခံယူပြဲေနာက္တခါလုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ Scotland ပါလီမန္မွာ အဂၤါေန႔ကပဲ မဲခဲြခဲ့ပါတယ္။ ဆႏၵခံယူပဲြလုပ္ခြင့္ကို ၿဗိတိန္ပါလီမန္မွာ ေတာင္း ခံဖို႔ ေထာက္ခံမဲ ၆၉ မဲ ကန္႔ကြက္မဲ့ ၅၉ မဲရ႐ွိခဲ့ပါတယ္။