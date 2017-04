ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရးတုိက္တြန္း

ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရဲ႕ ေရွ႕လထဲ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္အတြင္း ၂ ႏုိင္ငံၾကား စီးပြားေရး ကိစၥေတြကုိ ေဆြးေႏြးျဖစ္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနခ်ိန္မွာပဲ အရပ္သား အစုိးရလက္ထက္ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ ဆက္စပ္ လုပ္ကုိင္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိဖုိ႔၊ ေဒသခံေတြ အက်ဳိးစီးပြားကို ေရွ႕႐ႈဖုိ႔ တုိက္တြန္းမႈေတြလည္း ထြက္ေပၚေနပါတယ္။ အရင္စစ္အစုိးရေတြ လက္ထက္မွာ လုပ္ခဲ့တဲ့ စီမံကိန္းေတြလုိ ျပႆနာမ်ဳိးေတြ မႀကံဳရေအာင္ အစုိးရအေနနဲ႔ မူ၀ါဒေတြကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျဖစ္ေအာင္လုပ္ဖုိ႔ လုိတယ္လုိ႔လည္း စီးပြားေရးပညာရွင္ေတြနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက လုိလားေနၾကတာပါ။ အျပည့္အစုံကုိေတာ့ ဆက္သြယ္စုံစမ္းထားတဲ့ မဆုမြန္ ကေျပာျပေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ရဲ႕ တ႐ုတ္နုိင္ငံ ခရီးစဥ္အတြင္းမွာလည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးမႈေတြ ရွိခဲ့သလို မၾကာခင္က်င္းပမယ့္ တရုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ One Belt and One Road OBOR Forum ႏိုင္ငံတကာညီလာခံကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တုိင္ တက္ေရာက္မွာျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္-ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေဆြးေႏြးႏုိင္ေျခလည္းရွိပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းကလည္း ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံနဲ႔ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ China International Trust and Investment Company (CITIC) Groupရဲ႕ ဥကၠ႒နဲ႔ေတြ႔ဆံုၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇံု ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဆက္လက္အေကာင္ထည္ေဖာ္ဖို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါေသးတယ္။

အခုလို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဘက္က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြဟာ အမွန္တကယ္ ေဒသခံျပည္သူေတြ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းဖန္တီးႏုိင္တာ၊ အက်ိဳးစီးပြားရေစမယ့္စီမံကိန္းမ်ိဳးေတြျဖစ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ၾကိဳဆိုရမွာျဖစ္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိတဲ့ စီမံကိန္းေတြ ျဖစ္ဖို႔ အေရးၾကီးဆံုးျဖစ္တယ္ ဆိုတာကို ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဖသန္းကေျပာပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔ ရခုိင္ေဒသခံေတြကလည္း တ႐ုတ္ျပည္နဲ႔ဆက္ဆံၿပီးေတာ့ ကိုယ့္ေဒသ ဖံြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို လိုလားပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ သိတဲ့အတိုင္းပဲေလ ရခိုင္ေဒသက ဆင္းရဲတဲ့ေဒသဆိုေတာ့ ဒီလိုမ်ားျဖစ္လာရင္ က်ေနာ္တို႔ေဒသအတြက္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြမ်ား အေထာက္အကူေတြမ်ား ရွိလာမလားဆိုတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ခက္တာက က်ေနာ္တို႔ ေဒသရဲ႕ အေကာက္အခြန္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ျဖစ္ျဖစ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အက်ိဳးအျမတ္ေတြပဲျဖစ္ျဖစ္ က်ေနာ္တို႔ ေဒသခံေတြ မခံစားရေသးဘူးေပါ့။ အဲ့လိုခံစားရမယ္ဆိုတာကလည္း ဥပေဒမွာ ဖြဲ႔စည္းပံုမွာ ျပဌာန္းတာမရွိေတာ့ ဒီကိစၥဟာ က်ေနာ္တို႔ေဒသအတြက္ တခါတခါ အသံုးခ်ခံသလို ျဖစ္သြားတာေပါ့။

ဥပမာ ျမစ္ဆံုကိစၥနဲ႔မ်ား က်ေနာ္တို႔ႏွစ္သိမ့္တဲ့အေနနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ ရခုိင္ေဒသကို အဲ့လိုလုပ္ေပးသလားဆိုတဲ့ ေျပာဆိုေနၾကတာရွိတာေပါ့။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ က်ေနာ္တို႔ေဒသကို လုပ္တာကို ၾကိဳဆိုတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္တို႔ေဒသရဲ႕ အခြင့္အလမ္းေတြ အက်ိဳးအျမတ္ေတြ အလုပ္သမားေတြ အလုပ္ရႏုိင္ေရးကအစ ေဒသကို မထိခုိက္ပဲနဲ႔ ဖံ႔ြၿဖိဳးေရး လုပ္ႏုိင္ဖို႔ကအစ က်ေနာ္တို႔ အဲ့တာကိုေမွ်ာ္လင့္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ရလာတဲ့ အေကာက္အခြန္ အခြန္အခေတြကိုလည္း က်ေနာ္တို႔ျပည္နယ္အတြက္ ရႏုိင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ အဲ့လိုျဖစ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ေဒသခံေတြေရာ ပါတီပိုင္းအေနနဲ႔ေရာ ကန္႔ကြက္စရာမရွိပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ ေဒသကို ဖြ႔ံၿဖိဳးဖို႔လုပ္ငန္းေတြကို ၾကိဳဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။”

NLD အစိုးရလက္ထက္မွာေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ NLD ဗဟိုစီးပြားေရးအၾကံေပး ေကာ္မတီတရပ္ကို ဖြဲ႔စည္းထားၿပီးေတာ့ အရင္အစိုးရလက္မွတ္ထိုးထားၿပီးသားစီမံကိန္းေတြေရာ အခုအစိုးရလက္ထက္ ေဆာင္ရြက္မယ့္စီမံကိန္းေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ေရာ အထူးသျဖင့္ကေတာ့ အျငင္းပြားဖြယ္ရာစီမံကိန္းေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ စီးပြားေရးပညာရွင္ေတြက ေလ့လာၿပီး အၾကံေပးၾကတယ္လို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ သတၱဳလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဒုဥကၠ႒လည္းျဖစ္ NLD ဗဟိုစီးပြားေရးအၾကံေပးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္လည္းျဖစ္တဲ့ ဦးေအးလြင္က အခုလိုေျပာပါတယ္။

NLD အစိုးရအေနနဲ႔လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေဒသခံျပည္သူ၊ လႊတ္ေတာ္၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္း၊ ပညာရွင္ေတြကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာခ်ျပၿပီး ေဆာင္ရြက္သင့္ ၊ မေဆာင္ရြက္သင့္ဆုိတာကို ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လို႔ ျမစ္ဆံုလို လက္ပန္းေတာင္းလို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးလႈပ္ရွားသူေတြေရာ ေဒသခံျပည္သူေတြဘက္က လက္မခံတဲ့ စီမံကိန္းမ်ိဳးေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ေတာ့ NLD အစိုးရအေနနဲ႔ အထူးသတိထားေဆာင္ရြက္သင့္တယ္ဆိုတာကို အၾကံေပးခဲ့တယ္လို႔ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း၊ လက္ပံေတာင္းစီမံကိန္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေဆြးေႏြးမႈေတြမွာ အၾကံေပးခဲ့သူလည္းျဖစ္တဲ့ ဦးေအးလြင္က ေျပာပါတယ္။

“ က်ေနာ္တို႔သိသေလာက္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဒီလိုအျငင္းပြားဖြယ္ရာရွိတဲ့ စီမံကိန္းေတြဆိုရင္ နံပတ္တစ္ ေကာ္မရွင္ေတြဖြဲ႔ၿပီးေတာ့ ေလ့လာသံုးသပ္တဲ့ ေကာ္မရွင္ေတြက စံုစမ္းစစ္ေဆးတယ္ ေလ့လာသံုးသပ္တယ္။ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္တဲ့ အေလ့အထ ရွိပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ လက္ပံေတာင္းေတာင္စီမံကိန္းဆိုရင္ လုပ္သင့္တယ္ မလုပ္သင့္ဘူးဆိုတာ က်ေနာ္တို႔ပညာရွင္ေတြကိုလည္း ေခၚေမးသလို သက္ဆုိင္ရာ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာကၽြမ္းက်င္သူေတြကိုလည္း ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးတယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔သိရပါတယ္။ အဓိက ကေတာ့ မူရင္းစာခ်ဳပ္ေတြ ဘယ္လိုလုပ္ထားသလဲ။ မူရင္းစာခ်ဳပ္ ယခင္ ယခင္ခ်ဳပ္ထားတဲ့ စာခ်ဳပ္ေတြက ဘယ္လိုအခ်ိဳးေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ အက်ိဳး ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ အက်ိဳးဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ။ ေဒသခံအက်ိဳး ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ၊ နုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ အခြန္အခ ဘယ္လိုရမလဲ။ ေရတိုစီမံကိန္း ေရရွည္စီမံကိန္း ေရလတ္စီမံကိန္းေတြကို ျပန္လည္ Review လုပ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အက်ိိဳးအျမတ္ရွိတဲ့အဆင့္ကို ေျပာင္းလဲလိုက္တဲ့ လက္ပံေတာင္းသက္ေသရွိပါတယ္။

ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းက်ေတာ့ လက္ပံေတာင္းေတာင္ထက္ ပိုၿပီးေတာ့ နက္နဲပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကိုလည္း စီမံကိန္းကို ေလ့လာသံုးသပ္တဲ့ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔ထားပါတယ္။ ေကာ္မရွင္ကလည္း သက္ဆိုင္ရာ ပညာရွင္ေတြ သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္ကၽြမ္းက်င္သူေတြနျဇ႔ ေလ့လာေနတယ္။ စံုစမ္းေနတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသခံျပည္သူေတြကို ခ်ျပသလို သက္ဆုိင္ရာလႊတ္ေတာ္ကို ခ်ျပတဲ့အေလ့အထ လုပ္ပါတယ္။ လုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။ လုပ္လည္းလုပ္မွာပါ။ လုပ္ဖို႔လည္း က်ေနာ္တို႔ တုိက္တြန္းပါတယ္။”

အရင္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ တ႐ုတ္သြားခဲ့စဥ္တုန္းကေတာ့ ျမစ္ဆံုနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကေပမဲ့လို႔ ျမစ္ဆံုနဲ႔ပတ္သက္လို႔ သတင္းတစံုတရာထုတ္ျပန္ႏိုင္ခဲ့တာမရွိပါဘူး။ မၾကာခင္သြားေတာ့မယ့္ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ တ႐ုတ္ခရီးစဥ္အတြင္းမွာေတာ့ ျမစ္ဆံုအပါအဝင္ တရုတ္ရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေဆြးေႏြးမႈေတြရွိႏုိင္တယ္ဆိုတဲ့ သံုးသပ္ခ်က္ေတြရွိေနၿပီး တ႐ုတ္-ျမန္္မာႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြဟာ ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႕အက်ိဳးစီးပြား ဘယ္ေလာက္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိႏုိင္မလဲဆိုတာကိုေတာ့ ေမးခြန္းထုတ္ေနၾကပါတယ္။