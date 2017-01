လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အရည္ေသြးျပည့္လာဖို႔ NLDပါတီ စီစစ္ေရးအဖဲြ႔ ဖဲြ႔

အာဏာရ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ အစိုးရအဖဲြ႔၀င္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ လုပ္ငန္း စြမ္းေဆာင္ရည္ ေလ့လာစီစစ္ေရး အဖဲြ႔ဆုိၿပီး ဖဲြ႔စည္းခဲ့တာဟာ၊ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို အျပစ္ရွာ ဖယ္ထုတ္ဖို႔အဓိကမဟုတ္ပဲ အားနည္းခ်က္ေတြရိွရင္ ပါတီဖက္က ျဖည့္ဆည္း ေပးဖို႔ျဖစ္တယ္ လို႔ အဲဒီအဖဲြ႔ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ NLD ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႔၀င္ ဦး၀င္းထိန္က ေျပာပါတယ္။ NLD ေခါင္းေဆာင္ ဦး၀င္းထိန္ကို ဗီြအိုေအ သတင္းေထာက္ မေမခက ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းစဥ္ ဦး၀င္းထိန္က အခုလိုစေျဖပါတယ္။

ဦး၀င္းထိန္။ ။အဓိကေတာ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၊ အဖြဲ႔၀င္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြအားလံုး သူတို႔ရဲ႕ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို သံုးသပ္ဖို႔ ဘာေၾကာင့္သံုးသပ္ဖို႔လိုသလဲဆိုေတာ့ အခုက လႊတ္ေတာ္ကလည္း ၁ ႏွစ္ျပည့္ၿပီ၊ အစိုးရအဖြဲ႔ကလည္း ၁ ႏွစ္ျပည့္ခါနီးၿပီ။ ျပည့္ခါနီးၿပီ ဆိုေတာ့ ျပည္သူလူထုက တခဲနက္ေထာက္ခံၿပီးေတာ့ တက္လာတဲ့ အစိုးရအဖြဲ႔၊ လႊတ္ေတာ္ ေနာက္ၿပီးေတာ့ တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ ေဒသၾကီးက ပုဂိၢဳလ္ေတြ ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ Performance က ဘယ္လိုရွိသလဲ၊ အဆင့္တန္း ျမင့္ျမင့္ရွိသလား၊ သာမန္လား၊ နိမ့္က်သလား၊ အဲဒါေတြကို အဖြဲ႔လိုက္လုပ္ၿပီးေတာ့ စစ္ေဆးမွာေပါ့။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေထာက္ခံတဲ့ ျပည္သူလူထုရဲ႕ မ်က္ႏွာကို ၾကည့္ၿပီးေတာ့မွ အန္ကယ္တို႔ သူတို႔ေရြးလိုက္တဲ့ ပုဂိၢဳလ္ေတြဟာ ျပည္သူလူထုဆႏၵနဲ႔ ဘယ္ေလာက္အထိ ကိုက္ညီေအာင္လုပ္ေပး ႏိုင္သလဲဆိုတာကို အဓိကထားၿပီးေတာ့ ဆန္းစစ္ ေဖာ္ထုတ္တာပါ။ အဓိကေတာ့ ဒီအစိုးရေတြ၊ ဒီလႊတ္ေတာ္ေတြ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ပဲ့ကိုင္ႏိုင္မယ့္ လုပ္ရပ္လို႔ အန္ကယ္ယူဆတယ္။

မေမခ။ ။က်မ သိခ်င္တဲ့အပိုင္းက ေျခ မေပၚတဲ့လူေတြ ရွိတယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလးေ၀ဖန္ေနၾကတာ ရွိတယ္။ ဥပမာ- ဘယ္၀န္ႀကီးဌာန ကေတာ့ အလုပ္သိပ္မလုပ္ဘူး၊ မလုပ္ႏိုင္ဘူးဆိုတဲ့ဟာမ်ိဳးေတြရွိတယ္။ အဲလိုလူေတြကေရာ ဒီအထဲမွာ အက်ံဳး၀င္ၿပီး စစ္သြားမွာလား။

ဦး၀င္းထိန္။ ။ဒါကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္က ပုဂိၢဳလ္ေတြ၊ ဒီ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္က ပုဂိၢဳလ္ေတြက်ေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဦးစီးၿပီးေတာ့ ဒီယႏၱယားႀကီးကို ေမာင္းႏွင္ေနတာေပါေ့နာ္။ အန္ကယ္တို႔လည္း ၾကားတာေတြရွိတယ္။ အန္ကယ္တို႔တာ၀န္က သူတို႔အရည္အခ်င္းေတြ သူတို႔လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကို သိတာေတြရွိတယ္။ မသိတာေတြၾကေတာ့လည္း ဘယ္ေလာက္အထိ ခိုင္မာမႈရွိသလဲဆိုတာေတြကို လက္ခံၿပီးေတာ့မွ ဒါေတြရတဲ့ဟာေတြက အန္ကယ္တို႔အဖြဲ႔က ဆံုးျဖတ္မွာမဟုတ္ဘူး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သတင္းပို႔ရမယ္ ဒါတပိုင္းေပါ့ ။ လႊတ္ေတာ္ပိုင္းက်တဲ့အခါက်ေတာ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ အျပင္ တိုင္းနဲ႔ ေဒသၾကီးအသီးသီးမွာရွိတဲ့ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြဟာ တခ်ိဳ႕က ေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကညာစာတန္းမွာပါတဲ့အတိုင္း လုိက္မလုပ္ႏိုင္တဲ့ ၊ လိုက္မလုပ္တဲ့ ပုဂိၢဳလ္ေတြကို အခုေတြ႔ေနရၿပီ။ သူတို႔ကိုေတာ့ သူတို႔အေနအထားကို သံုးသပ္ၿပီးေတာ့ Capacity building ေပါ့ သူတို႔အရည္အခ်င္းျမွင့္တင္လာေအာင္ အန္ကယ္တို႔ကေန Guide Line ေပးမွာ။ ဒါေပမယ့္ အဓိကေတာ့ သူတို႔ကို အပစ္ရွာၿပီးေတာ့ ဖယ္ထုတ္ဖို႔မဟုတ္ဘူး။ သူတို႔အားနည္းခ်က္ေတြ႔ရင္ သူတို႔ အားနည္းခ်က္ကို ျဖည့္ၿပီးေတာ့မွ သူတို႔အရည္အခ်င္းတိုးတက္လာေအာင္ လုပ္ဖို႔ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္က အဲဒါပါပဲ။

မေမခ။ ။တကယ့္ တကယ္တန္း အျပစ္တခုတခုရွိလာၿပီဆိုရင္ သိသေလာက္က ဥပမာ-ေငြေၾကးခ၀ါခ်တဲ့ ကိစၥမ်ိဳး ၊ လာဘ္ယူတယ္ဆိုရင္ ဒါေတြက ဥပေဒအရ အေရးယူလို႔ရတယ္။ ဆိုေတာ့ တျခားတျခားေသာ အလုပ္လုပ္တဲ့ ဟာမွာ မလုပ္ႏိုင္တာ၊ ကိုယ္ေမွ်ာ္မွန္းထားသေလာက္ မလုပ္ႏိုင္တဲ့လူမ်ိဳးေတြ ထြက္ေပၚလာတယ္ဆိုရင္ သူူတို႔ေတြကို ဘယ္လိုပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ ဘဘတို႔ care လုပ္သြားမွာလဲ။

ဦး၀င္းထိန္။ ။တရားဥပေဒနဲ႔ ၿငိၿပီဆိုရင္ေတာ့ ဒါ ၿငိသလို ဆက္လုပ္သြားမွာပါ။ ေနာက္တခုက အခုလူမႈေရးကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အသံေတြထြက္ေနတာရွိတယ္၊ ေနာက္တခုက အဂတိနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အသံေတြထြက္ေနတာရွိတယ္။ အဂတိနဲ႔ ထြက္တာေတြကိုေတာ့ အမွန္အတိုင္းေဖာ္ထုတ္ၿပီးေတာ့မွ တိတိက်က် အေ၇းယူရမယ္။ အဲလို ယူတဲ့အခါမွာ ဒီလူေတြဟာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ကေန အရည္အခ်င္း ပ်က္ယြင္းတဲ့အထိေတာ့ လုပ္ဖို႔က ေတာ္ေတာ္ခဲယွဥ္းတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အမွားကို အမွန္လမ္းေၾကာင္းေရာက္ေအာင္ဆိုတာ အန္ကယ္တို႔အဖြဲ႔ရဲ႕ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္ပဲ။

မေမခ။ ။ဘဘ တို႔အေနနဲ႔ Rights To Recall လုပ္ႏိုင္ရဲ႕သားနဲ႔ ဘာျဖစ္လို႔ ဒီလိုသီးသန္႔လုပ္တာလဲ၊ အဲလို လုပ္တဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ေလးေရာ ရွင္းျပေပးလို႔ရမလား။

ဦး၀င္းထိန္။ ။ Rights To Recall က အရင္လႊတ္ေတာ္ကတည္းက Controversy ျဖစ္ေနတဲ့ အျငင္းပြားေနတဲ့ ဥပေဒေပ့ါ ။ မူလဥပေဒမွာ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အဲဒီ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းက အျငင္းပြားေနၾကတာ။ အခုဒီမွာက်ေတာ့လည္း အန္ကယ္တို႔က အစိုးရ စဖြဲ႔တဲ့အခ်ိန္ကစၿပီး Rights To Recall ကို ဦးစားမေပးႏိုင္ဘူး။ ျပန္ေခၚခြင့္ဟာ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္သင့္သလား ၊ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ၊ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္သင့္သလားဆိုတာကို လႊတ္ေတာ္မွာ အႀကိတ္အနယ္ျငင္းရမယ္။ လႊတ္ေတာ္မေရာက္ခင္မွာ ဒီဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီေတြမွာလည္း အႀကိတ္အနယ္ျငင္းရမယ္ ဆိုတာကို လနဲ႔ခ်ီၾကာမယ္၊ အခုဟာက အန္ကယ္တို႔ ပါတီအေနနဲ႔ ကို္ယ့္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ၊ ကိုယ့္အစိုးရေတြဟာ ျပည္သူလူထုဆႏၵနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ အလုပ္လုပ္ႏိုင္မလား မလုပ္ႏိုင္ဘူးလားဆိုတာက ဆန္းစစ္ဖို႔ဆိုတာ Rights To Recall ေလာက္ကေတာ့ ထိေရာက္မွာ မဟုတ္ေသာ္လည္း NLD ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ အရည္အခ်င္းက တက္လာဖို႔ေတာ့ ေသခ်ာေပါက္ ေျပာလို႔ရတယ္။”

NLD ေခါင္းေဆာင္ ဦး၀င္းထိန္ကို ဗီြအိုေအ သတင္းေထာက္ မေမခက ေတြ႔ဆံုေမးျမန္း ထားတာပါ။