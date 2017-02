ႏုိင္ငံေရးေရာယွက္မႈ မ်ားလာမည့္ ၂၀၁၇ ေအာ္စကာ

အေမရိကန္ႏုိ္င္ငံရဲ႕ ရုပ္ရွင္ အကယ္ဒမီ ဆုေပးပြဲျဖစ္တဲ့ ၈၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာ္စကာ ဆုေပးပြဲကုိ အခု အသံလြင့္ၿပီး မၾကာခင္ နာရီပုိင္းအတြင္း Los Angeles ၿမိဳ႕ က်င္းပေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တႏွစ္တာအတြက္ ေဟာလိ၀ုဒ္က ထုတ္လုပ္တဲ့ အေကာင္းဆုံး ရုပ္ရွင္ကားေတြကုိ ေရြးခ်ယ္ ခ်ီးျမင့္မယ့္ ေအာ္စကာ ဆုေပးပြဲကုိ ကမၻာတ၀ွမ္း ပရိတ္သတ္ေတြပါ စိတ္၀င္တစား ေစာင့္ၾကည့္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံအတြင္း သမၼတ Donald Trump ေရြးေကာက္ တင္ေျမာက္ခံရၿပီးတဲ့ေနာက္ ႏုိင္ငံေရး အယူအဆ ကြဲျပားမႈေတြ သိသိသာသာ ျဖစ္ေပၚေနတာေၾကာင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ ေအာ္စကာဆုေပးပြဲဟာ အခါတုိင္းႏွစ္ေတြနဲ႔မတူပဲ ႏုိင္ငံေရးပါတဲ့ သုံးႏႈန္း ေျပာဆုိမႈေတြ ပုိမ်ားႏုိင္တယ္လုိ႔ အမ်ားစုက ခန္႔မွန္းေနၾကပါတယ္။

အခုႏွစ္အတြက္ အေကာင္းဆုံးရုပ္ရွင္ကားေတြအျဖစ္ La La Land ၊ Arrival ၊ Fences ၊ Hacksaw Ridge ၊ Hell or High Water ၊ Lion ၊ Manchester by the Sea ၊ Moonlight စတဲ့ ရုပ္ရွင္ကားေတြ စကာတင္ ေရြးခ်ယ္ခံထားရပါတယ္။

အေကာင္းဆုံး အမ်ဳိးသားသရုပ္ေဆာင္အျဖစ္ကေတာ့ - La La Land ဇာတ္ကားထဲက Ryan Gosling ၊ Fences ကားထဲက Denzel Washington ၊ Hacksaw Ridge ဇာတ္ကားထဲက Andrew Garfield ၊ Lion ကားထဲက Dev Patel ၊ Captain Fantastic ကားထဲက Viggo Mortensen တုိ႔ စကာတင္ ေရြးခ်ယ္ခံထားရပါတယ္။

အေကာင္းဆုံး အမ်ဳိးသမီး သရုပ္ေဆာင္အျဖစ္ကေတာ့ - La La Land ဇာတ္ကားထဲက Emma Stone ၊ Moonlight ကားထဲက Mahershala Ali ၊ Fences ကားထဲက Viola Davis ၊ Moonlight ကားထဲက Naomie Harris ၊ Hidden Figures ကားထဲက Octavia Spencer ၊ Manchester by the Sea ကားထဲက Michelle Williams တုိ႔ စကာတင္ ေရြးခ်ယ္ခံထားရပါတယ္။

မႏွစ္က ေအာ္စကာ ဆုေပးပြဲမွာ စကာတင္ ေရြးခ်ယ္ခံံခဲ့ရတဲ့ အဓိက သရုပ္ေဆာင္အားလုံးဟာ လူျဖဴေတြခ်ည္းျဖစ္တာေၾကာင့္ ေ၀ဖန္ ေျပာဆုိမႈေတြ ထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ အခုႏွစ္မွာ လူမည္းနဲ႔ တျခား လူျဖဴမဟုတ္တဲ့သူေတြပါ စကာတင္ ေရြးခ်ယ္ခံထားရတာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။