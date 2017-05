CIA သတင္းေပးေတြကို တရုတ္အစိုးရေဖ်ာက္ဖ်က္ခဲ့

တရုတ္ႏုိင္ငံအတြင္းက အေမရိကန္ ဗဟုိေထာက္လွမ္းေရး ေအဂ်င္စီ C.I.A. ရဲ႕လုပ္ငန္းေတြကုိ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေႏွာင္းပုိင္းကစလုိ႔ တရုတ္အစုိးရက စနစ္တက် ၿဖိဳခြင္းခဲ့တယ္လုိ႔ The New York Times သတင္းစာမွာ ေရးသားထားပါတယ္။ တဒါဇင္ေလာက္ရွိတဲ့ CIA ကိုု သတင္းေပးေနသူေတြကို တရုတ္အစုိးရက ၂ ႏွစ္အတြင္း သတ္ျဖတ္ပစ္တာ၊ ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ်တာေတြ လုပ္ခဲ့တယ္လုိ႔ The New York Times က ဆုိပါတယ္။

ဒီ ေထာက္လွမ္းေရး သတင္း ေပါက္ၾကားမႈဟာ ဆယ္စုႏွစ္ေတြအတြင္း အဆုိးရြားဆုံးျဖစ္တယ္လုိ႔ အမည္မေဖာ္လုိတဲ့ လက္ရွိ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနသူေရာ၊ ရာထူးက အနားယူသြားေရာ စုစုေပါင္း CIA အရာရွိ ၁၀ ဦးရဲ႕ထြက္ဆုိခ်က္ေတြကုိ ကုိးကားၿပီး သတင္းစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ထိခုိက္ နစ္နာမႈေတြ နည္းပါးေအာင္ CIA က သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူေတြက ႀကိဳးစားခဲ့ေပမယ့္ ဘာေၾကာင့္ သတင္းေပါက္ၾကားမႈ ျဖစ္သြားခဲ့တယ္ဆုိတဲ့ အေပၚ ဌာနအတြင္း ျပင္းထန္တဲ့ သေဘာထား ကြဲျပားမႈေတြ ျဖစ္ေပၚခဲ့တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

CIA အဖြဲ႔အတြင္းမွာတင္ သူလွ်ဳိ ရွိေနတယ္လုိ႔ ယူဆတဲ့ အရာရွိတခ်ဳိ႕ ရွိသလုိ ႏုိင္ငံျခားမွာ ေနထုိင္တဲ့ ေထာက္လွမ္းေရးေတြနဲ႔ CIA ဆက္သြယ္တဲ့ နည္းစနစ္ကုိ တရုတ္တုိ႔က ထုိးေဖာက္ ၀င္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့တယ္လုိ႔ ယူဆသူေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ CIA ဘက္ တစုံတရာ တုံ႔ျပန္ ေျပာဆုိျခင္း မရွိပါဘူး။