ဦးေရႊမန္း တရုတ္မွာ ဘာေဆြးေႏြးႏိုင္သလဲ

ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ တ႐ုတ္ခရီးမစခင္မွာပဲ သူရဦးေရႊမန္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကိုေရာက္ေနတာဟာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာနဲ႔ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ အျဖစ္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြနဲ ႔ပတ္သက္လို႔ စီမံကိန္းေတြကို ဥပေဒနဲ႔အညီ ေလ့လာဆန္းစစ္ဖို႔ျဖစ္ႏုိင္တယ္လို႔ သံုးသပ္မႈေတြရွိေနပါတယ္။ ဦးေရႊမန္းဟာ သူ႔တ႐ုတ္ခရီးစဥ္အတြင္း "ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီးနဲ႔ ခါးပတ္လမ္းစီမံကိန္း"နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တရုတ္ျမန္မာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔အေရးလည္း တ႐ုတ္အမ်ိဳးသားျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္အျမဲတမ္းေကာ္မတီဥကၠ႒နဲ႔လည္း ေဘက်င္းမွာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ပါေသးတယ္။ အေသးစိတ္ မဆုမြန္ ဆက္ေျပာျပပါမယ္။

ဒီသီတင္းပတ္အတြင္းမွာေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တုိင္ တက္ေရာက္မယ့္ One Belt and One Road Forum ႏိုင္ငံတကာညီလာခံ တက္ေရာက္မယ့္ တ႐ုတ္ျပည္ခရီးမစခင္မွာပဲ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာနဲ႔ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း တရုတ္နုိင္ငံကို ေရာက္ရွိေနပါတယ္။

အခုလို ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ တ႐ုတ္ကိုမသြားခင္မွာ လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒေရးရာနဲ႔ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း သြားေရာက္တာဟာ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ စီမံကိန္းေတြကို ဥပေဒနဲ႔အညီ ေလ့လာဆန္းစစ္ဖို႔ျဖစ္ႏုိင္တယ္လို႔ သံုးသပ္မႈေတြရွိေနပါတယ္။ အေမရိကန္အေျခစိုက္ တရုတ္-ျမန္မာအေရးေလ့လာေနသူ ေဒါက္တာတင့္ေဆြကေတာ့- အခုလိုရႈ႕ျမင္ပါတယ္။

“ဦးေရႊမန္းကေတာ့ လက္ရွိတာ၀န္အရကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ဥပေဒလိုအပ္တာေတြျပင္ဆင္ေရးကိစၥမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ တရုတ္ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏိုင္ငံေတာ္ အေနနဲ႔ စာရြက္စာတန္းေတြအမ်ားႀကီး ေဆာင္ရြက္ထားေတာ့ ဒါေတြကို ျပင္စရာျပဳစရာ ဆန္းစစ္စရာ တနည္းအားျဖင့္ အမွန္အတိုင္းအရွိအတိုင္းလုပ္ဖို႔သြားတာလည္းျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ေနာက္ဒူတိယတခ်က္ က်ေနာ္ျမင္တာကေတာ့ ဦးေရႊမန္းကို အရင္စစ္အစိုးရလက္ထက္တုန္းကေတာ့ ဒုတိယ၊ တတိယ ေခါင္းေဆာင္အေနနဲ႔ တရုတ္ျပည္နဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယားကို သြားလည္တဲ့ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္တယ္။ ဆိုေတာ့ သူ႔အခန္းက႑ကလည္း အဲဒီတုန္းက အေရးပါခဲ့တယ္။ ဆိုေတာ့တရုတ္ႏိုင္ငံကလည္း ဦးေရႊမန္းကို လာေစခ်င္မယ္လို႔ ယူဆတယ္ ဒါေၾကာင့္ ဦးေရႊမန္းရဲ႕ခရီးစဥ္ကေတာ့ က်ေနာ့္မွန္းဆခ်က္ကေတာ့ အရင္တုန္းက ဆက္ဆံေရးအရာေတြေရာ၊ အခုဒီအစိုးရလက္ထက္မွာ ဒီလႊတ္ေတာ္လက္ထက္မွာ ျပဳျပင္စရာေတြအတြက္ပါ ဒီ ၂ ခ်က္ေၾကာင့္သြားသလားလို႔ က်ေနာ္မွန္းဆပါတယ္။”

တ႐ုတ္-ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား ေဒသခံျပည္သူေတြနဲ႔ျပည္သူေတြ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ေနတဲ့ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း၊ လက္ပံေတာင္းေၾကးနီစီမံကိန္း၊ အခုဆက္လုပ္ဖို႔စီစဥ္ေနတဲ့ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ကြင္းစီမံကိန္းေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ေဆြးေႏြးမႈေတြ ရွိခဲ့ႏိုင္တယ္လို႔ဆိုေပမဲ့ အမ်ားျပည္သူ သိရွိေအာင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထုတ္ျပန္ခ်ျပတာမ်ိဳးေတာ့မရွိခဲ့ပါဘူး။ဒီအေပၚမွာ ေဒါက္တာတင့္ေဆြရဲ႕အျမင္ကေတာ့

“အစိုးရအေျပာင္းအလဲမွာ အရင္စစ္အစိုးရလက္ထက္နဲ႔ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္မွာ ျဖစ္ထားတဲ့ တနည္းအားျဖင့္ဆက္ထားတဲ့အရာေတြမွာ ျပည္သူလူထုက သေဘာမက်တဲ့အရာေတြကို NLD အစိုးရက ျပဳျပင္ဖို႔ ၾကိဳးစားေနတယ္။ ႀကိဳးစားတဲ့အခါမွာ ၂ ႏိုင္ငံ သေဘာတူခ်က္ေတြနဲ႔ လုပ္ထားတာကို ျပန္ျပင္ရတာက ေတာ္ေတာ္ကို ခဲယဥ္းပါေတာ့ ၂ ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ၊ တာ၀န္ရွိသူေတြက အျပန္အလွန္ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈေတြ လုပ္ၾကတဲ့သေဘာနဲ႔ အခုလို ၂ ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္ေတြ မၾကာမၾကာေတြ႔တဲ့သေဘာလို႔ က်ေန္ာျမင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္အေရးပါတယ္။ တနညး္အားျဖင့္ ၂ ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးအတြက္ ဒီထက္ပိုေကာင္းေအာင္ တနညး္အားျဖင့္အဆင္ေခ်ာေအာင္ ႀကိဳးစားမႈလို႔ပဲ က်ေနာ္ျမင္ပါတယ္။”

ျမန္မာအစိုးရသစ္လက္ထက္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရး အရွိန္ျမင့္လာသလို တရုတ္သမၼတ၊ ျမန္မာသမၼတဦးထင္ေက်ာ္နဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ၾကား ႏွစ္ႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ပိုၿပီးခုိင္မာေအာင္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေျခေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔လည္း- ေဒါက္တာတင့္ေဆြက အခုလိုျမင္ပါတယ္။

“ဒီလက္ရွိတရုတ္ေခါင္းေဆာင္နဲ႔ လက္ရွိသမၼတရယ္ ေဒသတြင္း မဟာဗ်ဴဟာက်တဲ့ စီမံခ်က္ႀကီးကေတာ့ ပိုးလမ္းမႀကီးျဖစ္တယ္ သူက ေတာ္ေတာ္လည္းႀကီးက်ယ္တယ္။ အဲဒီအခါမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဒီအစိုးရ တက္လာတဲ့အခါမွာ ဒါကို သူက ေထာက္ခံထားတယ္။ ဒီေထာက္ခံရံုနဲ႔ မၿပီးေသးပဲနဲ႔ လက္ေတြ႔လုပ္တဲ့အခါမွာ ပိုးလမ္းမႀကီး နဲ႔ခါးပတ္လမ္းအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေတာ္ေတာ္ေလးအေရးပါတဲ့ေနရာကိုေရာက္ေနတယ္။ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့အခါမွ အခုလို ၂ ႏိုင္ငံ တာ၀န္အရွိဆံုးေခါင္းေဆာင္ေတြက ေဆြးေႏြးၾကရလိမ့္မယ္။ ေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားဘက္ ကေနၾကည့္ၿပီးေဆြးေႏြးမယ္။ တရုတ္ဘက္ကလည္း သူလိုခ်င္တာေတြေဆြးေႏြးမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီအေၾကာင္းအရာလည္း အေတာ္ကိုအေရးပါတယ္လို႔ က်ေနာ္ျမင္ပါတယ္ခင္ဗ်။”

One Belt, One Road လုိ႔ ေခၚတဲ့ "ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး စီမံကိန္း" တိုးတက္ေအာင္ျမင္ေရးမွာ တရုတ္ျမန္မာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ အရွိန္ျမင့္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ႏုိင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ဟာ မၾကာခင္က်င္းပမယ့္ One Belt One Road ထိပ္သီးညီလာခံ တက္ေရာက္ဖို႔အတြက္ တရုတ္ႏုိ္င္ငံကို လာေရာက္ဖို႔ရွိေနၿပီး၊ ဒီခရီးစဥ္မတိုင္ခင္ သူရဦးေရႊမန္း တရုတ္ႏုိင္ငံကို ေရာက္ရွိေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူရဦးေရႊမန္းနဲ႔ တရုတ္အမ်ိဳးသား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အျမဲတမ္းေကာ္မတီဥကၠ႒ က်န္ေဒးက်င္းနဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ဧၿပီလ (၂၆) ရက္ေန႔ ေဘက်င္းၿမိဳ႕မွာ ေတြ႔ဆံုခဲ့တယ္လုိ႔ တ႐ုတ္သတင္းေတြမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။